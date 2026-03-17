Pierwiosnki (prymulki) - idealnie nadają się do wczesnowiosennych aranżacji balkonowych, bo na ogół dobrze znoszą niskie temperatury i przymrozki (maksymalnie do -5 st. C, a w czasie mrozów warto przykryć je agrowkłówniną). Wśród tych bylin szczególnie warte uwagi są pierwiosnki bezłodygowe, ząbkowane, wyniosłe i różowe. Do wystawienia na zewnątrz w tym okresie nie nadaje się natomiast pierwiosnek kubkowaty.

Jaskry azjatyckie - w marcu na tarasie będzie im zdecydowanie lepiej niż w mieszkaniu. Zanim umieścisz bulwy w podłoży, namocz je w letniej wodzie przez około 3-4 godziny, dzięki czemu się "obudzą". Jaskry posadzone teraz będą kwitły nawet do czerwca. W razie intensywnych przymrozków warto przenieść je do pomieszczenia.