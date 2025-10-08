Początek jesieni to nie tylko intensywny czas prac w ogrodzie, ale również większa liczba kradzieży na działkach. Od wielu lat w październiku i listopadzie obserwuje się zwiększone natężenie włamań na posesje. Giną najczęściej cenne narzędzia ogrodnicze, butle gazowe czy sprzęt RTV. Funkcjonariusze ostrzegają przed tym zagrożeniem od dawna, jednak interwencje wciąż się powtarzają. Na oficjalnej stronie Komedy Policji w Rudzie Śląskiej pojawił się ostatnio komunikat, w którym przestawiono instrukcję postępowania dla właścicieli niestrzeżonych działek. Te działania mogą zapobiec kradzieżom.