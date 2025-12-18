Spis treści: Zmień jedną rzecz w sypialni. Możesz szybciej schudnąć Jak temperatura wpływa na spalanie tkanki tłuszczowej? Wprowadź ten nawyk w łazience, żeby łatwiej schudnąć Jak zdrowo i skutecznie schudnąć?

Zmień jedną rzecz w sypialni. Możesz szybciej schudnąć

Tempo odchudzania zależy od indywidualnych predyspozycji i tempa przemiany materii. Możemy ją modyfikować między innymi przez styl życia - np. aktywność fizyczną czy dietę bogatą w białko. Kolejnym sposobem jest aktywacja tzw. brązowego tłuszczu w naszym ciele, który spala cukry i lipidy, by wytworzyć ciepło. Jego największym aktywatorem jest niska temperatura.

Jak temperatura wpływa na spalanie tkanki tłuszczowej?

Wyniki badań naukowców opublikowane w czasopiśmie "Nature" rzuciły nowe światło na procesy metaboliczne zachodzące w ludzkim organizmie. Okazuje się, że spanie w chłodnej sypialni może ułatwić i przyspieszyć odchudzanie. Zespół badaczy przeprowadził ciekawy eksperyment - ochotnicy przez 3 godziny przebywali w specjalnym kombinezonach, które obniżyły temperaturę ich skóry aż o 3,8 stopni Celsjusza. W tym czasie wydatek energetyczny osób biorących udział w eksperymencie zwiększył się aż o 250 kcal. To bardzo dużo jak na brak jakichkolwiek innych działań. Spanie w chłodnej sypialni nie przyniesie aż tak spektakularnych efektów, ale może zwiększyć ilość brązowego tłuszczu i długofalowo bardzo korzystnie wpłynąć na przemianę materii. Naukowcy zalecają spanie w temperaturze nie wyższej niż 19 stopni.

Chłód w sypialni może wspierać procesy metaboliczne i przyspieszać odchudzanie 123RF/PICSEL

Wprowadź ten nawyk w łazience, żeby łatwiej schudnąć

Aktywacji brązowego tłuszczu sprzyjają także chłodne prysznice i kąpiele. W kontakcie z zimną wodą zwiększa się poziom noradrenaliny, która aktywuje komórki brązowego tłuszczu. Dzięki temu tłuszcze i cukry są wykorzystywane do procesy termogenezy, czyli ogrzewania organizmu, a nie są magazynowane w postaci tkanki tłuszczowej. Warto jednak pamiętać o tym, by pilnować liczby spożywanych kalorii. Ludzki organizm dąży do równowagi i jeśli wyczuje, że za dużo spalił na rzecz termogenezy, może zwiększyć apetyt, by uzupełnić braki. Kluczowe są więc zdrowe nawyki żywieniowe.

Jak zdrowo i skutecznie schudnąć?

Dietetycy zalecają, by odchudzanie oparte było na zdrowej zmianie stylu życia. Posiłki powinny być przede wszystkim zbilansowane - każdy musi zawierać zarówno węglowodany, jak i białko oraz tłuszcz. Podstawę diety powinny też stanowić świeże warzywa. Owoce można jeść codziennie, ale w ograniczonych ilościach. Wsparciem w procesie odchudzania jest też ulubiona aktywność fizyczna, która poprawia samopoczucie i zwiększa deficyt kaloryczny. Unikać trzeba diet eliminacyjnych oraz głodówek, które prowadzą do niedoborów i mogą zwiększać ryzyko problemów metabolicznych w przyszłości (także efektu jo-jo).

