Złodzieje rozpoczęli przeczesywanie działek. Policja wydała komunikat
Jesień to czas, kiedy pozostawione na działkach przedmioty stają się łatwym łupem dla złodziei. Właściciele posesji w czasie chłodnych dni rzadko na nich bywają, dlatego włamywacze dużo chętniej decydują się na przeczesywanie altanek i pomieszczeń gospodarczych. O zachowanie ostrożności apeluje policja. Wydano oficjalny komunikat.
Spis treści:
- Złodzieje zaczęli przeczesywać działki. Giną cenne przedmioty
- Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko kradzieży?
Złodzieje zaczęli przeczesywać działki. Giną cenne przedmioty
Początek jesieni to nie tylko intensywny czas prac w ogrodzie, ale również większa liczba kradzieży na działkach. Od wielu lat w październiku i listopadzie obserwuje się zwiększone natężenie włamań na posesje. Giną najczęściej cenne narzędzia ogrodnicze, butle gazowe czy sprzęt RTV. Funkcjonariusze ostrzegają przed tym zagrożeniem od dawna, jednak interwencje wciąż się powtarzają. Na oficjalnej stronie Komedy Policji w Rudzie Śląskiej pojawił się ostatnio komunikat, w którym przestawiono instrukcję postępowania dla właścicieli niestrzeżonych działek. Te działania mogą zapobiec kradzieżom.
Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko kradzieży?
Policjanci zalecają, aby szczególnie jesienią:
- Zabezpieczyć sprzęt ogrodniczy - cenne przedmioty najlepiej zabrać do domu, a inne ukryć
- Zabezpieczyć dokumenty - nie należy zostawiać na działkach dokumentów sprzedaży sprzętów wraz z numerami seryjnymi, a także zdjęć wartościowych przedmiotów.
- Udoskonalić zabezpieczenia altan i innych pomieszczeń - dobrze zamontować solidne kraty na oknach oraz zainwestować w atestowane zamki
- Regularnie sprawdzać działki - częste odwiedziny, zwłaszcza zimą, mogą zniechęcić potencjalnych złodziei
- Zachować czujność wobec osób obcych - podejrzane osoby, które kręcą się wokół działek mogą być włamywaczami
Aby zmniejszyć ryzyko włamań warto także być w stałym kontakcie z sąsiadami. Dobrze będzie wymienić się numerami telefonów i poprosić ich o kontakt, gdy zauważą coś podejrzanego.
W razie niepokojących sytuacji należy oczywiście zawiadomić dzielnicowych policjantów.