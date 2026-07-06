Spis treści: Kamiennie zacieki nie powstają znikąd Zacieki na muszli: z nimi poradzisz sobie najłatwiej Odpływ w opłakanym stanie? Tutaj też sobie poradzisz

Kamiennie zacieki nie powstają znikąd

Zacieki w muszli, smugi z wody oraz inne zabrudzenia to najczęściej wynik twardej wody. Oczywiście, jeśli sprzątamy na bieżąco oraz czyścimy toaletę często, pojawią się one później, ale nie zawsze jest to możliwe, żeby się od nich uchronić. Musimy mieć również świadomość tego, że stosowanie płynów do toalet jest bardzo potrzebne, bo regularność to sukces do czystości.

Jeśli jednak pomijamy tę istotną czynność, to możemy być pewni jednego: kamienne zacieki w muszli pojawią się błyskawicznie. Na szczęście, można się ich pozbyć i to na kilka sposobów wtedy, kiedy konwencjonalne metody zawodzą.

Zacieki na muszli: z nimi poradzisz sobie najłatwiej

Kamień w toalecie można rozpuścić domowymi sposobami 123RF/PICSEL

Czasami zacieki pojawiają się na muszli - najczęściej w tym miejscu, w którym spływa woda. Jeśli spłuczka nie działa prawidłowo i małą strużką wylatuje po ściance toalety, to możemy być pewni, że po kilku tygodniach kamień będzie widoczny. Jak sobie wtedy poradzić? Oto patenty:

ocet spirytusowy - jest ona bardzo pomocny, ale niestety - spływa po krawędzi muszli. Jeśli zacieki są małe, można polać octem wnętrze toalety, a następnie szczotką do wc zacząć szorować zacieki. Kiedy mamy do czynienia z trudnymi zaciekami, można octem namoczyć arkusze ręcznika papierowego i przyłożyć je do kamienia - po 30 minutach, należy je wyciągnąć, papier wyrzucić do kosza i spłukać wodę.

proszek do prani a - detergent do prania białych ubrań w tej sytuacji sprawdzi się najlepiej. Najpierw spłukujemy wodę, następnie szklankę proszku rozsypujemy dokładnie po wnętrzu muszli, zostawiamy na 30 minut, a później szczotką szorujemy wnętrze muszli.

kwasek cytrynowy - jedno opakowanie specyfiku wystarczy rozpuścić w litrze gorącej wody, a następnie polać przygotowaną mieszanką wnętrze muszli.

Odpływ w opłakanym stanie? Tutaj też sobie poradzisz

Odpływ w toalecie czasem wymaga dodatkowych pomysłów na czyszczenie 123RF/PICSEL

O ile zacieki wewnątrz muszli usunąć jest stosunkowo łatwo, to odpływ może być trudniejszy do doprowadzenia do porządku. Wszystko przez fakt, ze kamienne zacieki tworzą się pod powierzchnią wody, co znacząco utrudnia działanie. Efekt? Nawet się nie obejrzymy, a właśnie tam powstanie gruba warstwa kamienia. Na szczęście, możemy spróbować skorzystać z domowych sposobów na odkamienianie.

Tabletka do zmywarki - najlepiej wykorzystać od razu dwie sztuki. Wystarczy wsypać je do odpływu i poczekać, aż się rozpuszczą. Następnie czekamy kilkanaście minut i później wnętrze odpływu wystarczy wyszorować szczotką.

Tabletki do protez - mają podobne działanie, co tabletki do zmywarki. Postępujemy w ten sam sposób: wrzucamy dwie sztuki do odpływu, czekamy kilkanaście minut i szorujemy za pomocą szczotki.

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