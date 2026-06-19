Spis treści: Porządek w domu a porządek w głowie - przypadek czy coś więcej? Mniej rzeczy, więcej spokoju - co daje japoński minimalizm? 9 zasad Japończyków na uporządkowany dom i spokojniejszą głowę

Porządek w domu a porządek w głowie - przypadek czy coś więcej?

Choć nie każdy zgodzi się od razu z powiedzeniem mówiącym o tym, że gdy mamy porządek w mieszkaniu, to i w głowie pojawia się większy ład i spokój, prawdopodobnie każdemu po większych, generalnych porządkach rodzi się myśl, że jest mu po prostu lżej - także psychicznie. Korelowanie chaosu myślowego z chaosem w naszej przestrzeni życiowej nie jest przypadkowe i ma swoje podstawy w wielu filozofiach i kulturach.

Japońska metoda porządkowania oosouji, opracowana przez Marie Kondo metoda organizacji przestrzeni, a nawet feng shui - wszystkie te filozofie łączą porządek i organizację przestrzeni z lepszym przepływem energii, mniejszym stresem, spokojem i harmonią. Minimalistyczne podejście Japończyków do panowania nad swoim życiem poprzez ograniczenie chaosu w codziennym funkcjonowaniu zaczyna się właśnie od porządków i zmniejszenia ilości rzeczy, którymi "zasypujemy" mieszkania i szafy. I choć na początku może kojarzyć się to z marnotrawstwem i wyrzucaniem ogromnej ilości przedmiotów, wcale nie o to chodzi.

Mniej rzeczy, więcej spokoju - co daje japoński minimalizm?

Redukcja stresu, większe skupienie i lepsza organizacja. Bo chaos w mieszkaniu to chaos w głowie 123RF/PICSEL

Większe skupienie, redukcja stresu, lepsze samopoczucie oraz odzyskanie sprawczości i kontroli - to korzyści płynące z zastosowania japońskiej filozofii minimalizmu, które można stosunkowo łatwo osiągnąć, wprowadzając po decyzji o zmianie swojego domu kilka konkretnych zasad. Dzięki temu wygenerowany przez zagracenie i bałagan chaos można ograniczyć, a zamiast myśleć, że poprzez porządki czegoś się pozbywamy, zmienić perspektywę na to, co tak naprawdę dzięki temu zyskujemy. A stąd już tylko krok do odzyskania harmonii.

Oto 9 zasad, które stosują Japończycy, by ich dom był uporządkowaną i zorganizowaną oazą spokoju, a nie stresorem.

9 zasad Japończyków na uporządkowany dom i spokojniejszą głowę

1. Jedno wchodzi, jedno wychodzi

Kupujesz nowy sweter? Stary powinien zrobić eleganckie wyjście. To trochę jak utrzymywanie zdrowej równowagi zamiast wiecznej rozbudowy całego katalogu rzeczy. Problem zwykle nie zaczyna się od jednej świeczki czy dodatkowej bluzy, a od "to tylko jeszcze jedna rzecz". Ta zasada działa jak filtr dla naszych szaf, półek i szuflad.

Mniej rzeczy to mniej bałaganu, mniej przekładania i mniej chwil: "Mam pełną szafę i nie mam co na siebie założyć".

2. Kupuj rzeczy, które naprawdę mają sens

Nie chodzi o to, że dekoracje są zakazane i mieszkanie ma wyglądać jak sterylna przestrzeń z katalogu. Chodzi raczej o zadanie sobie pytania: "Czy ta rzecz ma funkcję albo daje mi realną przyjemność?". Jeśli coś jest tylko ozdobą, niech będzie czymś, co naprawdę uwielbiasz, a nie przypadkowym dodatkiem kupionym pod wpływem impulsu czy promocji. Czasem jedna rzecz, którą kochasz, robi większy efekt niż dziesięć przypadkowych bibelotów.

3. Jakość zamiast ilości

Zamiast na ilość, postaw na jakość ubrań, przedmiotów i mebli 123RF/PICSEL

Japoński minimalizm mocno stawia na rzeczy, które zostają z tobą na dłużej. Mniej impulsywnych zakupów, więcej rzeczy z dobrych materiałów, które po roku czy pięciu nadal wyglądają dobrze.

Zmień myślenie z popularnego: "Tanie, więc biorę" na: "Czy naprawdę będę tego używać jeszcze za dwa lata?". Pamiętaj: mniej zakupów to mniej rozczarowań.

4. Daj sobie czas przed zakupem

Widzisz piękną sukienkę, lampę albo kubek? Nie kupuj od razu. Daj sobie kilka dni albo tydzień. Są rzeczy, które wydają się absolutnie niezbędne przez pięć minut, a później całkowicie "znikają" z głowy. Jeśli po tygodniu nadal o czymś myślisz, może faktycznie jest dla ciebie. To prosty sposób na ograniczenie zakupów pod wpływem emocji.

5. Chowaj to, co nie musi być cały czas na widoku

Nawet rzeczy używane codziennie nie muszą stale stać na blacie czy półce. Mózg rejestruje więcej, niż nam się wydaje. Każda kolejna rzecz działa trochę jak następna otwarta karta w przeglądarce. Kiedy przestrzeń jest spokojniejsza wizualnie, głowa także często zaczyna działać spokojniej.

6. Puste miejsce też jest wartościowe

To jedna z ciekawszych idei - nie każda ściana potrzebuje plakatu, nie każda półka musi być zapełniona. Często mamy odruch dokładania czegoś tylko po to, żeby "nie było pusto". A pusta przestrzeń potrafi dać lekkość.

7. Upraszczaj codzienne wybory

Mniej rzeczy oznacza mniej decyzji. Mniej ubrań to mniej porannego stania przed szafą (czy słyszałaś już o tzw. "szafie kapsułowej"?). Mniej kosmetyków to mniej chaosu. Każdego dnia podejmujemy ogromną liczbę drobnych decyzji, dlatego czasem warto odciążyć głowę tam, gdzie naprawdę można.

8. Nie przywiązuj się do przedmiotów

Zorganizowana, uporządkowana przestrzeń i mniejsza liczba rzeczy to gwarancja mniejszego stresu 123RF/PICSEL

To chyba jedna z trudniejszych zasad. Rzeczy często zaczynają opowiadać historię o nas i zaczynamy być ich więźniami. Ale przedmioty przecież nie są nami. Możesz pozbyć się starej bluzy, prezentu albo rzeczy trzymanej "na wszelki wypadek" i nie tracisz przez to części siebie. Wspomnienia zostają z nami, niekoniecznie w pudełku na dnie szafy.

9. Traktuj porządki jak mały rytuał

Zamiast myśleć o sprzątaniu jak o karze, można potraktować je jak reset. Włączyć muzykę, zrobić kawę, otworzyć okno i poświęcić chwilę na uporządkowanie przestrzeni. Często nie chodzi nawet o sam porządek, ale o poczucie, że coś wróciło na swoje miejsce. Bo porządkujemy nie tylko mieszkanie, ale też własną głowę.

Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze Canva Pro INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat