Zastosuj ten środek do podlewania paproci. Odzyskają soczysty kolor i w mig się zagęszczą
Miłośnicy roślin zapewne słyszeli o nietypowych sposobach na zapewnienie im doskonałego wyglądu. Zachwalane są przeróżne mikstury z dodatkiem czosnku, fusów po kawie czy skórek po bananach. Jest jeszcze jeden produkt, który genialnie wpływa na kondycję roślin, szczególnie paproci. Wystarczy trzy łyżeczki tego specyfiku, aby zaczęły intensywnie rosnąć.
Spis treści:
- Jaki naturalny produkt wzmocni paprocie?
- W jaki sposób jogurt naturalny działa na paprocie?
- Jak stosować jogurt naturalny na paprocie? Przepis na domową odżywkę
- Jak dbać o paprotki ?
Jaki naturalny produkt wzmocni paprocie?
Samodzielne przygotowywanie odżywek dla roślin sprawi dużo więcej satysfakcji, aniżeli kupowanie gotowych środków pielęgnacyjnych. Znanych jest naprawdę mnóstwo produktów spożywczych i odpadów, które zbawiennie działają na liście, kwiaty i system korzeniowy. Jednym z nich jest jogurt naturalny - produkt tani i łatwo dostępny. Posiada w sobie składniki, które rośliny potrzebują, aby prawidłowo się rozwijać. Co więcej produkt ten zachęca niektóre gatunki do wzrostu w czasie zimy - wtedy to m.in. paprocie żółkną i marnieją. Trik z jogurtem naturalnym może sprawić, że rośliny nie tylko odzyskają witalność, ale również zaczną intensywnie rosnąć. Jak zatem wykorzystać jogurt to sporządzenia domowej odżywki dla paproci?
W jaki sposób jogurt naturalny działa na paprocie?
Jogurt naturalnym jest specyfikiem, który w zaledwie kilkanaście dni pobudzi paprotkę do wypuszczania nowych liści. Przywróci zieleń roślinie i błyskawicznie ją zagęści. Wszystko to za sprawą zawartych w nim składników:
- wapnia - wzmacnia korzenie i stabilizuje strukturę komórek
- białka - dostarcza aminokwasów niezbędnych do budowy nowych tkanek
- żywych kultur bakterii - poprawiają mikroflorę gleby i wspierają pobieranie z niej składników odżywczych
Jak stosować jogurt naturalny na paprocie? Przepis na domową odżywkę
Przygotowanie domowego nawozu bogatego w białko i wapń dla paproci jest dziecinnie proste. Wystarczy, że:
- Wymieszasz trzy łyżeczki zwykłego jogurtu naturalnego z 1 litrem przefiltrowanej wody i odstawisz na 10 minut, aby temperatura się ustabilizowała.
- Po tym czasie, powstałym płynem podlejesz roślinę - pamiętaj, aby nie przesadzić z jego ilością.
- Zabieg powtarzaj 2-3 razy w tygodniu.
W ciągu kilku tygodni paprotka powinna odzyskać zieleń, a jej liście nabrać jędrności. Zapewne zaczną również pojawiać się kolejne, młode listki. Ten domowy sposób działa zaskakująco skutecznie i jest w pełni bezpieczny dla roślin.
Jak dbać o paprotki ?
Paprotki to rośliny tropikalne, których pielęgnacja niekiedy może być problematyczna. Aby atrakcyjnie się prezentowały, należy pamiętać o kilku rzeczach:
- umieścić paprotkę z dala od kaloryferów i przeciągów
- zapewnić roślinie lekkie i przepuszczalne podłoże (z dodatkiem perlitu, torfu lub włókna kokosowego)
- umieścić roślinę w doniczce z drenażem z keramzytu
- podlewać paprotkę regularnie, niewielką ilością miękkiej wody
- dodatkowo warto zraszać liście
