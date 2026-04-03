Spis treści: Kosmosy: znasz je z babcinego ogrodu Moc kolorów, czyli odmiany kosmosu Wysiej kosmosy w kwietniu. Latem ogród zachwyci Tajniki uprawy. Tak zadbasz o kosmosy w ogrodzie

Kosmosy: znasz je z babcinego ogrodu

Widać je z daleka. Okazałe kwiaty "wspinają się" na delikatnych, niemalże niewidocznych łodygach. Może zerkają na niebo? W końcu nazwa kosmos zobowiązuje. Im więcej ich w ogrodzie, tym bardziej spektakularny efekt. Roślina szczególną popularność zyskała w czasach PRL-u i często zdobiła babcine ogródki.

Kosmos podwójnie pierzasty (Cosmos bipinnatus) należy do rodziny astrowatych i jest znany również jako onętka, ponętka i warszawianka.

Nazwa wiąże się z pewną legendą. Według podań, hiszpańscy kapłani uprawiali kwiaty o nazwie Cosmos w misyjnych ogrodach w Meksyku. Określenie otrzymały ze względu na równe ustawienie płatków. Nazwa "kosmos" pochodzi od greckiego słowa oznaczającego harmonię i ład Wszechświata. Do Europy kosmosy zawitały pod koniec XVIII wieku. Prawdziwa ekspansja nastąpiła dopiero 100 lat później, dzięki czemu kosmosy zawitały też do południowej części Afryki.

Mimo że wydają się delikatne, kosmosy to bardzo odporne rośliny 123RF/PICSEL

W naszym kraju kosmosy są określane potocznie jako "warszawianki". Najprawdopodobniej były pierwszymi kwiatami, które po zakończeniu drugiej wojny światowej wyrastały na gruzach stolicy. Dopiero w późniejszych latach zaczęły pojawiać się w różnych regionach Polski.

Moc kolorów, czyli odmiany kosmosu

Kosmos to rozmaite odmiany. Do najpopularniejszych i najbardziej interesujących należą:

Purity: ma duże, białe kwiaty, polecany ze względu na długi czas kwitnienia,

Sensation: ma białe kwiaty z ciemnoróżowymi krawędziami płatków,

Picotee: ma kwiaty o barwie jasnoczerwonej z ciemniejszą otoczką,

Sea shells: odmiana o węższych kwiatach w kolorze szkarłatnym i różowym,

Cho-camocha: ma koszyczki w kolorze czekoladowym i lancetowate liście,

C. sulphureus: odmiany o pomarańczowych i żółtych kwiatach, czyli kosmosy siarkowe. Dorastają do półtora metra wysokości.

Wysiej kosmosy w kwietniu. Latem ogród zachwyci

Kosmosy rosną, kwitną i zamierają w ciągu jednego sezonu. Pędy mogą osiągać wysokość do ponad 1 m wysokości. To na nich znajdują się charakterystyczne, pojedyncze kwiaty ze średnicą do 10 cm. Ich płatki mają głębokie kolory - różowy, liliowy, biały czy fioletowy. Środek jest żółty.

Roślina kwitnie od lipca do października, aż do momentu wystąpienia pierwszych przymrozków.

Kwitnące kosmosy kojarzą się z babcinym ogródkiem. jahidul2358 123RF/PICSEL

Nasiona kosmosu do gruntu wysiewa się w kwietniu lub maju. Najpiękniej prezentują się w grupie, ale można je też sadzić pojedynczo. Ze względu na wysokość będą doskonałym uzupełnieniem rabat, na których rosną rośliny o innych barwach. Pięknie wyglądają w towarzystwie floksów czy rudbekii.

W uprawie kosmosów kluczowe jest zapewnienie im jak największej ilości miejsca. Dlatego też warto sadzić je wzdłuż ogrodzenia czy na klombie otoczonym trawnikiem.

Tajniki uprawy. Tak zadbasz o kosmosy w ogrodzie

Kosmosy uwielbiają miejsca nasłonecznione, ale osłonięte od wiatru. Nie mają specjalnych wymagań co do podłoża. Na tym bardziej żyznym będą się bujniej rozrastać, a na mniej - zakwitną w późniejszym terminie i nie będą mieć aż tylu kwiatów. Pewne jest jedno: poradzą sobie niemal w każdych warunkach.

Roślina jest dość odporna na choroby, ale może stać się łatwym celem dla ślimaków. Czasami wymaga też ochrony przed mszycami.

Kosmosy poradzą sobie bez deszczu, ale w trakcie trwającej dość długo suszy trzeba zapewnić im dawkę wody. Najlepiej podlewać je obficie raz w tygodniu. Nie wymagają nawożenia, ale jeśli podłoże nie jest wystarczająco żyzne, trzeba im trochę pomóc. Gdy będą się już zawiązywały pąki kwiatowe, dobrze jest podać roślinie nawóz z większą ilością potasu i fosforu.

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Sąsiedzi będą ci zazdrościć balkonu w kwiatach. Zasadź z nami wiosenną lazanię polsat Polsat