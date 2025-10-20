Zaskakująca przyczyna nieprzyjemnego zapachu w domu. Uważaj na pluskwiaka
Krótsze dni i niższe temperatury sprawiają, że owady i małe ssaki, np. myszy, szukają schronienia na zimę. Każda szpara czy otwarte okno zachęcają je do ukrycia się w domach i znalezienia bezpiecznej kryjówki w zaciszu ludzkich mieszkań. W październiku inwazję rozpoczyna charakterystyczny pluskwiak, który wlatuje przez okna. Sprawdź, dlaczego lepiej go unikać.
Spis treści:
- Odorek zieleniak - co to za owad?
- Jak pozbyć się odorka z domu?
- Odorek zieleniak - może wywoływać reakcje alergiczne
Odorek zieleniak - co to za owad?
Odorek zieleniak to gatunek pluskwiaka, który występuje w całej Polsce - można go spotkać w parkach i ogrodach. Mierzy około 1,5 cm długości i charakteryzuje się intensywnie zielonym pancerzykiem. Dzięki temu latem idealnie kamufluje się na tle liści i traw. Jesienią brązowieje, by znów wtapiać się w otoczenie.
W ogrodzie jest niezwykle pożyteczny - pożywia się sokiem dzikich roślin i nie gustuje w uprawach. Jednocześnie poluje na mszyce i gąsienice, więc zwalcza popularne szkodniki na grządkach i rabatach.
Jak pozbyć się odorka z domu?
Odorek zieleniak jest nie tylko mistrzem kamuflażu, ale też wyjątkowo sprawnym lotnikiem. Dzięki temu bez problemu przedostaje się do naszych domów i mieszkań - nawet na wyższych piętrach. Jesienią na balkonach i parapetach możemy dostrzec nawet kilka tych pluskwiaków, które wygrzewają się w promieniach słońca. Chętnie też wlatują do domów w poszukiwaniu ciepła i pożywienia. I chociaż nie są niebezpieczne, to w sytuacji stresowej wydzielają intensywną i bardzo nieprzyjemną woń - stąd ich nazwa. Częstym błędem jest dotykanie owada i próba wyniesienia go na ręce z domu. W ten sposób narażasz się nie tylko na nieprzyjemny zapach, ale podrażnienia skóry. Najlepszym rozwiązaniem jest złapanie pluskwiaka do szklanki czy słoika i wyniesienie go na zewnątrz.
Odorek zieleniak - może wywoływać reakcje alergiczne
Warto wiedzieć, że odorek choć nie gryzie, może być przyczyną nieprzyjemnych dolegliwości. Gdy się stresuje, wydziela intensywną nieprzyjemną woń, która u osób uczulonych lub bardziej wrażliwych może wywoływać alergię, np. podrażnienie skóry czy kichanie. Dlatego powinno się unikać bezpośredniego kontaktu z odorkiem zieleniakiem.