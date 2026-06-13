Spis treści: Mrówki w domu? Mają powód do wizyt Nie tylko mrówki faraona mogą się zagnieździć Czym żywią się mrówki? Oto co je przyciąga Jak pozbyć się mrówek? Mrówki nie odpuszczają? Co dalej? Wygraliśmy walkę z mrówkami i co dalej?

Mrówki w domu? Mają powód do wizyt

Jeśli mrówki pojawiły się w naszym domu, na pewno nie mają pokojowych zamiarów. Jak łatwo można się domyślić, zawitały w poszukiwaniu jedzenia, ale nie tylko. Uszczuplają domowe zapasy, zanieczyszczają je, a na dodatek zagnieżdżają się w naszym domu. Co więcej, w sprzyjających dla nich warunkach nie budują jednego gniazda, tylko kilka, co tylko utrudnia ich eksmisję.

Mrówkom niewiele trzeba, aby dostać się do naszego domu. Wystarczą im mikroskopijne szczeliny, aby wejść z zewnątrz w nasze cztery kąty. Co więcej, mogą wykorzystywać również inne ścieżki, a do nas mogą przejść nawet od sąsiadów w bloku.

Nie tylko mrówki faraona mogą się zagnieździć

Mrówki szukają w naszych domach pożywienia oraz miejsca do założenia gniazda 123RF/PICSEL

Mrówki, które znamy z ogrodów, raczej nie zapuszczą się do naszego domu. W poszukiwaniu pożywienia inne gatunki mogą do nas zawitać i - niestety - zostać na dłużej. Warto wiedzieć zatem, z kim mamy do czynienia:

mrówki faraona - niewielkie, kilkumilimetrowe o kolorze żółtym, brązowym lub czerwonym. Trudno się ich pozbyć, ponieważ to one zakładają gniazda z królowymi w naszych domach.

gmachówki - są większe i zazwyczaj interesują je drewniane altanki i domki. Są aktywne nocami.

darniówki - one pojawiają się u nas zimą, ponieważ wtedy szukają dogodnego i ciepłego miejsca do zakładania gniazda.

Czym żywią się mrówki? Oto co je przyciąga

Mrówki z zasady są wszystkożerne, ale w domach poszukują tego, czego brakuje im w naturalnej diecie, czyli cukrów oraz białek. Resztki jedzenia, okruszki, mąki, cukier, słodycze, owoce i warzywa, ale i śmieci - wszystko to sprawia, że mogą pojawiać się w naszych mieszkaniach. Na szczęście szybko są widoczne - jeśli znajdą miejsce, skąd mogą brać pożywienie, to zauważymy stado mrówek, które wędruje ścieżką.

Warto tę ścieżkę dobrze obserwować, bo wtedy po nitce do kłębka łatwo zlokalizujemy gniazdo. Jeśli przychodzą z zewnątrz, to połowa sukcesu za nami. Jeśli zaś mamy je w domu, trzeba pozbyć się gniazda, bo bez tego problem będzie cyklicznie wracał.

Jak pozbyć się mrówek?

Na mrówki można zastawić sidła. To jeden ze sposobów na pozbycie się inspektów 123RF/PICSEL

Jest wiele sposobów na to, aby pozbyć się mrówek. Najlepiej sięgnąć po najłatwiejsze metody, które na samym początku mogą przynieść realne i widoczne rezultaty. Wystarczy w miejscach wędrówek owadów nasączyć płatki kosmetyczne: octem, sokiem z cytryny lub olejkami eterycznymi, a następnie umieścić je tak, aby zniechęcić mrówki do podbierania naszych zapasów. Mrówki nie przepadają również za terpentyną, wazeliną oraz płynem do mycia naczyń.

Mrówki mają wyczulony węch i to działa na naszą korzyść. Możemy w spiżarniach umieścić cynamon, proszek do pieczenia, kredę, a także zioła: świeżą miętę, lawendę, majeranek, wrotycz, pokrzywę lub piołun.

Na mrówki można także przygotować pułapki: wystarczy sporządzić roztwór wody z cukrem albo miodem, który można przelać do wieczek od słoików. Głodne mrówki przyjdą do łatwo dostępnego pokarmu, ale z łakomstwa potopią się w przygotowanej mieszance.

Mrówki nie odpuszczają? Co dalej?

Mrówki nie wystraszyły się w pierwszym etapie działań? Czas sięgnąć po inne metody. Na mrówki działa boraks i dzięki niemu można przygotować trutkę, która jest skuteczna, ponieważ wybije ona nie tylko mrówki, ale także królową. Trzeba ugotować jajka tak, aby otrzymać 15 g żółtek i wymieszać je z 2 g boraksu. Zwabione mrówki zabiorą pokarm do gniazda i w ten sposób cała kolonia się zatruje.

Metoda jest skuteczna, ale niestety - nie można stosować jej wtedy, kiedy mamy w domu dzieci oraz zwierzęta, ponieważ może dojść do przypadkowych zatruć.

Jeśli i to nie zdaje egzaminu, czas sięgnąć po produkty specjalistyczne. Są one w różnych formach, które dostosowuje się do potrzeb. Zanim jednak je zastosujemy, trzeba wnikliwie przeczytać instrukcje i zalecenia producenta.

Wygraliśmy walkę z mrówkami i co dalej?

Mrówki mogą wracać. Trzeba się przed nimi zabezpieczyć 123RF/PICSEL

Udało nam się pokonać mrówki? Nie można spoczywać na laurach, ponieważ zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że mogą do nas wrócić. Nauczeni doświadczeniem znamy już sposoby, jak się ich pozbyć, ale warto poznać też, jak się przed nimi chronić. Co trzeba zrobić najpierw? Obejść dom lub mieszkanie i znaleźć potencjalne miejsca, przez które mrówki mogą dostać się do naszego domu, a później je uszczelnić: silikonem albo gipsem.

Nie zapominajmy o tym, że w domu warto trzymać porządek, bo to zawsze minimalizuje ryzyko, że mrówki poczują się, jak u siebie. Nie tylko usuwajmy na bieżąco resztki jedzenia, ale również zabezpieczmy odpowiednio kosz na śmieci i często go opróżniajmy. Dodatkowo dbajmy o przechowywane produkty spożywcze w domu, żeby zawsze były schowane w plastikowych albo szklanych pojemnikach.

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