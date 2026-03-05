!criticalCSS &&

Zastosuj "zasadę ołówka" podczas cięcia hortensji bukietowej. Obsypie się kwiatami

Natalia Jabłońska

Wiosna w ogrodzie to moment szczególnie istotny. Przychodzi pora na przeprowadzanie zabiegów, od których zależy atrakcyjny wygląd ozdobnych krzewów. Jednym z najważniejszych jest cięcie hortensji bukietowej. Właściwe przeprowadzenie tej czynności decyduje o tym, czy krzew latem obsypie się stożkowatymi kwiatostanami, stając się imponującą wizytówką ogrodu.

Stożkowate, białe i różowawe kwiatostany hortensji bukietowej na tle zielonych liści w ogrodzie.
Marzec to czas na przeprowadzenie ważnego zabiegu w uprawie hortensji bukietowej

Spis treści:

  1. Termin wiosennego cięcia hortensji bukietowej
  2. Co dzieje się z hortensją bukietową, gdy jej nie przycinamy?
  3. Jak przycinać hortensję bukietową na wiosnę?
  4. Stosuj "zasadę ołówka"

Termin wiosennego cięcia hortensji bukietowej

Ozdobny krzew kwitnie na pędach tegorocznych. Co ta informacja oznacza w praktyce? Wiosenne cięcie nie pozbawi hortensji kwiatów, a jest wręcz niezbędne dla pobudzenia rośliny do bujnego kwitnienia.

Termin cięcia zależy od warunków pogodowych oraz regionu kraju. Podstawa to obserwacja panującej aury. Przycinanie hortensji należy przeprowadzać w momencie, gdy ustąpią już mrozy, ale przed pojawieniem się pierwszych liści, będących oznaką, że roślina rozpoczęła już wegetację. Do pracy przystępować należy zazwyczaj w marcu.

Co dzieje się z hortensją bukietową, gdy jej nie przycinamy?

Hortensja bukietowa pozostawiona bez cięcia oczywiście będzie rosła i kwitła, jednak z roku na rok efekt będzie coraz mniej imponujący. Brak bujnego kwitnienia oraz cieńsze i słabsze pędy - tego efektu można się spodziewać, rezygnując z zabiegu. Do tego pokrój krzewu stanie się luźny i nieregularny, przez co zacznie wyglądać na zaniedbany. Starsze, zdrewniałe pędy ograniczają docieranie światła do wnętrza rośliny, a to z kolei sprzyja osłabieniu i chorobom.

Duży krzew hortensji o bujnych, gęstych kwiatostanach w odcieniach różu i bieli, rosnący na zadbanej zielonej trawie, w tle widoczne wysokie drzewa iglaste i starannie przycięty żywopłot.
Cięcie sprawia, że hortensja wygląda schludnie i zdrowo

Jak przycinać hortensję bukietową na wiosnę?

Technika cięcia hortensji bukietowej jest stosunkowo prosta, ale należy przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim należy wyeliminować wszystkie pędy uszkodzone i przemarznięte. Następnie przystępujemy do skracania pędów zeszłorocznych.

Gdy mowa o młodych krzewach, pędy powinny być skracane o 1/3 długości. W przypadku roślin kilkuletnich - o 2/3 długości. Wybieraj punkt nad czwartym lub piątym oczkiem nad ziemią. Chwytając za sekator, zachowaj centymetrowy odstęp od tego miejsca, aby nie uszkodzić tworzącego się pąku. Pamiętaj, że sprzęt używany do tej czynności musi być zdezynfekowany i naostrzony.

Okazałe kwiatostany to znak rozpoznawczy hortensji bukietowej
Stosuj "zasadę ołówka"

Wiosenne przycinanie hortensji bukietowej to sposób na uzyskanie dużych, efektownych kwiatostanów. Pozwala także kontrolować wysokość i szerokość krzewu, co ma znaczenie szczególnie w małych ogrodach. Istotne są również kwestie higieniczne. Cięcie pozwala zachować odpowiednią wentylację, ograniczając ryzyko chorób grzybowych. W prawidłowym przeprowadzeniu zabiegu pomocna okazuje się prosta reguła.

Według niej pozostawiane pędy powinny mieć grubość zbliżoną do ołówka. Cieńsze zazwyczaj nie są w stanie utrzymać ciężkich kwiatostanów i w sezonie mogą opadać. Usuwając wiotkie przyrosty, kierujemy energię rośliny w stronę najmocniejszych pędów. Praktyczne kryterium sprawia, że hortensja pozostaje stabilna i niestraszne są jej nawet intensywne opady deszczu.

Doniczki z kwiatami, głównie fioletowymi bratkami, ustawione w ogrodzie, rozmyte tło tworzy przyjemną atmosferę letniego dnia. W tle widoczne napisy 'porady' oraz 'interia KOBIETA'.
Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami
