Jak pozbyć się pleśni z fug? Działaj od razu

Pleśń na fugach nie pojawia się znikąd. Małe wykwity, czyli czarne plamki, mogą osadzać się wtedy, kiedy w pomieszczeniu jest zbyt duża wilgotność. To właśnie wtedy jest najlepszy czas na działanie, ponieważ skutecznie pozbędziemy się nie tylko problemu, ale także nie musimy zbytnio ani szorować, ani poświęcać zbyt wiele cennego czasu. Niestety, kiedy będziemy zwlekać błyskawicznie pleśń się rozrośnie, a wtedy po prostu trudniej ją usunąć.

Jak pozbyć się pleśni? Jednym ze sposobów jest skorzystanie ze środków chemicznych. W sklepach budowlanych, dyskontach oraz drogeriach można zaopatrzyć się w odpowiednie środki do usuwania pleśni, ale zwykły płyn do czyszczenia toalet również upora się z problemem. Jeśli mamy również wybielacz na bazie chloru, to również może pomóc pozbyć się pleśni z fug.

Domowe sposoby na pleśń na fugach

Małe wykwity pleśni trzeba likwidować od razu 123RF/PICSEL

Nie musimy dokonywać kosztownych zakupów, kiedy chcemy się pozbyć pleśni na fugach, bo możemy skorzystać również z domowych środków, które także są skuteczne. Co warto mieć na uwadze?

Ocet - najlepiej nierozcieńczony.

Sodę oczyszczoną - opakowanie wymieszać z niewielką ilością wody, aby powstała pasta.

Woda utleniona - bez rozcieńczania z wodą.

Kwasek cytrynowy - opakowanie trzeba rozcieńczyć w szklance gorącej wody.

Olejek z drzewa herbacianego - najlepiej nie rozcieńczony.

Jak stosować domowe środki na pleśń na fugach? Ocet, wodę utlenioną oraz kwasek cytrynowy najlepiej przelać do małej butelki ze spryskiwaczem, nanieść na odpowiednie miejsce, pozostawić na minimum 30 minut (najlepiej na kilka godzin), po czym spłukać wodą.

Pozostałe środki trzeba nanieść bezpośrednio na pleśń na fugach. Jeśli zaczynają spływać, można nimi nasączyć płatki kosmetyczne albo ręcznik papierowy i w takiej formie przyłożyć do pleśni.

Dlaczego pleśń pojawia się na fugach?

Częste porządki mogą zahamować powstanie pleśni na fugach 123RF/PICSEL

Pleśń na fugach nie pojawia się znikąd. Jeśli nie zwrócimy należytej uwagi na przyczyny, to nasze działania spełzną na niczym, a problem pojawi się błyskawicznie. Brak odpowiedniej wentylacji, wysoka wilgotność połączona z temperaturą to główni winowajcy pojawiającej się pleśni. Jak temu zapobiec? Oto najłatwiejsze sposoby:

otwieranie okna w łazience - jeśli takie mamy w kuchni albo łazience,

wietrzenie - czasami wystarczy pozostawienie otwartych drzwi w pomieszczeniu,

zmniejszenie wilgotności - wycieranie wody po każdej kąpieli z płaskich powierzchni,

wyłączenie kaloryferów w łazience,

zastosowanie pochłaniaczy wilgoci.

