Spis treści: Jak jeść wieczorem, żeby nie przytyć i dobrze spać? Chude mięso i ryby lub nabiał Gotowane jajka Gotowane i surowe warzywa Zdrowe przekąski przed snem

Jak jeść wieczorem, żeby nie przytyć i dobrze spać?

Dietetycy radzą, by kolację jeść najpóźniej dwie godziny, przed położeniem się spać. Ważne, by ostatni posiłek nie był ciężkostrawny ani bogaty w węglowodany. Badania wykazały, że większa ilość zdrowego tłuszczu (np. oliwy) spożywana wieczorem wspomaga regenerację i obniża poziom greliny, czyli hormonu głodu. Kluczowe w kolacji jest także chude białko i tryptofan, cenny aminokwas stymulujący wydzielanie melatoniny. Dzięki niemu znacznie łatwiej będzie nam zasnąć. Sprawdź, jakie produkty są najlepsze do przyrządzania kolacji.

Chude mięso i ryby lub nabiał

Gotowane lub pieczone mięso kurczaka czy indyka, porcja dorsza, morszczuka lub mintaja to źródło pełnowartościowego białka. Proces jego trawienia jest długi i wymaga dodatkowej energii, co przyspiesza metabolizm. Do tego białko sprawia, że długo czujemy sytość po posiłku.

Chudy twaróg, serek wiejski, maślanka, kefir czy jogurt naturalny to dobre zamienniki mięsa. Dostarczają cennego białka i są lekkostrawne.

Gotowane jajka

Na kolację warto jeść też gotowane na miękko lub na twardo jajka. Dobrą opcją jest też omlet z dodatkiem warzyw. Jajka są lekkostrawne i pożywne, na długo zapewniają uczucie sytości po posiłku. Przyspieszają też metabolizm i regulują poziom glukozy we krwi, co jest szczególnie cenne wieczorem i w czasie snu. Na ilość spożywanych jajek powinni jednak zwracać uwagę cukrzycy w związku z większym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych - optymalna ilość w ich przypadku to 3 jajka tygodniowo.

Jajka gotowane na twardo to wartościowy składnik kolacji Canva Pro INTERIA.PL

Gotowane i surowe warzywa

Gotowane warzywa na kolację to idealny produkt dla osób na diecie redukcyjnej. To idealny dodatek do porcji kurczaka, który wypełni talerz. Szczególnie cenne są nasiona roślin strączkowych. To bogate źródło aminokwasów, cennych witamin i minerałów oraz błonnika, który reguluje poziom cukru we krwi i hamuje apetyt. Z kolei surowe warzywa można jeść właściwie bez ograniczeń - zawierają niewiele kalorii, ale mnóstwo mikroelementów.

Zdrowe przekąski przed snem

Jeśli już musisz zjeść coś przed snem, postaw na zdrowe przekąski, takie jak orzechy czy nasiona, np. pestki dyni. Są one bogatym źródłem kwasów tłuszczowych, a także tryptofanu ułatwiającego zasypianie. Pamiętaj jednak, że są kaloryczne i nie powinno się ich spożywać w dużych ilościach.

Co jeść i suplementować, żeby nie chorować? "Tajemnica odporności leży na talerzu" INTERIA.PL