Jakie mogą być pierwsze objawy demencji?

Pierwsze objawy demencji to zazwyczaj problemy z pamięcią krótkotrwałą oraz trudności z planowaniem i gubienie słów. Pacjenci mylą je początkowo ze zmęczeniem, stresem lub po prostu procesem starzenia się organizmu. Niepokój powinny jednak wzbudzić takie zachowania jak:

notoryczne zapominanie niedawnych wydarzeń,

trudności z przypomnieniem sobie tego, co działo się kilka godzin lub dni temu,

ciągłe powtarzanie tych samych pytań w krótkim czasie,

kłopoty z planowaniem, zarządzaniem finansami czy domowym budżetem, gotowaniem według znanego przepisu,

problemy z rozwiązaniem prostych zadań,

zmiany w zachowaniu i mowie,

ciągłe szukanie słów,

przerywanie wypowiedzi,

trudności z doborem właściwych nazw przedmiotów,

dezorientacja w terenie,

gubienie dobrze znanej drogi,

zmiany nastroju,

nagłe napady lęku,

wycofanie z życia towarzyskiego.

Według ekspertów, jest jeszcze jedno zachowanie, które powinno wzbudzić nasz niepokój i skłonić do umówienia wizyty u specjalisty. Może być ono bowiem objawem poważnego schorzenia!

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Zaskakujący sygnał w demencji. Powinien wzbudzić nasz niepokój

Według lekarzy, jednym z sygnałów ostrzegawczych może być nieoczekiwana zmiana nawyków żywieniowych. Chodzi o sytuację, w której osoba, która zawsze jadła normalnie, nie przejadała się i dbała o zdrową dietę, zaczyna jeść zdecydowanie więcej i gustować w daniach czy smakach, których wcześniej unikała. Może się także zdarzyć, że chora osoba przestaje czerpać przyjemność ze spożywania posiłków lub wielokrotnie prosi o jedzenie w krótkim czasie.

W miarę, jak choroba postępuje, pacjenci mogą również zapominać o zasadach dobrego wychowania przy stole, jedzą bardzo szybko i łapczywie i nie panują nad swoimi zachowaniami.

Lekarze tłumaczą, że takie nagłe zmiany są objawem otępienia czołowo-skroniowego (FTD) - rodzaju demencji, który atakuje przede wszystkim płaty czołowe i skroniowe mózgu. To właśnie one odpowiadają za regulację zachowania, samokontrolę, osobowość, podejmowanie decyzji i komunikację.

FTD ujawnia się w młodszym wieku niż choroba Alzheimera - najczęściej u osób w wieku 50-60 lat. Według naukowców, otępienie czołowo-skroniowe może wpływać na układ nagrody w mózgu oraz obszary odpowiedzialne za kontrolę impulsów. Chore osoby mogą więc mieć ogromny problem z powstrzymaniem się od spożycia słodkich, tłustych i wysokowęglowodanowych pokarmów.

Czym różni się otępienie czołowo-skroniowe od choroby Alzheimera?

Obie choroby są rodzajem demencji, ale dają początkowo różne objawy. W chorobie Alzheimera zauważamy utratę pamięci, a w otępieniu czołowo-skroniowym - zmiany w zachowaniu, osobowości lub zdolnościach językowych.

Niestety, większość osób z otępieniem czołowo-skroniowym początkowo nie zdaje sobie sprawy z choroby i zmiany swojego zachowania. Pierwsze objawy rozpoznają bliscy. Ich rola jest więc kluczowa i to oni powinni jak najszybciej namówić chorego na konsultację z lekarzem rodzinnym lub neurologiem.

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