Zawsze piękny zapach w domu? Znam 5 genialnych trików, które kosztują grosze

Spis treści: Na początek domowy pochłaniacz zapachów Papier Ormiański Rozpylacz z olejkiem eterycznym Pachnący dywan Pachnące waciki

Na początek domowy pochłaniacz zapachów

Zanim zaczniesz wprowadzać do wnętrz nowe aromaty, dobrze jest pozbyć się tych nieprzyjemnych. Tu świetnie sprawdzi się soda oczyszczona, znana ze swoich właściwości pochłaniających zapachy. Wsyp kilka łyżek do małego słoiczka lub miseczki i ustaw w miejscu, gdzie powietrze potrzebuje odświeżenia - w łazience, kuchni, szafce z butami czy lodówce. Chociaż sama soda świetnie spełni swoje zadanie, możesz dodatkowo wzbogacić mieszankę o delikatny zapach, dodając do niej garść ziaren kawy, kilka plasterków świeżej cytryny lub parę kropel ulubionego olejku eterycznego. Tak przygotowany pochłaniacz doskonale sprawdzi się w lodówce, szafce na buty, łazience czy w każdym innym zakamarku, gdzie lubią gromadzić się niechciane zapachy.

Papier Ormiański

Papier d'Arménie, czyli papier ormiański, to odświeżacz powietrza z historią sięgającą XIX wieku. Nasączony naturalną żywicą benzoesową, wydziela przyjemny, lekko orientalny aromat. Wystarczy oderwać pasek, złożyć go w harmonijkę, podpalić i zdmuchnąć płomień - papier zacznie się tlić, wydzielając zapach, który zneutralizuje nieprzyjemne wonie i stworzy wyjątkową atmosferę.

Papier ormiański można też wkładać do szuflad lub szaf, gdzie delikatnie aromatyzuje ubrania.

Rozpylacz z olejkiem eterycznym

Dyfuzory do olejków eterycznych to fantastyczny sposób na wprowadzenie do domu pięknych zapachów i skorzystanie z dobrodziejstw aromaterapii. Urządzenia te, wykorzystując technologię ultradźwiękową, zamieniają wodę i olejki w delikatną, pachnącą mgiełkę, która nawilża powietrze i wspaniale wpływa na nastrój. Kompozycję idealna na jesień? Połączenie pomarańczy z cynamonem. Wystarczy dodać kilka kropel olejku pomarańczowego i cynamonowego do wody w dyfuzorze, by w całym domu rozszedł się ciepły, korzenny i otulający aromat.

Jak stworzyć piękny zapach w domu? 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Pachnący dywan

Dywany i wykładziny szybko chłoną zapachy - zarówno te przyjemne, jak i te mniej mile widziane. By je odświeżyć, nie trzeba kupować drogich środków czyszczących. Wystarczy szklanka sody oczyszczonej i kilkanaście kropli olejku eterycznego. Rozsyp mieszankę na dywanie, zostaw na kilka godzin (najlepiej na noc), a rano dokładnie odkurz. Dzięki temu pozbędziesz się nieprzyjemnych aromatów, a pokój będzie pachniał świeżością.

Pachnące waciki

To chyba najprostszy i najszybszy patent na piękny zapach w szafie, garderobie czy szufladzie z bielizną. Stworzenie własnych, mini saszetek zapachowych jest niezwykle łatwe i zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy wziąć kilka zwykłych wacików kosmetycznych i nasączyć je kilkoma kroplami wybranego olejku eterycznego. Możesz postawić na klasyczną lawendę, która dodatkowo odstrasza mole, orzeźwiającą miętę lub zmysłowe drzewo sandałowe. Tak przygotowane waciki wystarczy rozłożyć w szufladach, na półkach między ubraniami czy w pudełkach z butami. Kiedy zapach osłabnie, po prostu dodaj na wacik kilka kolejnych kropel olejku.

"Ewa gotuje": Pieczarki z mozzarellą i pyry z gzikiem Polsat