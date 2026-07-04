Mimo że większość osób kojarzy witaminę C przede wszystkim z cytrusami, kalarepa również jest jej bardzo dobrym źródłem. Warto spojrzeć na nią łaskawszym okiem, zwłaszcza że jest produktem o szerokim kulinarnym zastosowaniu. Chrupiący miąższ, delikatny smak i właściwości odżywcze czynią z niej wartościowy element diety.

Spis treści: Powrót do kulinarnych korzeni. Jak smakuje kalarepa? Kalarepa znowu na salonach Właściwości kalarepy zaskakują. Wygrywa z cytrusami Co oznacza wysoka zawartość witaminy C? Kto powinien jeść kalarepę? Czy każdy może jeść kalarepę? Przeciwwskazania

Powrót do kulinarnych korzeni. Jak smakuje kalarepa?

Warzywo wyróżnia się delikatnym, lekko słodkawym smakiem. Najbardziej dociekliwi smakosze odnajdują w kalarepie nuty kapusty, brokułu oraz rzodkiewki. Miąższ jest chrupiący i orzeźwiający, dlatego świetnie sprawdza się jako zdrowa przekąska spożywana na surowo lub dodatek do sałatki.

Najdelikatniejsze i najprzyjemniejsze w degustacji są młode bulwy niemal pozbawione włókien. Większe egzemplarze mogą być nieco twardsze, ale to nie powinno ich dyskredytować. Kalarepę można dodawać do surówek, kanapek, chłodników czy duszonych dań jednogarnkowych. Doskonale sprawdza się jako dodatek do kremowych zup albo jako materiał na frytki. Co ciekawe, jadalne są także młode liście kalarepy, które zawierają wiele cennych składników odżywczych. Warto dorzucać je do koktajli, sałatek albo pesto.

Kalarepa to świetny sposób na zwiększenie ilości świeżych warzyw w jadłospisie 123RF/PICSEL

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Kalarepa znowu na salonach

Przez lata pozostawała w cieniu produktów, które uznawane były za kulinarny krzyk mody. Swojskiej kalarepie trudno było konkurować z awokado czy batatami, lecz powoli sytuacja ulega zmianie. Coraz częściej pojawia się w menu restauracji promujących kuchnię sezonową i lokalne produkty. Wzięciem cieszy się także wśród osób stosujących dietę roślinną i smakoszy szukających niskokalorycznych przekąsek.

Właściwości kalarepy zaskakują. Wygrywa z cytrusami

Kalarepa należy do produktów wyjątkowo bogatych w witaminę C. W 100 g surowego warzywa znajduje się około 60-65 mg tej substancji. Dla porównania, taka sama porcja pomarańczy dostarcza około 50 mg witaminy C, a cytryny około 55 mg.

W praktyce oznacza to, że jedna średniej wielkości kalarepa może pokryć znaczną część dziennego zapotrzebowania osoby dorosłej na kwas askorbinowy. Należy jednak zaznaczyć, że najbardziej wartościowa pod tym względem jest świeża kalarepa spożywana na surowo.

Co oznacza wysoka zawartość witaminy C?

Substancja pełni w organizmie wiele istotnych funkcji. Wspiera prawidłowe działanie układu odpornościowego. Bierze udział w produkcji kolagenu niezbędnego dla zdrowia skóry, naczyń krwionośnych, chrząstek i kości. Pomaga również chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

Witamina C jest składnikiem zwiększającym przyswajanie żelaza, więc nie powinno brakować jej w diecie osób o obniżonym poziomie tego pierwiastka. Jest wartościowym dodatkiem do posiłków w diecie wegetariańskiej i wegańskiej.

Kto powinien jeść kalarepę?

Warzywo doskonale wpisuje się w jadłospis osób dbających o prawidłową masę ciała. Kalarepa jest warzywem niskokalorycznym, więc okazuje się sprzymierzeńcem w walce z nadprogramowymi kilogramami. Jednocześnie dostarcza błonnik pokarmowy, który wydłuża uczucie sytości po posiłku i dba o prawidłową pracę jelit.

W składzie kalarepy nie brakuje potasu, który z kolei pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi oraz wspiera pracę mięśni, w tym serca. Dodatkowo warzywo to źródło witamin z grupy B oraz magnezu, czyli składników niezbędnych dla zdrowia układu nerwowego, zdolności koncentracji i dobrego samopoczucia.

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Czy każdy może jeść kalarepę? Przeciwwskazania

Mimo licznych zalet kalarepa nie będzie trafionym wyborem dla każdego. U niektórych osób spożywanie warzywa w dużych ilościach może powodować wzdęcia lub dyskomfort ze strony układu pokarmowego.

Osoby z chorobami tarczycy nie muszą całkowicie rezygnować z jedzenia kalarepy, jednak w ich przypadku zaleca się zachowanie umiaru.

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