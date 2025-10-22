Zaskakujące zastosowania air fryera, o których nikt ci nie mówił

Air fryer na dobre zagościł w wielu kuchniach i nic dziwnego. To wielofunkcyjne urządzenie potrafi zastąpić piekarnik, patelnię, a nawet opiekacz, pozwalając przygotować dania w krótszym czasie. Ale jego możliwości na tym się nie kończą. Okazuje się, że air fryer może mieć znacznie więcej nietypowych, kreatywnych zastosowań.

Jak wykorzystać możliwości air fryera? Nie znałeś ich wszystkich
Suszenie roślin w 15 minut? Ten trik z air fryerem zaskoczył rodziców

Air fryer doskonale sprawdza się również jako mini suszarka do ziół i kwiatów. To znacznie bezpieczniejsza i szybsza metoda niż tradycyjne suszenie na kaloryferze czy parapecie. Rośliny tracą wilgoć równomiernie, zachowują intensywny kolor i zapach, a przy tym minimalizuje się ryzyko pojawienia się pleśni. To może być ratunek, gdy dziecko przychodzi do rodzina o 20:00 mówiąc, że na drugi dzień musi przynieść zielnik do szkoły.

Przed rozpoczęciem suszenia warto dokładnie osuszyć rośliny z wody oraz oderwać liście od łodyg. Zioła i kwiaty należy rozłożyć w pojedynczej warstwie, tak aby się nie nakładały. Dobrze jest też wyłożyć spód koszyka papierem do pieczenia, co zapobiegnie przywieraniu płatków do metalowej tacki.

Najlepsze efekty daje niska temperatura - około 40-50 stopni Celsjusza oraz czas suszenia od 10 do 30 minut, w zależności od rodzaju roślin. Proces warto obserwować, ponieważ każdy model air fryera działa z inną mocą. W trakcie suszenia dobrze jest co pewien czas delikatnie przemieszać lub przewrócić zioła, aby wyschły równomiernie i się nie przypaliły.

Nieoczywista funkcja air fryera. Musisz ją znać

Air fryer to urządzenie, które poradzi sobie nie tylko z suszeniem ziół czy kwiatów, lecz także z owocami. W kilka chwil można przygotować w nim zdrową, domową przekąskę bez dodatku cukru i konserwantów. Wystarczy sięgnąć po dojrzałe, ale nieprzejrzałe owoce, dokładnie je umyć, osuszyć i pokroić w cienkie plasterki o grubości około 2-4 milimetrów. Proces suszenia przebiega podobnie jak w przypadku roślin, jednak w tym przypadku należy zastosować wyższą temperaturę - nawet do 100 stopni Celsjusza - i suszyć owoce przez 20-30 minut. Świetnym pomysłem na naturalną słodką przekąskę są na przykład plasterki jabłek z odrobiną cynamonu. Aby owoce zachowały swój jasny kolor i apetyczny wygląd, warto wcześniej przepłukać je w wodzie z dodatkiem soku z cytryny.

Co ciekawe, niektórzy wykorzystują air fryera również do suszenia drobnych prac plastycznych lub rękodzieła. W takich przypadkach należy jednak zachować szczególną ostrożność. Należy upewnić się, że użyte materiały nie są toksyczne ani łatwopalne oraz zawsze wcześniej zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

Jak zdezynfekować małe przedmioty?

Air fryer może pełnić funkcję małego sterylizatora, wykorzystując gorące powietrze do eliminowania większości bakterii, pleśni i niektórych wirusów. Do dezynfekcji najlepiej nadają się drobne metalowe akcesoria bez plastikowych elementów oraz szklane, żaroodporne pojemniki, przy czym należy utrzymywać temperaturę nieprzekraczającą 100°C i stale kontrolować proces. Korzystając z tej metody odkażania, warto zachować ostrożność i obserwować urządzenie, aby uniknąć przypalenia lub uszkodzenia przedmiotów.

