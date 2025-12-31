Zepsuty słoik z przetworami? Stop! Prawdopodobnie wyrzucasz go źle. Zobacz, jak zrobić to prawidłowo!

Spis treści: Opróżnij słoik i posegreguj zawartość Czas na słoik i nakrętkę A co, jeśli nie da się otworzyć słoika?

Opróżnij słoik i posegreguj zawartość

Najważniejszą zasadą jest oddzielenie zawartości od opakowania. Nigdy nie wyrzucaj pełnego słoika do pojemnika na szkło, ponieważ resztki jedzenia zanieczyszczają surowiec i komplikują jego ponowne przetworzenie. Zepsute przetwory, składające się z owoców lub warzyw, powinny trafić do brązowego pojemnika na odpady BIO. Jeśli jednak zawierają one ocet, konserwanty lub są to produkty odzwierzęce, bezpieczniej jest wyrzucić je do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Pamiętaj, aby nie wylewać zawartości do zlewu ani toalety, gdyż grozi to zapchaniem rur.

Czas na słoik i nakrętkę

Gdy słoik jest już pusty, należy go wyrzucić do zielonego pojemnika, przeznaczonego na szkło. Nie musisz go dokładnie myć - wystarczy opłukanie, aby pozbyć się resztek i uniknąć nieprzyjemnych zapachów w domu. Zakłady recyklingu i tak myją szkło w wysokich temperaturach przed jego przetopieniem. Z kolei metalową nakrętkę należy oddzielić od słoika i wyrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Segregacja słoików i nakrętek 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

A co, jeśli nie da się otworzyć słoika?

Czasami zdarza się, że słoik jest tak mocno zapieczony, że jego otwarcie jest niemożliwe. W takiej wyjątkowej sytuacji, gdy nie ma możliwości oddzielenia zawartości, cały, zamknięty słoik musi trafić do czarnego kontenera na odpady zmieszane. Jest to jedyny przypadek, kiedy nie segregujemy poszczególnych elementów. Pamiętaj jednak, że to ostateczność, a podstawą prawidłowej utylizacji jest rozdzielenie odpadów. Zanim jednak zdecydujesz się na wyrzucenie, warto rozważyć ponowne wykorzystanie słoika po dokładnym umyciu i wyparzeniu.

