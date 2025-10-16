"Żelazne" rośliny na cmentarz. Przetrwają nawet kilka miesięcy i mróz
Rokrocznie przed Świętem Zmarłych dbamy o to, aby groby naszych bliskich były zadbane i pięknie udekorowane. Oprócz zniczy najczęściej kupowane są żywe kwiaty - to one najefektowniej ozdabiają miejsca pochówków. Warto wiedzieć jakie wybrać, aby przetrwały niesprzyjające warunki i prezentowały się doskonale przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. Co wybrać, oprócz chryzantem? Podpowiadamy.
Spis treści:
- Kwiaty, które wytrzymają najdłużej na cmentarzu
- Jakie kwiaty do wazonu na cmentarz?
Jakie kwiaty położyć na nagrobkach, aby prezentowały się doskonale dłużej niż tylko przez kilka dni? Najczęściej wybierane chryzantemy nie są jedynym słusznym wyborem. Zanim wybierzesz się na zakupy, poznaj również inne, fantastycznie zdobiące nagrobki gatunki. Przedstawiamy "żelazne" rośliny na cmentarz, które przetrwają każde warunki.
Kwiaty, które wytrzymają najdłużej na cmentarzu
- Chryzantemy to rośliny, które na Wszystkich Świętych kupują niemal wszyscy. Do wyboru mamy kilka odmian: drobnokwiatowe, średniokwiatowe, wielkokwiatowe i samokrzewiące. Wśród nich najtrwalsze będą drobnokwiatowe (im drobniejsze kwiaty, tym lepiej). Są one odporne na mrozy (nawet do -4 st. C) i na grobach będą prezentować się doskonale przez wiele tygodni. Niestety, często wybierane chryzantemy wielkokwiatowe nie są już tak mocne - po tygodniu, przy niesprzyjających warunkach pogodowych mogą zacząć brązowieć.
- Wrzosy i wrzośce to również świetny wybór. Na cmentarzach mogą stać w zasadzie przez całą zimę, niektóre odmiany przez kilka miesięcy będą prezentować się bardzo atrakcyjnie. Wrzosy ponadto ciekawie komponują się z chryzantemami.
- Protea królewska to roślina ozdobna pochodząca z Południowej Afryki, która ostatnimi czasy staje się coraz bardziej atrakcyjna w kontekście polskich cmentarzy. Jest odporna na mrozy, a przy tym prezentuje się naprawdę pięknie.
- Wieńce z roślin zielonych będą dobrym pomysłem na przystrojenie grobów, bo są wytrzymałe na niskie temperatury - na zewnątrz mogą stać nawet 2-3 miesiące. Warto postawić np. na jodłę kalifornijską, jałowca czy cyprysa szarego. Dodając do nich kolorowe ozdoby jak np. suszone owoce czy szyszki, zaprezentują się jeszcze piękniej.
Jakie kwiaty do wazonu na cmentarz?
Jeśli chcesz ozdobić grobowiec kwiatami ciętymi, najlepszym wyborem będą goździki, róże jak również hortensje i chryzantemy wielkokwitowe. Stworzony z nich bukiet po pewnym czasie zaschnie i będzie wspaniale zdobił nagrobek. Jeśli chcesz uniknąć tandetnego efektu - zarówno w przypadku kwiatów ciętych jak i tych w pojemnikach, warto zainwestować w solidne, ozdobne doniczki, a nie wykonane ze słabej jakości plastiku, który zapewne po pewnym czasie będzie nadawał się do wyrzucenia.