Czym jest podatek od nieruchomości i kto musi go płacić?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, budowle, czyli obiekty, które nie są budynkami, lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - wskazuje rządowy serwis Biznes.gov.pl.

Takiego podatku nie trzeba płacić od nieruchomości od użytków rolnych lub lasów, chyba że są one zajęte na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Stawki podatku od nieruchomości mogą być różne w różnych gminach i określają je w swoich uchwałach rady gmin. Należy jednak zaznaczyć, że górne granice wyznacza corocznie Minister Finansów w obwieszczeniu. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2026 r. wzrosły o ok. 4,5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dla budynków mieszkalnych stawka wynosi 1,25 zł/m² powierzchni użytkowej. W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka ta wynosi 35,53 zł/m².

Od 1 stycznia ubiegłego roku zmieniły się definicje obiektów budowlanych. Dotychczas, przepisy podatkowe, odsyłały do definicji w prawie budowlanym, ale od 2025 r, na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynek i budowla zostały opisane w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z tą ustawą budynek to obiekt:

wzniesiony w wyniku robót budowlanych

wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem

trwale związany z gruntem

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych

który posiada fundamenty i dach.

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

użytkownikami wieczystymi gruntów,

posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

jest bez tytułu prawnego - wskazuje biznes.gov.pl.

Kiedy i jak płacić podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne płacą podatek ratalnie, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku.

"Nie dzielisz płatności na raty, jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł. W tej sytuacji płacisz cały podatek w terminie płatności pierwszej raty" - wyjaśniają eksperci z serwisu biznes.gov.pl.

Pozostali podatnicy (na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne) płacą podatek miesięcznie, za poszczególne miesiące, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia.

Brak zapłaty podatku od nieruchomości w obowiązującym terminie może się wiązać się z przykrymi konsekwencjami finansowymi, ponieważ naliczane są wtedy odsetki. Za uporczywe unikanie opłacenia podatku w terminie grozi grzywna do 64 tys. zł.

