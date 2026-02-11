Spis treści: Łubin jak przedplon. Wspomoże jałową glebę Właściwości łubinu w ogrodzie. Działa jak złoto Jak korzystać z łubinu jako przedplon? Nie każdy łubin nadaje się na przedplon Kiedy siać łubin na przedplon? Uwaga na łubin, żeby nie opanował działki

Łubin jak przedplon. Wspomoże jałową glebę

Jak skorzystać z dobrodziejstwa łubinu? Co prawda, wiele osób traktuje go jako roślina ozdobna, ponieważ mieni się kolorowymi, motylkowatymi kwiatami zebranymi w "kolby", które nie tylko cieszą oko, ale także przyjemnie pachną. Łubin nie tylko cieszy nasze oczy oraz nosy, ale również przyciąga pożyteczne owady, co sprawia, że roślina jest jak najbardziej pożądana w ogrodzie.

Okazuje się, że łubin, który ma co najmniej kilka odmian, ale może być stosowany jak przedplon. Polega to na tym, że jego obecność może poprawić jakość gleby w kilku aspektach, a to przekłada się na fakt, że właściwe rośliny będą wydawały lepsze plony w ogrodzie albo na działce.

Właściwości łubinu w ogrodzie. Działa jak złoto

Jakie właściwości ma łubin? Przede wszystkim, jako jedna z nielicznych roślin, ma zdolność wiązania azotu z powietrza i przekazywania go później do gleby. Jest to o tyle ważne, ponieważ pierwiastek ten jest ekologicznym nawozem, który sprawia, że rośliny rosną intensywniej, są bardziej zdrowe i później wydają większe plony.

Oczywiście, stosowanie łubinu jako przedplon ma o wiele więcej zalet. Przede wszystkim spulchnia glebę i lepiej ją napowietrza, eliminuje skutki nadmiernej erozji, czyli wypłukiwaniu bądź zwietrzaniu ziemi na działce lub w ogrodzie. Gęsto posiany łubin może również ograniczyć rozwój chwastów. Jeśli mamy naszą roślinę w ogrodzie jako poplon, to istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że w tym miejscu pojawią się niechciane gatunki.

Jak korzystać z łubinu jako przedplon?

Łubin żółty sprawi, że kwaśne gleby przestaną być ugorem Alfredo García Saz 123RF/PICSEL

Niestety, jeśli chcemy wykorzystać użytkowo łubin, to nie zdążymy nacieszyć się pięknym kwitnieniem rośliny przed długi czas. Aby roślina spełniła swoją funkcję, trzeba skosić ją zaraz po tym, jak zacznie kwitnąć. Łubin, jako przedplon nie może mieć zdrewniałych łodyg, ponieważ wtedy nie spełni swojej funkcji. Po skoszeniu rośliny całość trzeba zostawić, a później zaorać rabatę i grządkę tak, aby wmieszać ją z ziemią. Po rozłożeniu gleba będzie wzbogacona solidną dawkę azotu.

Nie każdy łubin nadaje się na przedplon

Choć istnieje wiele gatunków łubinu, które różnią się nieco wyglądem kwiatów oraz ich kolorem, to nie wszystkie z nich nadają się na przedplon. Najlepiej skorzystać z dwóch gatunków: łubinu żółtego oraz łubinu wąskolistnego.

Pierwszy z nich nadaje się najlepiej do gleb kwaśnych, które są piaszczyste. Natomiast drugi z gatunków nie ma szczególnych preferencji, w jakim odczynie pH gleby rośnie, ale doskonale sprawdza się, kiedy podłoże jest nieco gliniaste i pomoże to doskonale rozluźnić glebę i przygotować ją do sadzenia.

Kiedy siać łubin na przedplon?

Łubin zaraz po kwitnieniu trzeba skosić, aby wzbogacił ziemię w azot 123RF/PICSEL

Co prawda, łubin najbardziej poleca się sadzić jako tzw. poplon, czyli roślinę, która bytuje w glebie poza sezonem wegetacyjnym, ale jeśli nie zdążyliśmy tego zrobić późnym latem, tematem można zainteresować się wczesną wiosną. Na przygotowanym gruncie można siać nasiona rośliny pod koniec marca. Trzeba jednak uważać: choć roślina w teorii dobrze radzi sobie z mrozami, to kiedy będą ujemne temperatury, to łubin może przemrozić. Jeśli siew marcowy się nie uda, można spróbować wysiać go w kwietniu, ale trzeba mieć na uwadze fakt, że wtedy docelowy siew innych roślin może się opóźnić.

Uwaga na łubin, żeby nie opanował działki

Choć łubin to ekologiczny sposób na nawożenie gleby azotem, trzeba pilnować co najmniej dwóch zasad. Po pierwsze: nie wolno dopuścić do tego, aby łubin wytworzył nasiona, ponieważ z czasem może zdominować uprawy i rosnąć w niekontrolowanej ilości. Po drugie, nie powinno sadzić się go w tym samym miejscu rok po roku. Dlaczego? Ponieważ może to sprzyjać rozwojowi chorób roślin.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Szlakami kultowych filmów w Europie INTERIA.PL