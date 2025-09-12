Niewielkie krzewinki, których kwiaty przybierają kolory fioletu, bieli czy różu. Jesienią to wrzosy przejmują władzę w ogrodach i na balkonach. Prezentują się szczególnie efektownie zwłaszcza w większych grupach, a do tego są mało skomplikowane w uprawie. To sprawia, że cieszą się ogromną popularnością i trudno wyobrazić sobie bez nich jesień.

Wymagania wrzosów. Zadbaj o to, a będą piękną ozdobą ogrodu

Warto przestrzegać jednak kilku zasad, dzięki którym będą zdrowo rosły. Dobrze też zaserwować im domową odżywkę, która sprawi, że będą dekoracją ogrodu aż do zimy.

Wrzosy należy sadzić na słonecznych stanowiskach - alternatywą są miejsca, w których cień jest niewielki. Każde z nich powinno być osłonięte od wiatru. Nie sadźmy wrzosów w cieniu. Takie warunki zdecydowanie im nie sprzyjają i tylko sprawią, że będą marnieć w oczach.

Krzewinki preferują kwaśne podłoże (pH 4,5-5,5). Gleba powinna być żyzna i przepuszczalna, dlatego dobrze jest zapewnić wrzosom drenaż np. z keramzytu i wymieszać taką warstwę z korą, kompostem i piaskiem.

Wrzosy to rośliny, które najpiękniej wyglądają jesienią

Jak podlewać wrzosy?

Wrzosy lubią też wilgotną, ale nie mokrą ziemię. Zbyt duża wilgoć i nadmierne podlewanie mogą doprowadzić do gnicia korzeni.

Jak podlewać wrzosy? Najlepiej robić to z umiarem i dopiero wtedy, gdy ziemia będzie lekko przesuszona. W trakcie podlewania należy unikać moczenia kwiatów, liści i gałązek, ponieważ może to prowadzić do chorób grzybowych. Rośliny podlewajmy odstaną wodą lub deszczówką, najlepiej o poranku.

Zaserwuj wrzosom domową odżywkę. Będą bujnie kwitły aż do zimy

Czy wrzosy należy nawozić? Z pewnością nie musi być ono zbyt intensywne. Można sięgnąć po wieloskładnikowe nawozy mineralne do roślin kwitnących. Dobrym pomysłem są również domowe sposoby.

Prosty trik sprawi, że wrzosy będą bujnie kwitły aż do zimy. Aby je wzmocnić, wystarczy zaserwować im odżywkę z fusów po kawie.

Zawierają minerały, które są dla roślin bardzo ważne. To m.in. azot, potas, fosfor czy wapń i magnez. Najpierw wysusz fusy, a dopiero później rozsyp pod wrzosami. Składniki odżywcze będą przenikały do podłoża, a krzewinki jeszcze długo będą piękną dekoracją ogrodu.

