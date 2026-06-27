Spis treści: Dlaczego warto zasłaniać okna już rano? O której godzinie zasłaniać okna? Zasłony czy rolety - co lepiej chroni przed upałem? Kiedy otwierać okna podczas upałów? Jak jeszcze ograniczyć nagrzewanie mieszkania? Jakie okna nagrzewają mieszkanie najszybciej? Jakie zasłony najlepiej chronią przed upałem? Nie czekaj, aż w mieszkaniu zrobi się gorąco

Dlaczego warto zasłaniać okna już rano?

Promienie słoneczne przenikające przez szyby działają jak w szklarni. Ogrzewają podłogi, ściany i wyposażenie mieszkania, które stopniowo podnoszą temperaturę całego pomieszczenia.

Wiele osób popełnia ten sam błąd. Rolety opuszczają dopiero wtedy, gdy promienie słoneczne wpadają już do pokoju, a temperatura przekracza 28-30°C. Niestety wtedy część ciepła zdążyła już nagrzać szyby, parapety, ściany i meble, które przez wiele godzin oddają je do wnętrza.

Jeżeli rolety lub zasłony zostaną zasunięte odpowiednio wcześnie, znaczna część energii słonecznej nie przedostanie się do wnętrza.

Największe znaczenie ma to w mieszkaniach z dużymi przeszkleniami oraz oknami skierowanymi na południe i zachód.

Przez niezacienione okno do mieszkania może przedostawać się kilkaset watów energii cieplnej. Im większa powierzchnia szyby, tym szybciej nagrzewa się wnętrze.

O której godzinie zasłaniać okna?

Nie ma jednej godziny odpowiedniej dla każdego mieszkania, bo sporo zależy od ekspozycji lokalu i tego, na jakie strony świata wychodzą okna/czy są zacienione przez drzewa lub budynki itd. Ogólnie można jednak przyjąć takie zasady i ramy czasowe, gdy chodzi o odpowiednie pory na zasłanianie okien:

okna wschodnie - zasłoń około 6:00-8:00,

okna południowe - najlepiej między 8:00 a 9:00,

okna zachodnie - przed południem, około 10:00-11:00, zanim słońce zacznie intensywnie operować.

Jeżeli zapowiadany jest upał powyżej 30°C, najlepiej zasłonić wszystkie mocno nasłonecznione okna już rano.

Zasłony czy rolety - co lepiej chroni przed upałem?

Najskuteczniejsze są rolety zewnętrzne, ponieważ zatrzymują promienie słoneczne jeszcze przed szybą.

Jeśli ich nie masz, dobrze sprawdzą się rolety termoizolacyjne lub grube zasłony typu blackout. Znacznie słabiej chronią cienkie firanki oraz jasne, prześwitujące zasłony.

Dobra rada: Jeśli nie masz rolet ani zasłon zaciemniających, możesz tymczasowo zawiesić jasny koc lub grubszą tkaninę. To rozwiązanie prowizoryczne, ale skuteczniejsze niż pozostawienie odsłoniętej szyby.

Kiedy otwierać okna podczas upałów?

To równie ważne jak ich zasłanianie. Najlepiej wietrzyć mieszkanie:

wcześnie rano (około 5:00-8:00),

późnym wieczorem,

w nocy, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż wewnątrz.

Po zakończeniu wietrzenia okna należy ponownie zamknąć.

Najczęstszy błąd: Uchylone okna przez cały dzień nie chłodzą mieszkania. Gdy na dworze jest cieplej niż w domu, do środka wpada gorące powietrze, które dodatkowo nagrzewa ściany i meble.

Jak jeszcze ograniczyć nagrzewanie mieszkania?

Samo zasłonięcie okien nie jest wystarczającym działaniem, gdy konieczne jest schłodzenie mieszkania. Daje jednak najlepsze efekty, gdy połączysz je z kilkoma prostymi nawykami.

W upalne dni warto:

wyłączyć niepotrzebne urządzenia elektryczne,

nie korzystać z piekarnika w najgorętszych godzinach,

ustawić wentylator przy misce z lodem lub zamrożoną butelką wody,

ograniczyć włączanie mocnego oświetlenia,

zamknąć drzwi do najbardziej nagrzanych pomieszczeń.

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Jakie okna nagrzewają mieszkanie najszybciej?

Nie wszystkie pomieszczenia przegrzewają się w takim samym stopniu. Największy problem zwykle mają osoby, których okna wychodzą na południe i zachód. To właśnie tam słońce operuje najdłużej i najmocniej, dlatego rolety lub zasłony warto opuszczać jeszcze przed pojawieniem się bezpośrednich promieni. W przypadku okien od strony północnej nagrzewanie jest znacznie mniejsze, dlatego często wystarczy zasłonić je tylko w najgorętsze dni.

Jeśli jedno pomieszczenie nagrzewa się znacznie bardziej od pozostałych, zamknij jego drzwi. Dzięki temu gorące powietrze nie będzie rozchodziło się po całym mieszkaniu.

Jakie zasłony najlepiej chronią przed upałem?

Najlepiej sprawdzają się grube zasłony typu blackout, rolety termoizolacyjne oraz rolety zewnętrzne. Jasne firanki wpuszczają większość promieni słonecznych, dlatego ich wpływ na temperaturę w mieszkaniu jest niewielki. Warto również pamiętać, że materiał powinien zakrywać całą powierzchnię szyby - pozostawienie odsłoniętych fragmentów okna zmniejsza skuteczność ochrony przed nagrzewaniem.

Nie czekaj, aż w mieszkaniu zrobi się gorąco

To jeden z najczęstszych błędów. Gdy temperatura w salonie osiąga już 29-30°C, ściany, podłogi i meble są mocno nagrzane. Nawet zasłonięcie okien nie przyniesie wtedy natychmiastowego efektu, ponieważ zgromadzone ciepło będzie oddawane jeszcze przez wiele godzin. Znacznie skuteczniej jest działać profilaktycznie i ograniczyć nagrzewanie wnętrza od samego rana.

Dobra rada: Sprawdź prognozę pogody wieczorem. Jeśli następnego dnia zapowiadane jest ponad 30°C, zasłoń okna od razu po porannym przewietrzeniu mieszkania. Dzięki temu wnętrze pozostanie chłodniejsze przez większość dnia.

Choć walka z upałem jest nieraz trudna i niemożliwa do wygrania bez klimatyzacji, to odpowiednie zarządzanie oknami i zasłonami/roletami jest w stanie pomóc.

Największy efekt daje połączenie kilku metod: zasłonięcie okien jeszcze rano, wietrzenie wyłącznie wtedy, gdy na zewnątrz jest chłodniej, oraz ograniczenie źródeł ciepła w mieszkaniu. Dzięki temu wnętrze nagrzewa się znacznie wolniej, a nawet podczas kilkudniowych upałów można utrzymać zdecydowanie bardziej komfortową temperaturę.





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