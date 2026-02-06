Spis treści: Zaskoczenie na talerzu, czyli fioletowe ziemniaki Pyry jak trufle? Smak i zastosowanie fioletowych ziemniaków Zdrowsze od "zwykłych" ziemniaków

Zaskoczenie na talerzu, czyli fioletowe ziemniaki

Są nazywane także ziemniakami truflowymi i z całą pewnością nie wyglądają jak pospolite kartofle, które kojarzymy jako nieodłącznych towarzyszy kotletów podczas niedzielnych obiadów. Fioletowe ziemniaki wyróżniają się jednak nie tylko wyglądem. Okazuje się, że swojej skórce i miąższu skrywają składniki, które wynoszą je na wyższy poziom pod kątem wartości odżywczej.

Pochodzą z terenów Ameryki Południowej, a z ich upraw najbardziej słyną Chile oraz Peru. Cieszą się dużym wzięciem we Francji, a za najpopularniejszą odmianę uznawane się fioletowe ziemniaki Vitelotte. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że ich wielkim smakoszem był pisarz Aleksander Dumas. Mimo że kojarzymy go z takimi dziełami, jak "Trzej Muszkieterowie", o nietypowych bulwach wspomniał w swoim słowniku kulinarnym. Choć w Polsce pojawiły się w latach 70. XX wieku, nadal stanowią kulinarną ciekawostkę. Warto jednak poznać je bliżej.

Jakie właściwości mają fioletowe ziemniaki? 123RF/PICSEL

Pyry jak trufle? Smak i zastosowanie fioletowych ziemniaków

Bulwy są bardziej podłużne niż w przypadku kartofli, które znamy z własnych grządek i warzywniaków. Miąższ jest intensywnie fioletowy. Co ważne, nie traci swojej barwy podczas obróbki termicznej. Fioletowe ziemniaki również nie rozpadają się podczas gotowania, więc sprawdzają się w sałatkach i wszystkich daniach, w których zależy nam na nienagannej prezencji poszczególnych składników. Można zamienić je w purée o niebanalnym wyglądzie czy pieczone talarki.

Czego spodziewać się podczas posiedzenia przy stole? Niektórzy smak fioletowych ziemniaków porównują z jadalnymi kasztanami. Wyczuwalne są w nich zarówno ziemiste, maślane, jak i orzechowe nuty.

Zdrowsze od "zwykłych" ziemniaków

Taką opinią fioletowe ziemniaki cieszą się ze względu na obecność antocyjanów w składzie. To właśnie te naturalne, roślinne barwniki odpowiadają za nieoczywisty kolor kartofli. Wygląd to jednak nie wszystko. Ziemniaki truflowe wykazują dzięki nim działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Wykazują też korzystny wpływ na układ krążenia, wzrok oraz pracę mózgu.

Regularne spożywanie fioletowych ziemniaków może pomagać w obniżaniu ciśnienia krwi i wspierać profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Dodatkowo w ich składzie nie brakuje:

witaminy C , sprzyjającej odporności;

potasu ważnego dla mięśni i funkcjonowania serca;

błonnika pokarmowego poprawiającego trawienie;

witamin z grupy B niezbędnych dla układu nerwowego.

Jak wygląda kwestia indeksu glikemicznego fioletowych ziemniaków? Choć jest on niższy niż w przypadku zwykłych ziemniaków, nadal pozostaje stosunkowo wysoki. Z tego powodu nie są polecane dla osób chorujących na cukrzycę typu II oraz insulinooporność.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Ziemniaki po irlandzku Polsat