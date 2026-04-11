Spis treści: Odkrycie amerykańskich naukowców Na czym polegały badania amerykańskich naukowców? Zmiana sposobu myślenia ma znacznie więcej zalet

Odkrycie amerykańskich naukowców

Amerykańscy naukowcy odkryli, że codzienny nawyk, taki jak zmiana sposobu myślenia może pozytywnie wpływać na mózg i układ nerwowy, chroniąc przed demencją. Badania wykazały, że bardziej optymistyczne nastawienie do życia zmniejsza ryzyko wystąpienia schorzeń neurodegradacyjnych nawet o 15 proc. Zdaniem naukowców optymizm zmniejsza poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, a także poziom stanów zapalnych w mózgu, które są czynnikiem ryzyka demencji.

"Uznanie optymizmu za ochronny czynnik psychospołeczny podkreśla potencjalną wartość optymizmu w kontekście wspierania zdrowego starzenia się" - napisali autorzy badania.

Na czym polegały badania amerykańskich naukowców?

Wyniki amerykańskich naukowców to efekt 14 lat badań, w których wzięło udział ponad 9 tys. dorosłych osób w wieku 50 lat i więcej. W latach 2006-2020 mierzono ich poziom zadowolenia z życia i nastawienia do przyszłości. Wskaźnik optymizmu mierzono przy pomocy 6-stopniowej skali, a im wyższy jego poziom, tym rzadziej stwierdzano rozwój demencji w przyszłych latach. Badacze ustalili w ten sposób, że optymistyczne podejście do życia zmniejsza ryzyko demencji aż o 15 proc. niezależnie od wieku, płci, rasy czy ogólnego stanu zdrowia. W badaniu użyto liczenia algorytmowego wytrenowanego na dużej liczbie danych z testów poznawczych i fizycznych, w których wzięła udział duża liczba osób na różnych szerokościach geograficznych.

"Chociaż optymizm jest złożonym konstruktem i nie jest jasne, jak dokładnie może się przełożyć na przyszłe inicjatywy w zakresie zapobiegania demencji, jest to obszar, który zasługuje na dalsze badania - napisali autorzy badania.

Ryzyko wystąpienia demencji rośnie z wiekiem. Wprowadzenie kilku nawyków może jednak znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo jej rozwoju 123RF/PICSEL

Zmiana sposobu myślenia ma znacznie więcej zalet

Eksperci podkreślają, że codzienny optymizm ma znacznie więcej zalet dla organizmu. Inne badania z 2022 r. na grupie 150 tys. kobiet w wieku 50-79 lat wykazały, że pozytywne myślenie wydłuża życie i zmniejsza ryzyko pogorszenia pamięci czy zaniku kreatywnego myślenia. Optymizm to przekonanie w to, że poradzimy sobie nawet w najgorszych sytuacjach, co zwiększa poczucie sprawczości i niweluje stres. Optymiści wierzą też w dobrą przyszłość i bardziej o nią dbają, np. zdrowo się odżywiając czy uprawiając aktywność fizyczną. Rzadziej zapadają na choroby serca, zaburzenia lękowe czy depresję.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

