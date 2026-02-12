Po zjedzeniu klasycznego pączka zwykle nie odczuwamy sytości i mamy ochotę na kolejnego. Wydawać by się mogło, że ta pyszna przekąska ma niewiele kalorii, bo przecież jest lekka jak piórko. Okazuje się jednak, że jeden pączek to prawdziwa tłusto-słodka bomba kaloryczna. Jedna niewielka kulka zrobiona z drożdżowego ciasta, usmażona w głębokim tłuszczu z dodatkiem nadzienia i posypką z cukru pudru bądź lukru to minimum 250 kcal (w najprostszej wersji). Inne zaś potrafią mieć nawet dwukrotnie więcej, co oznacza, że zaledwie jeden pączek to energetyczna równowartość jednego posiłku. Z związku z tym jedzenie pączków częściej niż tylko okazyjnie będzie wiązało się z przybieraniem na wadze, problemami trawiennymi, jak również może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Pączki dostępne z cukierniach to bowiem źródło szkodliwych związków - tłuszczów nasyconych i trans, cukru, a bardzo często również konserwantów, barwników, emulgatorów i stabilizatorów. Ponadto ich uboga wartość odżywcza, a jednocześnie wysoka kaloryczność sprawiają, że jest to przekąska po która zdecydowanie nie warto sięgać na co dzień. Szczególnie warto uważać na pączki produkowane i sprzedawane masowo np. w popularnych marketach. Ich skład pozostawia zwykle wiele do życzenia.