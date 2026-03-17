Polski system emerytalny, choć dość przejrzysty, wypada średnio w rankingu światowych systemów. Według specjalistów, do największych jego wad należą:

niska wartość aktywów emerytalnych w relacji do PKB,

niewielki poziom partycypacji w prywatnych programach emerytalnych,

niski poziom oszczędności gospodarstw domowych zgromadzonych w trakcie okresu produkcyjnego,

niska aktywność zawodowa na rynku pracy osób w wieku 55 plus.

Na stan polskiego systemu emerytalnego wpływa też starzejące się szybko społeczeństwo. To dlatego ZUS przekonuje, że warto w miarę możliwości pracować dłużej - dłuższa praca gwarantuje bowiem wyższą emeryturę. Co ciekawe, różnicę robi już nawet dodatkowy rok aktywności zawodowej!

Od czego zależy wysokość emerytury?

Do pobierania polskiej emerytury upoważnieni są seniorzy, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) i mogą udowodnić minimalny, wymagany staż pracy.

Jeśli chodzi o sam proces przyznawania emerytury, to osób urodzonych przed 1949 rokiem obowiązują świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku, a osób urodzonych po 1949 roku - świadczenia rozdzielone na dwa systemy. Część środków trafiała na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny. Od 2014 roku OFE stał się opcją dobrowolną, więc wciąż można z niego korzystać, ale nie ma już takiego obowiązku.

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

zwaloryzowanego kapitału początkowego,

środków zapisanych na subkoncie,

średniego dalszego trwania życia.

Środki odprowadzane na konto, podlegające kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny i mają wystarczający staż pracy, mają prawo do minimalnej gwarantowanej emerytury. Wynosi ona obecnie 1 978,49 zł brutto.

Zarabiałaś płacę minimalną? Na taką emeryturę możesz liczyć

Ustawowy wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale podczas przejścia na emeryturę równie ważny jest staż pracy. W Polsce ustalono minimalny okres odprowadzania składek i jest to obecnie kolejno 20 i 25 lat dla kobiet oraz mężczyzn.

Kobieta, która osiągnęła wiek emerytalny i ma na koncie 20 lat pracy za najniższą krajową, spełniła wszystkie warunki do otrzymania emerytury. Jej wysokość nie będzie jednak imponująca - przyznane jej świadczenie wyniesie tyle co minimalna emerytura, czyli 1 978,49 zł brutto. W tym przypadku dodatkowe lata pracy niewiele zmienią - kobieta, która przez wszystkie lata aktywności zawodowej otrzymywała najniższą płacę, nie może liczyć na wysoką emeryturę. Jeśli jednak zarabiała więcej, niż wynosi minimalna krajowa, jej emerytura będzie odpowiednio wyższa. Kobieta, która przepracowała czterdzieści lat z wynagrodzeniem równym płacy minimalnej może liczyć na emeryturę sięgającą 2100 zł brutto miesięcznie.

Warto pamiętać, że długie zatrudnienie nie gwarantuje dobrej finansowo emerytury, jeśli "bazą" dla składek jest płaca minimalna. Według ekspertów, różnice między emeryturą osób z wynagrodzeniem minimalnym, a tym wyższym są znaczne. Osoby zarabiające średnią krajową z powodzeniem mogą jednak wydłużać swoją aktywność zawodową - w ich przypadku już dodatkowy rok pracy może podnieść świadczenie.

Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej Canva Pro INTERIA.PL

