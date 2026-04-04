Zjawiskowy kwiat kwitnie całe lato. Driakiew purpurowa w ogrodzie zrobi furorę
Prosta w uprawie, mająca spektakularne kwiaty. Driakiew purpurowa kwitnie przez całe lato. Jeżeli zapewnimy jej odpowiednie stanowisko i spełnimy kilka jej wymagań, będzie piękną dekoracją ogrodu. To nie wszystko: efektowna roślina działa jak magnes na pożyteczne owady.
Spis treści:
- Driakiew purpurowa: królowa ogrodu, która kwitnie całe lato
- Uprawa driakwi purpurowej krok po kroku
- Magnes na pożyteczne owady
Poszukujesz rośliny, która odmieni twój ogród? Róże, rododendrony czy piwonie to dość oczywisty wybór. Może zamiast nich postawisz na drakiew purpurową? To roślina o okazałych kwiatach, która równie pięknie zdobi przestrzeń. Trudno nie zwrócić na nią uwagi - jej kwiaty w zależności od odmiany przybierają kolory od purpury, przez róż, biel, aż po niebieski. Co ważne, to roślina idealna dla początkujących ogrodników.
Driakiew purpurowa: królowa ogrodu, która kwitnie całe lato
Driakiew purpurowa (Scabiosa atropurpurea L.) - inaczej wdówka - pochodzi z rodziny przewiertniowatych. Jest uprawiana przede wszystkim ze względu na walory ozdobne. Zwraca uwagę kwiatostanami, które nie tylko efektownie wyglądają, ale i wydzielają przyjemny aromat. Roślina może maksymalnie osiągnąć od 70 do 90 cm wysokości. Naturalnie rośnie w krajach położonych nad Morzem Śródziemnym.
Driakiew purpurowa kwitnie od lipca do jesieni. Jeśli zapewnimy jej odpowiednie warunki, a pogoda będzie naszym sprzymierzeńcem, może zachwycać kwiatami aż do września lub października.
Roślinę wysianą pod osłonami wczesną wiosną na stałe miejsce należy przenieść w maju, gdy minie już ryzyko przymrozków. Najczęściej wskazuje się termin po tzw. zimnych ogrodnikach, czyli po 15 maja. Nasiona można też wysiewać bezpośrednio do podłoża, ale dopiero w połowie kwietnia.
Uprawa driakwi purpurowej krok po kroku
Driakiew purpurowa nie jest skomplikowana w uprawie. Warto jednak przestrzegać kilku zasad, dzięki którym będzie zdrowo rosła i zachwycała okazałymi kwiatami. Oto kilka najważniejszych zasad:
- Roślina preferuje podłoże wapienne lub mające odczyn obojętny (zwłaszcza w glebie piaszczysto-gliniastej),
- Driakiew purpurowa najlepiej rośnie w miejscu nasłonecznionym,
- Driakiew nie wymaga zbyt częstego nawożenia. Raz w sezonie można zastosować kompost lub biohumus, które korzystnie wpływają na glebę i poprawiają przepuszczalność,
- Z podlewaniem nie należy przesadzać. Driakiew dobrze rośnie w glebie, która jest lekko wilgotna.
Magnes na pożyteczne owady
Driakiew purpurowa słynie nie tylko z walorów ozdobnych. Roślina działa niczym magnes na pożyteczne owady takie jak pszczoły, trzmiele i motyle. Jeśli zależy ci, aby ogród stał się dla nich ważną przystanią, wspomniana roślina z pewnością w tym pomoże.
Roślina doskonale wygląda na rabatach, zwłaszcza w towarzystwie astrów, róż czy traw dekoracyjnych. Można ją również wykorzystać w ogródkach skalnych. Co więcej, jej kwiaty można wykorzystać też w tworzeniu florystycznych kompozycji. Jak widać, driakiew to roślina wielozadaniowa. Dlatego też warto znaleźć dla niej miejsce w ogrodzie.
