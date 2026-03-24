Alternatywa dla pelargonii. Nemezja powabna: zachwycająca ozdoba balkonu

Idealna do donic, jak i na rabaty. Nemezja powabna czaruje różnorodnymi pod względem kształtów i kolorów kwiatami. Roślina, w zależności od odmiany, ma kwiaty żółte, czerwone, białe, różowe, błękitne czy fioletowe.

Wśród najpopularniejszych odmian nemezji powabnej znajdują się:

"Carnical" o wielobarwnych kwiatach, które najpiękniej prezentują się w skrzynkach balkonowych,

"Fire King" o czerwono-pomarańczowych płatkach z żółtym oczkiem,

"Sundrops" w intensywnym, żółtym kolorze,

"Blue Gem" o niebieskich kwiatach.

Nemezja powabna kwitnie od czerwca do jesieni 123RF/PICSEL

Nemezja powabna ma też nieco bardziej stonowane oblicze. Odmiana "Versailles" ma pastelowe kwiaty w odcieniach bieli i różu.

Tak zadbasz o nemezję powabną. Kluczowe zasady

Kwiaty rośliny najczęściej osiągają od 1,5 do 3 cm średnicy i licznie obsypują rozgałęzione pędy. Nemezja powabna kwitnie od czerwca do września, ,ale przy sprzyjających warunkach może wytrzymać nawet do późnej jesieni i pierwszych przymrozków. Aby tak się stało, trzeba jej poświęcić trochę uwagi. Chociaż nie jest skomplikowana w uprawie, to trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad.

Nemezja preferuje miejsce słoneczne lub lekko zacienione. W upalne dni trzeba pamiętać o obfitszym podlewaniu. Najlepiej robić to dwa razy dziennie - o poranku i wieczorem. Idealne podłoże dla nemezji powinno być żyzne i przepuszczalne. Roślina lubi lekko wilgotną glebę. W donicach i skrzyniach warto dodać warstwę żwiru lub keramzytu na dnie, aby nie doszło do zastoju wody. Jeśli zaniedbamy tę kwestię, może na nas czekać nieprzyjemna niespodzianka w postaci gnicia korzeni.

Kiedy siać nemezję? Oto najlepszy termin

Wysiew nasion nemezji można zacząć wczesną wiosną pod osłonami. Po 15 maja, czyli po tzw. "zimnych ogrodnikach" sadzonki można już przesadzić w docelowe miejsce. Najlepsza temperatura do wzrostu to dla nich od 15 do 25 st. C. Jeżeli pogoda dopisze, to nemezja może zacząć kwitnąć już w maju.

Długotrwałe kwitnienie zapewni nawożenie. Najlepiej stosować nawóz do roślin kwitnących raz na 7-10 dni w czasie intensywnego wzrostu i kwitnienia.

Przestrzeganie zasad pielęgnacji sprawi, że kaskady kwiatów przez długi czas będą zachwycającą dekoracją balkonu.

