Spis treści: Czym jest "efekt brzasku" i jakie są jego przyczyny? Jak objawia się "efekt brzasku"? Jak uchronić się przed hiperglikemią o poranku?

Czym jest "efekt brzasku" i jakie są jego przyczyny?

"Efekt brzasku" nazywany też "fenomenem świtu" polega na wzroście stężenia glukozy we krwi w godzinach porannych. U zdrowych osób prawidłowa glikemia na czczo wynosi 70-90 mg/dl, w przypadku "efektu brzasku" jest to nawet 180-250 mg/dl. Przyczyną jest fizjologiczny proces - między trzecią a szóstą rano w organizmie rośnie stężenie kortyzolu, glukagonu, adrenaliny i somatotropiny - wszystkie te hormony działają pobudzająco i dają sygnał wątrobie, by zwiększyła produkcję glukozy. W ten sposób organizm zyskuje niezbędną energię do pobudki i działania. U zdrowej osoby trzustka jednocześnie zaczyna wydzielać insulinę, która obniża poziom glukozy we krwi, transportując ją do komórek naszego ciała. U osób z niezdiagnozowaną lub źle leczoną cukrzycą trzustka nie jest w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości insuliny, by zrównoważyć efekt wyrzutu hormonów i glukozy. Dotyczyć to może także osób w stanie przedcukrzycowym albo z insulinoopornością. W efekcie rozwija się groźna dla zdrowia hiperglikemia.

Jak objawia się "efekt brzasku"?

O porannej hiperglikemii, nazywanej "efektem brzasku" mówimy, kiedy stężenie glukozy we krwi jest zbyt wysokie, a jednocześnie jej poziom przed pójściem spać czy w środku nocy jest prawidłowy. Taka osoba po przebudzeniu odczuwa silne zmęczenie, większe pragnienie i ma problemy z koncentracją. Im wyższe stężenie glukozy, tym symptomy są bardziej dokuczliwe - może wystąpić ból głowy, drażliwość, niewyraźne widzenie, nudności, a nawet wymioty.

Poranną hiperglikemię można samodzielnie wykryć, badając poziom cukru we krwi przed snem, w środku nocy, najlepiej koło godziny 3:00, a następnie po przebudzeniu.

Ogromne znacznie ma również odpowiednia dieta, spożywanie śniadań, a także ograniczanie węglowodanów i tłuszczów na kolację 123RF/PICSEL

Jak uchronić się przed hiperglikemią o poranku?

Najlepszym sposobem na walkę z hiperglikemią poranną jest przyjmowanie leków lub insuliny zgodnie z zaleceniami lekarza, warto skonsultować możliwość zażywania ich o późniejszej porze. Kluczowa jest także aktywność fizyczna, która zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Ogromne znacznie ma również odpowiednia dieta, spożywanie śniadań, a także ograniczanie węglowodanów i tłuszczów na kolację na rzecz większej porcji białka.

