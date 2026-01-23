Spis treści: Żółty burak a burak ćwikłowy. Czym się różnią? Warzywo na medal, czyli właściwości złotego buraka Niezwykłe warzywo w codziennym gotowaniu Czy złoty burak jest trudny w uprawie? Złoty burak z własnej działki. Jak go uprawiać?

Żółty burak a burak ćwikłowy. Czym się różnią?

Najbardziej oczywista, rzucająca się w oczy różnica to kolor. Na tym jednak sprawa się nie kończy. Burak ćwikłowy, który na stałe wpisał się w polską tradycję kulinarną, ma intensywny, nieco ziemisty smak i charakterystyczny aromat. Z kolei złoty burak jest łagodniejszy, wyczuwalne są w nim delikatnie słodkie nuty. Trzeba jednak podkreślić, że jest on odmianą klasycznego buraka ćwikłowego. W warzywniakach i na grządkach najczęściej spotykamy się z żółtym burakiem "Boldor".

Podczas przygotowywania posiłku nie barwi rąk ani desek krojenia czy innych akcesoriów kuchennych, co dla wielu osób jest dużym atutem. Po ugotowaniu lub pieczeniu żółty burak zachowuje jasny kolor i apetyczny kształt. To ważne, gdy zależy nam na nienagannej prezencji potrawy, którą serwujemy w jadalni.

Warzywo na medal, czyli właściwości złotego buraka

Choć jego barwa nie jest aż tak intensywna jak w przypadku warzyw używanych do zrobienia kultowego barszczu czerwonego, pod względem wartości odżywczych żółty burak nie ma się czego wstydzić. Jest skarbnicą błonnika pokarmowego, niezbędnego dla sprawnej pracy jelit i całego układu pokarmowego.

Zawiera też kwas foliowy pomagający w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, budowaniu odporności oraz redukowaniu zmęczenia. Ważnym elementem w składzie złotego buraka jest potas. Minerał niezbędny dla pracy serca, regulowania ciśnienia i gospodarki wodnej organizmu. Ciągle czujesz znużenie i borykasz się ze skurczami mięśni? Mogą być to oznaki niedoboru cennego pierwiastka, a najsmaczniej jest uzupełniać ewentualne braki przez umieszczenie apetycznych warzyw na talerzu.

Zastosowanie kulinarne żółtego buraka jest szerokie 123RF/PICSEL

Niezwykłe warzywo w codziennym gotowaniu

Choć polscy smakosze dopiero są na etapie zapoznawczym, żółty burak dużym uznaniem cieszy się już w Europie Zachodniej, zwłaszcza Francji. To dobry kierunek w poszukiwaniu kulinarnych pomysłów na jego wykorzystanie. Na szczęście znalezienie dobrych przepisów nie będzie trudne, ponieważ jest to warzywo bardzo wdzięczne w kuchni.

Złoty burak świetnie sprawdza się w formie pieczonej, grillowanej i gotowanej na parze. Jego delikatny smak doskonale komponuje się z bardziej wyrazistymi dodatkami, np. kozim serem, fetą, cytrusami, świeżymi lub suszonymi ziołami, a także orzechami. Można wykorzystać go do zrobienia sałatek, kremowych zup albo carpaccio.

Czy złoty burak jest trudny w uprawie?

Fani eksperymentów w kuchni będą rozglądać się za warzywem na targach i w sklepach. Działkowcy i właściciele własnych grządek nie będą musieli ograniczać się do zakupów. Uprawa tej odmiany nie jest skomplikowana i nie różni się znacząco od uprawy klasycznego buraka ćwikłowego.

Roślina jest odporna na choroby, dobrze znosi wiosenne wahania temperatur (choć nie powinna być narażona na przymrozki) i nie ma wygórowanych wymagań glebowych. Najlepiej jednak rozwija się na glebie żyznej, przepuszczalnej i umiarkowanie wilgotnej. Dla żółtego buraka zaleca się znaleźć stanowisko słoneczne lub lekko zacienione.

Złoty burak z własnej działki. Jak go uprawiać?

Specyficzny wygląd i właściwości warzywa zachęciły cię do włączenia uprawy żółtego buraka w swój działkowy repertuar? Trudno się dziwić. Trzeba jednak zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat najważniejszych prac.

Nasiona wysiewa się bezpośrednio do gruntu od kwietnia do czerwca, na głębokość 2-3 cm. Istotne jest zachowanie odpowiednich odstępów, ponieważ buraki potrzebują przestrzeni do rozwoju. W rzędzie przerwy powinny wynosić około 15 cm, a między rzędami 25 cm.

Regularne podlewanie, szczególnie w okresie wschodu i w czasie, kiedy brakuje opadów atmosferycznych, wpływa na równomierny wzrost i lepszy smak warzyw. Zaleca się często odchwaszczać grządki, aby młode rośliny nie musiały konkurować o składniki odżywcze. Zbiory zazwyczaj mają miejsce od sierpnia do listopada.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Placuszki z dyni Polsat