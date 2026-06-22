Spis treści: Konkurencja dla nasion chia? Chia a sabja - czym się różnią? Korzyści zdrowotne nasion bazylii słodkiej Gdzie kupić sabję i jak stosować?

Konkurencja dla nasion chia?

O właściwościach nasion chia - niepozornych czarnych kuleczek, które amatorzy zdrowego odżywiania chętnie dodają do skyrów, jogurtów i wody, aby zapewnić sobie dodatkową, solidną ilość błonnika w diecie, słyszeli już chyba większość. Rekordy popularności biją przepisy na smaczne puddingi z chia z dodatkiem owoców, wiórków czekoladowych czy masła orzechowego, które z powodzeniem zastępują wielu osobom owsianki. Ale nie każdy wie o innych ziarenkach, które nie tylko mają jeszcze więcej błonnika, doskonale wspierając zdrowy tryb wypróżnień, podkręcając trawienie i, co ważne, zapewniają uczucie sytości niejako "blokując" chęć na podjadanie między posiłkami. A warto je poznać, bo pod pewnymi względami przeważają nad chia i mogą okazać się nieocenionym sprzymierzeńcem dla każdego, kto dba o linię lub jest aktualnie w procesie redukcji masy ciała. Oto sabja, czyli nasiona bazylii.

Chia a sabja - czym się różnią?

Sabja to nie te same nasiona bazylii, które można wysiać w doniczce na parapecie. To odmiana bazylii słodkiej, hodowana głównie dla korzystania z ziarenek. Pochodzi głównie z Indii, Pakistanu, Iranu, Tajlandii i Wietnamu. Na terenie Indii sabja znana jest od bardzo dawna, tradycyjnie dodaje się ją do napojów i deserów.

Choć do złudzenia przypominają nasiona chia, sabja wchłania aż dwukrotnie więcej wody 123RF/PICSEL

Sabja działają podobnie jak chia - dodane do płynów pęcznieją i zyskują galaretowatą otoczkę. Ale są pomiędzy tymi dwoma rodzajami ziaren pewne różnice. Chia zwykle potrzebują od 20 do 120 minut by w pełni napęcznieć, podczas gdy nasiona bazylii słodkiej dosłownie "pęcznieją w oczach" i wystarczy im nawet 10 minut, by były w pełni gotowe do spożycia. Gruba, żelowa otoczka jest znacznie bardziej zwarta, czasem po rozgryzieniu można poczuć delikatne "chrupnięcie" w środku. Oba rodzaje nie zmieniają smaku wody, napoju, czy jogurtu do którego są dodawane, choć mówi się, że posmak sabja jest nieco orzeźwiający. Ale na tym różnice się nie kończą.

Nasiona szałwii hiszpańskiej, czyli chia, to nieco bardziej kaloryczna i bogata w białko opcja. Dostarcza też solidną porcję kwasów Omega-3. Sabja zaś ma mniej kalorii i doskonale sprawdzi się podczas diet odchudzających oraz wchłania aż dwukrotnie więcej wody niż chia - wystarczy połowa ilości ziaren by uzyskać tę samą objętość). Według ajurwedy jest pomocna w nadkwasocie żołądka, co może dodatkowo przekonać do siebie wiele osób. O ile niektórzy spożywają chia na sucho, w przypadku nasion bazylii słodkiej jest to wręcz zakazane, bo błyskawicznie wchłania dużo wody. Oba ziarenka to doskonałe źródła błonnika w diecie.

Korzyści zdrowotne nasion bazylii słodkiej

Gruba, żelowa otoczka to znak rozpoznawczy napęczniałych nasion bazylii słodkiej 123RF/PICSEL

Oto wszystkie korzyści z wprowadzenia sabji do diety:

Wysoka zawartość błonnika - może wspierać pracę jelit, pomagać przy zaparciach i poprawiać regularność wypróżnień.

Większe uczucie sytości - żel tworzony po namoczeniu może spowalniać opróżnianie żołądka i pomagać ograniczyć podjadanie.

Wspieranie kontroli poziomu cukru we krwi - błonnik może spowalniać wchłanianie węglowodanów po posiłku.

Potencjalne wsparcie dla zdrowia serca - zawierają błonnik i pewne ilości zdrowych tłuszczów, w tym kwasów omega-3 (głównie ALA).

Źródło składników mineralnych - dostarczają m.in. wapń, magnez, żelazo i potas.

Właściwości antyoksydacyjne - zawierają związki roślinne pomagające ograniczać stres oksydacyjny.

Nawodnienie - po namoczeniu zatrzymują wodę, przez co mogą wspierać utrzymanie odpowiedniego nawodnienia.

Możliwe wsparcie kontroli masy ciała - głównie pośrednio przez sytość i większą ilość błonnika w diecie.

Gdzie kupić sabję i jak stosować?

Sabję można dodać do wody, jogurtu, kefiru a nawet soku 123RF/PICSEL

Sabję można znaleźć w sklepach ze zdrową żywnością lub w sklepach internetowych. Warto wyszukiwać nazwy "nasiona bazylii słodkiej", "sabja", "tukmaria". Koszt? 500 g sabji kosztuje od 15 do 30 zł, a więc porównywalnie z ceną chia. Jeśli zdecydujesz się na wprowadzenie nasion bazylii słodkiej do swojej diety, pamiętaj, by najpierw zasięgnąć opinii swojego lekarza prowadzącego, a następnie postępuj według przemyślanego schematu, by nie spowodować przykrych dolegliwości w postaci m.in. biegunek. Najlepsze będzie rozpoczęcie od nam oczenia 1 łyżeczki nasion w 200 ml wody. Po napęcznieniu dodać pożądaną ilość do jogurtu lub kefiru. Jeśli reakcja naszego organizmu będzie dobra, można stopniowo zwiększać ilość do 1 łyżki dziennie.

Sabję można dodawać do wody czy napojów jako element nawodnienia z dodatkiem błonnika. Chcąc zapobiegać podjadaniu i na dłużej utrzymać sytość po posiłku, świetnym rozwiązaniem będzie zjedzenie 1-2 łyżeczek napęczniałych nasion 20-30 minut przed większym posiłkiem lub co rano do śniadania.

Uwaga, nie każdy może włączyć do swojej diety nasiona bazylii słodkiej. Zrezygnować z niej powinny osoby:

z zaburzeniami połykania - napęczniałe nasiona tworzą gęsty żel

z chorobami powodującymi zwężenia lub problemy w przewodzie pokarmowym

bardzo wrażliwe na błonnik lub z problemami jelitowymi (np. zaostrzenia chorób jelit)

przyjmujące leki, których działanie może zależeć od wchłaniania - duże ilości błonnika mogą wpływać na tempo wchłaniania

z alergią na bazylię lub rośliny z tej grupy

małe dzieci

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł INTERIA.PL





"Na zdrowie": Kasza manna INTERIA.TV POLSAT GO