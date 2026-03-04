Spis treści: Czym jest sałata morska? Sałata morska. Właściwości zdrowotne Czy sałata morska jest bezpieczna? Jak stosować sałatę morską?

Czym jest sałata morska?

Sałata morska (Ulva lactuca), znana również pod nazwą ulwa sałatowa lub błonica sałatowa, to roślina należąca do gromady zielenic. Jest to glon występujący w płytkich wodach przybrzeżnych mórz niemal na całym świecie.

Znakiem rozpoznawczym sałaty morskiej jest jej intensywny, zielony kolor, którego źródłem jest chlorofil. Swoim wyglądem może przywodzić na myśl sałatę ogrodową - stąd nazwa "sałata morska".

Sałata morska. Właściwości zdrowotne

Sałata morska, z uwagi na swój skład, może stanowić doskonałą propozycję dla osób, którym zależy na zdrowym odżywianiu. Co więcej, glony te są niskokaloryczne - 100 g ulwy sałatowej zawiera około 20-30 kcal.

Algi zawierają mnóstwo witamin i minerałów. Chodzi tu między innymi o witaminę A, witaminę C, żelazo, jod, magnez, wapń i potas. Włączenie sałaty morskiej do jadłospisu zdecydowanie pomoże w uzupełnieniu tych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu związków.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, sałata morska zawiera chlorofil, który przyczynia się do jej zielonego koloru. Składnik ten jest ceniony z uwagi na swoje właściwości prozdrowotne. Chlorofil działa detoksykująco, wspiera funkcjonowanie jelit oraz wykazuje działanie przeciwzapalne. Substancja jest również antyoksydantem - zmniejsza poziom stresu oksydacyjnego i tym samym chroni komórki przed wolnymi rodnikami.

Ulwa sałatowa zawiera chlorofil, który działa silnie przeciwzapalnie Kristian Peters -- Fabelfroh Wikipedia

Czy sałata morska jest bezpieczna?

Sałata morska to bezpieczna i zdrowa roślina. Pamiętajmy jednak, by wybierać ją ze sprawdzonych i kontrolowanych źródeł, a to z uwagi na to, że glony mogą kumulować metale ciężkie.

Warto również zaznaczyć, że algi jedzone w nadmiarze mogą zaszkodzić. Spożywanie sałaty morskiej bez ograniczeń często kończy się nieprzyjemnymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Co istotne - z uwagi na wysoką zawartość jodu, z jedzeniem sałaty morskiej powinny uważać osoby cierpiące na choroby tarczycy.

Jak stosować sałatę morską?

Sałata morska może posłużyć jako świetny dodatek do wielu rozmaitych dań. W Azji wykorzystuje się ją jako składnik zup i bulionów. Można jej używać również jako dodatku do sałatek oraz ryżu. Nadaje się także do różnego rodzaju zdrowych koktajli czy smoothie.

W wielu przypadkach zaleca się stopniowe wprowadzanie alg morskich do swojego jadłospisu. Początkowo należy spożywać ich bardzo małą ilość, by sprawdzić, w jaki sposób zareaguje organizm. Niektórzy zalecają spożywanie około 4-5 g suszonych alg morskich kilka razy w tygodniu (nie codziennie).

Pamiętajmy o tym, że jeśli zmagamy się z jakimikolwiek schorzeniami przewlekłymi, powinniśmy skonsultować dietę z lekarzem specjalistą.

