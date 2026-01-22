Spis treści: Co jeść, aby zmniejszyć ryzyko demencji? Jedz sery. Twój mózg będzie ci wdzięczny Co jedzenie sera wpływa na mózg?

Ostatnimi czasy dużo mówi się o tym, aby jeść produkty bogate w antyoksydanty. Ponoć dieta obfitująca w te związki zapewnia zdrowie na długie lata i daje szansę na godną starość. Antyoksydanty to bowiem związki, które neutralizują szkodliwe wolne rodniki w organizmie, chroniąc komórki przed uszkodzeniami i stresem oksydacyjnym, spowalniają starzenie się neuronów, a tym samym zmniejszają ryzyko wielu chorób, w tym rozwoju demencji. Składniki te są obecnie m.in. w owocach jagodowych, burakach, szpinaku, roślinach strączkowych i wielu przyprawach. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że nie tylko produkty pochodzenia roślinnego korzystnie wpływają na układ nerwowy. Wielu może zdziwić fakt, że demencji przeciwdziała również spożywanie nabiału, a konkretnie serów.

Wieloletnie badania przeprowadzone w Szwecji dowodzą, że regularne spożywanie serów może wiązać się z niższym ryzykiem rozwoju demencji. Wnioski zostały wysnute przez naukowców, którzy prowadzili wieloletnie obserwacyjne w ramach dużego projektu zdrowotnego, na dziesiątkach tysięcy dorosłych uczestników. Przez ponad 20 lat analizowali ich codzienne nawyki żywieniowe i stan zdrowia w kolejnych dekadach życia. Ku ich zaskoczeniu, produktem, który najczęściej pojawiał się u osób z niższym ryzykiem demencji, był właśnie regularnie spożywany ser. Nie chodziło tutaj o objadanie się nim, a codzienną, niewielką porcję tego produktu.

Żółty ser doda charakteru wielu daniom 123RF/PICSEL

Nabiał - szczególnie ten tłusty, jest przez wiele osób unikany z powodu kaloryczności i z obawy o dolegliwości jelitowe. Okazuje się jednak, że niewielka ilość wysokiej jakości serów może świetnie wpłynąć na zdrowie, a konkretnie mózg. Mała porcja sera każdego dnia dostarcza ważnych składników dla tego organu:

tłuszczów - biorących udział w budowie komórek mózgowych

witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, wspomagających pracę neuronów

związków, które wspierają funkcje poznawcze

Należy mieć jednak na uwadze, że ser serowi nierówny. Zdaniem ekspertów to pełnotłuste sery są dla nas najlepszym wyborem. Wystarczy niewielka ilość każdego dnia (np. 1-2 plasterki sera na kanapkę), aby ochronić mózg przed procesami prowadzącymi do jego stopniowego osłabiania.

Zdaniem szwedzkich naukowców, osoby, które regularnie sięgają po ser, zachowują lepszą sprawność poznawczą w starszym wieku, przeciwdziałają rozwojowi demencji, a nawet choroby Alzheimera.

