Zmień jeden nawyk. Naukowcy odkryli prosty sposób na ochronę przed demencją
Demencja to ogólnoświatowy problem - schorzenia neurodegradacyjne zbierają coraz większe żniwo, co częściowo jest efektem wydłużającej się średniej długości życia. Szacuje się, że w Polsce na choroby otępienne cierpi ok. 500-600 tys. osób, a na całym świecie już ponad 55 mln. Naukowcy z Harvard T.H. Chan School of Public Health odkryli, że zmiana codziennego nawyku może zmniejszać ryzyko demencji nawet o 15 proc.
Odkrycie amerykańskich naukowców
Amerykańscy naukowcy odkryli, że codzienny nawyk, taki jak zmiana sposobu myślenia może pozytywnie wpływać na mózg i układ nerwowy, chroniąc przed demencją. Badania wykazały, że bardziej optymistyczne nastawienie do życia zmniejsza ryzyko wystąpienia schorzeń neurodegradacyjnych nawet o 15 proc. Zdaniem naukowców optymizm zmniejsza poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, a także poziom stanów zapalnych w mózgu, które są czynnikiem ryzyka demencji.
"Uznanie optymizmu za ochronny czynnik psychospołeczny podkreśla potencjalną wartość optymizmu w kontekście wspierania zdrowego starzenia się" - napisali autorzy badania.
Na czym polegały badania amerykańskich naukowców?
Wyniki amerykańskich naukowców to efekt 14 lat badań, w których wzięło udział ponad 9 tys. dorosłych osób w wieku 50 lat i więcej. W latach 2006-2020 mierzono ich poziom zadowolenia z życia i nastawienia do przyszłości. Wskaźnik optymizmu mierzono przy pomocy 6-stopniowej skali, a im wyższy jego poziom, tym rzadziej stwierdzano rozwój demencji w przyszłych latach. Badacze ustalili w ten sposób, że optymistyczne podejście do życia zmniejsza ryzyko demencji aż o 15 proc. niezależnie od wieku, płci, rasy czy ogólnego stanu zdrowia. W badaniu użyto liczenia algorytmowego wytrenowanego na dużej liczbie danych z testów poznawczych i fizycznych, w których wzięła udział duża liczba osób na różnych szerokościach geograficznych.
"Chociaż optymizm jest złożonym konstruktem i nie jest jasne, jak dokładnie może się przełożyć na przyszłe inicjatywy w zakresie zapobiegania demencji, jest to obszar, który zasługuje na dalsze badania - napisali autorzy badania.
Zmiana sposobu myślenia ma znacznie więcej zalet
Eksperci podkreślają, że codzienny optymizm ma znacznie więcej zalet dla organizmu. Inne badania z 2022 r. na grupie 150 tys. kobiet w wieku 50-79 lat wykazały, że pozytywne myślenie wydłuża życie i zmniejsza ryzyko pogorszenia pamięci czy zaniku kreatywnego myślenia. Optymizm to przekonanie w to, że poradzimy sobie nawet w najgorszych sytuacjach, co zwiększa poczucie sprawczości i niweluje stres. Optymiści wierzą też w dobrą przyszłość i bardziej o nią dbają, np. zdrowo się odżywiając czy uprawiając aktywność fizyczną. Rzadziej zapadają na choroby serca, zaburzenia lękowe czy depresję.
