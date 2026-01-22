Zaskakujące doniesienia naukowców. Już wiadomo, jak sery działają na mózg
Naukowcy od wielu lat starają się ustalić, jaka dieta przynosi realne korzyści zdrowotne, uzupełnia niedobry, dba o dobre samopoczucie i mniejsza ryzyko chorób, bez konieczności przyjmowania masy suplementów. Okazuje się, że wiele niepozornych produktów działa na nasz organizm lepiej, aniżeli mogłoby się wydawać. Tym razem nie chodzi wcale o warzywa ani owoce.
Spis treści:
- Co jeść, aby zmniejszyć ryzyko demencji?
- Jedz sery. Twój mózg będzie ci wdzięczny
- Co jedzenie sera wpływa na mózg?
Co jeść, aby zmniejszyć ryzyko demencji?
Ostatnimi czasy dużo mówi się o tym, aby jeść produkty bogate w antyoksydanty. Ponoć dieta obfitująca w te związki zapewnia zdrowie na długie lata i daje szansę na godną starość. Antyoksydanty to bowiem związki, które neutralizują szkodliwe wolne rodniki w organizmie, chroniąc komórki przed uszkodzeniami i stresem oksydacyjnym, spowalniają starzenie się neuronów, a tym samym zmniejszają ryzyko wielu chorób, w tym rozwoju demencji. Składniki te są obecnie m.in. w owocach jagodowych, burakach, szpinaku, roślinach strączkowych i wielu przyprawach. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że nie tylko produkty pochodzenia roślinnego korzystnie wpływają na układ nerwowy. Wielu może zdziwić fakt, że demencji przeciwdziała również spożywanie nabiału, a konkretnie serów.
Jedz sery. Twój mózg będzie ci wdzięczny
Wieloletnie badania przeprowadzone w Szwecji dowodzą, że regularne spożywanie serów może wiązać się z niższym ryzykiem rozwoju demencji. Wnioski zostały wysnute przez naukowców, którzy prowadzili wieloletnie obserwacyjne w ramach dużego projektu zdrowotnego, na dziesiątkach tysięcy dorosłych uczestników. Przez ponad 20 lat analizowali ich codzienne nawyki żywieniowe i stan zdrowia w kolejnych dekadach życia. Ku ich zaskoczeniu, produktem, który najczęściej pojawiał się u osób z niższym ryzykiem demencji, był właśnie regularnie spożywany ser. Nie chodziło tutaj o objadanie się nim, a codzienną, niewielką porcję tego produktu.
Co jedzenie sera wpływa na mózg?
Nabiał - szczególnie ten tłusty, jest przez wiele osób unikany z powodu kaloryczności i z obawy o dolegliwości jelitowe. Okazuje się jednak, że niewielka ilość wysokiej jakości serów może świetnie wpłynąć na zdrowie, a konkretnie mózg. Mała porcja sera każdego dnia dostarcza ważnych składników dla tego organu:
- tłuszczów - biorących udział w budowie komórek mózgowych
- witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, wspomagających pracę neuronów
- związków, które wspierają funkcje poznawcze
Należy mieć jednak na uwadze, że ser serowi nierówny. Zdaniem ekspertów to pełnotłuste sery są dla nas najlepszym wyborem. Wystarczy niewielka ilość każdego dnia (np. 1-2 plasterki sera na kanapkę), aby ochronić mózg przed procesami prowadzącymi do jego stopniowego osłabiania.
Zdaniem szwedzkich naukowców, osoby, które regularnie sięgają po ser, zachowują lepszą sprawność poznawczą w starszym wieku, przeciwdziałają rozwojowi demencji, a nawet choroby Alzheimera.