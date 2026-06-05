Spis treści: Jeżówka to nowa królowa ogrodów Ostróżka wyniosła kwitnie jak z żurnala Omieg wschodni: prawie jak słoneczniki

Jeżówka to nowa królowa ogrodów

Jeżówka purpurowa nie dość, że zdobi ogród, to na dodatek wykazuje działanie lecznicze 123RF/PICSEL

Pochodzi z Ameryki Północnej, ale w naszej szerokości geograficznej rośnie doskonale. Zachwyca swoim przepięknym kwitnieniem i wyglądem, ale ponadto znajduje zastosowanie w medycynie naturalnej. Mowa oczywiście o jeżówce, która nie dość, że szybko się rozrasta, to przyciąga wzrok. Jeżówka ma dość charakterystyczne kwiaty, ale to dodaje jej tylko uroku. Nie potrzebuje wielu zabiegów pielęgnacyjnych, co może zainteresować nawet tych, którzy nie cierpią z powodu nadmiaru czasu.

Co zrobić, żeby jeżówka rosła na naszej rabacie przez wiele lat? Zapewne nic, ponieważ samodzielnie się rozrasta z kęp, a z roku na rok są one coraz bardziej pokaźne. Choć wiele osób radzi, aby zostawiać przekwitnięte kwiatostany na zimę, ponieważ są pokarmem dla zimujących kwiatów, to warto je przyciąć tuż przy ziemi, a wiosną odbiją ze zdwojoną mocą.

Ostróżka wyniosła kwitnie jak z żurnala

Ostróżka wyniosła wygląda jak z żurnala. Warto mieć ją na rabacie 123RF/PICSEL

Roślina bezobsługowa do ogrodu? Gdyby mogła, ostróżka wyniosła sama zgłosiła się do rośnięcia na naszej rabacie. Musimy sami ją sobie zasadzić, ale taka inwestycja na pewno się opłaci. Dlaczego? Nie dość, że przez wiele lat nie potrzebuje naszego wsparcia, to przepięknie zakwitnie - przy odrobinie szczęścia - nawet dwukrotnie w trakcie roku.

Ostróżka wyniosła pokrywa się drobnymi kwiatami zebranymi w wiechy o barwie niebieskiej, białej, różowej, fioletowej bądź czerwonej. Jest mrozoodporna, dobrze znosi suszę i prawie nie wymaga żadnych zabiegów. Rośnie sama z bryły korzeniowej, ale do tego potrzebuje radykalnego (ok. 10 cm nad ziemią) cięcia. Nie musimy obawiać się tego zabiegu, ponieważ wtedy samodzielnie zawita na naszej rabacie.

Omieg wschodni: prawie jak słoneczniki

Omieg wschodni potrzebuje wilgoci w trakcie kwitnienia, a później jest całkowicie odporny na suszę 123RF/PICSEL

Dla wielu osób może wydawać się niepozorny, ale fakt, że wygląda jak żółta stokrotka albo mały słonecznik, sprawia, że zachęca do zaproszenia do ogrodu. Omieg wschodni nie jest najpopularniejszą rośliną, ale doskonale radzi sobie w polskich ogrodach. Czego potrzebuje? Dobrej i żyznej ziemi oraz jasnego stanowiska. Oto przepis na to, żeby omieg rósł dobrze i zdobił nasz ogród.

Omieg wschodni może kwitnąć od kwietnia, aż do czerwca. Wtedy przechodzi w stan spoczynku i jego nadziemne części więdną i obumierają. Sekret kwitnięcia omiegu? Wtedy, kiedy jest w pełnej krasie potrzebuje sporo wilgotnej ziemi, ale nie wolno go przelewać. Natomiast po przekwitnięciu jest całkowicie odporny na suszę.

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