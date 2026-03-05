Spis treści: Słuchaj muzyki i graj na instrumentach Walcz ze stresem Dbaj o aktywność fizyczną Wysypiaj się Utrzymuj prawidłową masę ciała Odżywiaj się zdrowo i dbaj o nawodnienie organizmu

Słuchaj muzyki i graj na instrumentach

Liczne badania z ostatnich 20 lat dowodzą, że słuchanie muzyki lub gra na instrumentach to jedna z najlepszych form profilaktyki zaburzeń lękowych czy depresji. Z kolei badacze z Harvardu dowiedli, że muzyka korzystnie wpływa na funkcjonowanie mózgu i poprawia zdolności poznawcze. Okazuje się, że uczestnicy eksperymentu, którzy słuchali muzyki, mieli większą zdolność uczenia się niż pozostali.

Zdaniem naukowców muzyka aktywuje niemal wszystkie obszary mózgu i przyczynia się do produkcji hormonów szczęścia. Nie bez przyczyny terapia muzyką jest stosowana u osób z chorobą Alzheimera. Lekarze podkreślają też, że najlepsze efekty daje słuchanie muzyki klasycznej - utwory o określonym rytmie i tempie świetnie regulują emocje i angażują umysł.

Walcz ze stresem

Przewlekły stres to plaga współczesnych czasów. Szacuje się, że zmaga się z nim nawet 20 proc. ludzi. Niestety to silny czynnik ryzyka wielu schorzeń - układu krążenia, nowotworów, chorób autoimmunologicznych czy układu pokarmowego. Dlatego tak ważna jest umiejętność stosowania technik relaksacyjnych. Joga, medytacja, ćwiczenia oddechowe, a także umiarkowana aktywność fizyczna mogą skutecznie obniżać poziom kortyzolu w organizmie i chronić przed tworzeniem się stanów zapalnych.

Dbaj o aktywność fizyczną

WHO zaleca minimum 150 minut aktywności fizycznej o umiarkowanym wysiłku tygodniowo. Do tego należy doliczyć trening siłowy i oporowy przynajmniej dwa razy w tygodniu, by zapobiegać utracie mięśni. Ruch ma zbawienny wpływ na metabolizm, poprawia też krążenie i zwiększa przepływ krwi w mózgu. Dzięki temu nie tylko poprawia nastrój, ale zmniejsza też ryzyko schorzeń neurodegradacyjnych.

Joga, medytacja, a nawet zwykła gimnastyka pozwala zwalczyć stres i poprawić krążenie margarita gangalo 123RF/PICSEL

Wysypiaj się

Częste niedobory snu (poniżej 7 godzin na dobę) wiążą się z wyższym ryzkiem powstawania blaszek miażdżycowych w mózgu, a to jedna z przyczyn demencji i choroby Alzheimera. Lekarze z UCLA Health podkreślają też, że ogromne znacznie ma jakość snu - tylko głęboki sen powoduje regenerację komórek i tkanek, wspiera funkcje poznawcze i chroni przed obniżeniem nastroju. Z kolei określony harmonogram snu - kładzenie się i wstawanie o tych samych porach chroni przed zaburzeniami metabolicznymi i hormonalnymi.

Utrzymuj prawidłową masę ciała

Dbanie o prawidłową masę ciała to jeden z najważniejszych sposobów na dłuższe życie w zdrowiu. Naukowcy podkreślają, że każdy nadprogramowy kilogram masy ciała zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2., miażdżycy, nadciśnienia tętniczego czy niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Najważniejsze jest zapobieganie nadwadze czy otyłości - jeśli zaczynasz przybierać na wadze, udaj się do lekarza i dietetyka. Odchudzanie się jest większym wyzwaniem niż utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Sprawne zasypianie i budzenie się to jedne z kluczowych zasad Canva Pro INTERIA.PL

Odżywiaj się zdrowo i dbaj o nawodnienie organizmu

Zdrowa zbilansowana dieta i odpowiednie nawodnienie organizmu to ostatnia "złota zasada" długowieczności. Podstawą codziennych posiłków powinno być białko, błonnik oraz witaminy i naturalne przeciwutleniacze. Wyeliminować należy żywność wysokoprzetworzoną oraz używki. Każdego dnia powinno się też wypijać co najmniej 1,5-2,5 l wody w zależności od potrzeb, temperatury czy aktywności fizycznej.

Źródło:

https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/seven-ws-healthy-life-ucla-health-b2928454.html

