"Żelazne" rośliny na balkon do posadzenia w marcu. Będą kwitły aż do czerwca
Czy przedwiośnie to dobry czas na sadzenie roślin balkonowych? Nie wszystkich, jednak są gatunki odporne na nocne chłodny. Możesz umieścić je w skrzynkach już teraz i cieszyć się ich pięknym wyglądem przez długi czas. W jakie zatem gatunki warto zainwestować?
Czy można sadzić kwiaty do skrzynek w marcu?
Po tegorocznej, srogiej i śnieżnej zimie, mało kto spodziewał się, że marzec będzie tak łaskawy. Praktycznie od początku miesiąca temperatury są bardzo przyjemne i niemal każdego dnia świeci słońce. Mimo iż kalendarzowa wiosna rozpocznie się dopiero za kilka dni, nic nie stoi na przeszkodzie, aby już teraz zasadzić na balkonie czy tarasie cieszące oko, barwne rośliny. Istnieją bowiem gatunki, które przetrwają jeszcze trwające, poranne przymrozki i niskie temperatury w nocy.
"Żelazne" gatunki wśród roślin balkonowych. Odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne
Wśród ozdobnych gatunków balkonowych, istnieje kilka, które można zasadzić do skrzynek i umieścić na tarasie już w pierwszej połowie marca. Należą do nich:
- Pierwiosnki (prymulki) - idealnie nadają się do wczesnowiosennych aranżacji balkonowych, bo na ogół dobrze znoszą niskie temperatury i przymrozki (maksymalnie do -5 st. C, a w czasie mrozów warto przykryć je agrowkłówniną). Wśród tych bylin szczególnie warte uwagi są pierwiosnki bezłodygowe, ząbkowane, wyniosłe i różowe. Do wystawienia na zewnątrz w tym okresie nie nadaje się natomiast pierwiosnek kubkowaty.
- Jaskry azjatyckie - w marcu na tarasie będzie im zdecydowanie lepiej niż w mieszkaniu. Zanim umieścisz bulwy w podłoży, namocz je w letniej wodzie przez około 3-4 godziny, dzięki czemu się "obudzą". Jaskry posadzone teraz będą kwitły nawet do czerwca. W razie intensywnych przymrozków warto przenieść je do pomieszczenia.
- Bratki - to jedne z najpopularniejszych roślin balkonowych, które można sadzić już w marcu. Pięknie zdobią tarasy, są dostępne w wielu wariantach kolorystycznych, kwitną przez wiele tygodni (z reguły do czerwca), a do tego są odporne na przymrozki - nawet do -8 st. C. Zwiędnięte rano liście odzyskują turgor po wyjściu na słońce, a zahartowane mogą przetrwać gorsze warunki atmosferyczne. Najbardziej wytrzymałe są bratki drobnokwiatowe.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w marcu na taras wystawić również rośliny cebulowe takie jak narcyzy, szafirki czy krokusy. Przymrozki nie straszną są także dla stokrotek, ciemierników i wrzośców.