Zmiany w sierpniowych wypłatach emerytur. ZUS wyjaśnia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w sześciu stałych terminach miesiąca. Każdy emeryt ma przypisany jeden konkretny dzień wypłaty w miesiącu - wybiera go sobie w dniu przyznania świadczenia i pozostaje on niezmienny. Pieniądze trafiają na rachunek bankowy lub są doręczane przez tradycyjną pocztę - w zależności od dyspozycji seniora.

Czasem zdarza się, że termin otrzymania świadczenia ulega zmianie. Tak stanie się w sierpniu tego roku - część seniorów otrzyma emeryturę wcześniej niż zwykle. Dlaczego ZUS zmienia terminy wypłat?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenia w innym terminie, ponieważ w sierpniu tego roku dwa ustawowe dni przelewów przypadają w dni wolne od pracy. Zasada mówi, że jeśli termin wypłaty emerytury lub renty przypada w sobotę, niedzielę albo w dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS musi przelać pieniądze wcześniej. W sierpniu tego roku stanie się tak dwukrotnie - pierwszy termin wypłaty przypada bowiem na sobotę 1 sierpnia (pieniądze zostaną przekazane seniorom w piątek 31 lipca), a drugi 15 sierpnia (przelew zostanie zrealizowany 14 sierpnia).

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Sierpniowy kalendarz wypłat emerytur. Co się zmieniło?

Sierpniowy kalendarz wypłat wygląda po zmianach następująco:

emerytura 1 sierpnia - wypłata 31 lipca (piątek),

emerytura 6 sierpnia - wypłata 6 sierpnia (czwartek),

emerytura 10 sierpnia - wypłata 10 sierpnia (poniedziałek),

emerytura 15 sierpnia - wypłata 14 sierpnia (piątek),

emerytura 20 sierpnia - wypłata 20 sierpnia (czwartek),

emerytura 25 sierpnia - wypłata 25 sierpnia (wtorek).

Osoby, które otrzymują emeryturę od listonosza, również mogą spać spokojnie - wypłata zostanie zrealizowana według zmienionego harmonogramu i listonosz pojawi się dzień wcześniej, bez konieczności dodatkowych formalności.

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