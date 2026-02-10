Aby móc starać się o świadczenie emerytalne, polscy seniorzy muszą ukończyć 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) orać udowodnić minimalny, wymagany staż pracy. Jeśli chodzi o sam proces przyznawania emerytury, to osoby urodzone przed 1949 rokiem obowiązują świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku, a osoby, które urodziły się po 1949 roku mają świadczenia rozdzielone na dwa systemy. Część środków trafiała bowiem na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny. Od 2014 roku OFE stał się opcją dobrowolną.

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

zwaloryzowanego kapitału początkowego,

środków zapisanych na subkoncie,

średniego dalszego trwania życia.

Środki odprowadzane na konto, podlegające kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli seniorka otrzymywała przez 25 lat najniższą krajową pensję, to jej świadczenie wyniesie prawdopodobnie 1978,49 zł brutto

Zarabiałam najniższą krajową przez 25 lat. Jaką emeryturę dostanę?

Ustawowy staż pracy, uprawniający do otrzymania świadczenia, wynosi obecnie 20 i 25 lat dla kobiet oraz mężczyzn. Warto jednak pamiętać, że taki minimalny okres składkowy wiąże się zazwyczaj z otrzymaniem najniższych świadczeń, często niewystarczających do życia na godnym poziomie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie apeluje więc, by w miarę możliwości pracować dłużej. Dłuższa praca gwarantuje bowiem wyższą emeryturę.

Kobieta, która skończyła 60 lat i chce przejść na emeryturę, osiągnęła już ustawowy wiek emerytalny i może starać się o świadczenie. Jeśli dodatkowo może pochwalić się 25 latami pracy, to istnieje szansa, że jej emerytura będzie wyższa niż minimalna. Jest jednak jeden warunek!

Jeśli seniorka otrzymywała przez 25 lat najniższą krajową pensję, to jej świadczenie wyniesie prawdopodobnie 1978,49 zł brutto - do takiej kwoty wzrośnie w tym roku emerytura minimalna. Jeśli jednak zarabiała więcej, to jej emerytura przy takim stażu pracy będzie na pewno wyższa. Głównym kryterium będą już wtedy zarobki przyszłej emerytki - bez ich znajomości, trudno jest określić ostateczną wysokość świadczenia.

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej

