Odorek zieleniak to gatunek pluskwiaka, który występuje w całej Polsce - można go spotkać w parkach i ogrodach. Mierzy około 1,5 cm długości i charakteryzuje się intensywnie zielonym pancerzykiem. Dzięki temu latem idealnie kamufluje się na tle liści i traw. Jesienią brązowieje, by znów wtapiać się w otoczenie.

Odorek zieleniak jest nie tylko mistrzem kamuflażu, ale też wyjątkowo sprawnym lotnikiem. Dzięki temu bez problemu przedostaje się do naszych domów i mieszkań - nawet na wyższych piętrach. Jesienią na balkonach i parapetach możemy dostrzec nawet kilka tych pluskwiaków, które wygrzewają się w promieniach słońca. Chętnie też wlatują do domów w poszukiwaniu ciepła i pożywienia. I chociaż nie są niebezpieczne, to w sytuacji stresowej wydzielają intensywną i bardzo nieprzyjemną woń - stąd ich nazwa. Częstym błędem jest dotykanie owada i próba wyniesienia go na ręce z domu. W ten sposób narażasz się nie tylko na nieprzyjemny zapach, ale podrażnienia skóry. Najlepszym rozwiązaniem jest złapanie pluskwiaka do szklanki czy słoika i wyniesienie go na zewnątrz.