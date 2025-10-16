Jakie kwiaty położyć na nagrobkach, aby prezentowały się doskonale dłużej niż tylko przez kilka dni? Najczęściej wybierane chryzantemy nie są jedynym słusznym wyborem. Zanim wybierzesz się na zakupy, poznaj również inne, fantastycznie zdobiące nagrobki gatunki. Przedstawiamy "żelazne" rośliny na cmentarz, które przetrwają każde warunki.

Wieńce z roślin zielonych będą dobrym pomysłem na przystrojenie grobów, bo są wytrzymałe na niskie temperatury - na zewnątrz mogą stać nawet 2-3 miesiące. Warto postawić np. na jodłę kalifornijską, jałowca czy cyprysa szarego. Dodając do nich kolorowe ozdoby jak np. suszone owoce czy szyszki, zaprezentują się jeszcze piękniej.

Protea królewska to roślina ozdobna pochodząca z Południowej Afryki, która ostatnimi czasy staje się coraz bardziej atrakcyjna w kontekście polskich cmentarzy. Jest odporna na mrozy, a przy tym prezentuje się naprawdę pięknie.

Wrzosy i wrzośce to również świetny wybór. Na cmentarzach mogą stać w zasadzie przez całą zimę, niektóre odmiany przez kilka miesięcy będą prezentować się bardzo atrakcyjnie. Wrzosy ponadto ciekawie komponują się z chryzantemami.

Jeśli chcesz ozdobić grobowiec kwiatami ciętymi, najlepszym wyborem będą goździki, róże jak również hortensje i chryzantemy wielkokwitowe. Stworzony z nich bukiet po pewnym czasie zaschnie i będzie wspaniale zdobił nagrobek. Jeśli chcesz uniknąć tandetnego efektu - zarówno w przypadku kwiatów ciętych jak i tych w pojemnikach, warto zainwestować w solidne, ozdobne doniczki, a nie wykonane ze słabej jakości plastiku, który zapewne po pewnym czasie będzie nadawał się do wyrzucenia.