Znasz je z babcinego ogrodu. Wysiej kosmosy w kwietniu. Latem ogród zachwyci
Im ich więcej, tym bardziej spektakularny efekt. Kosmosy to obecnie nieco zapomniana roślina, którą wiele osób pamięta z babcinego ogródka. Rzadko choruje i może zdobić przestrzeń nawet do późnej jesieni. Wymagania? Nie jest ich dużo. Najważniejsze to zapewnić kosmosom dużo miejsca.
Spis treści:
- Kosmosy: znasz je z babcinego ogrodu
- Moc kolorów, czyli odmiany kosmosu
- Wysiej kosmosy w kwietniu. Latem ogród zachwyci
- Tajniki uprawy. Tak zadbasz o kosmosy w ogrodzie
Kosmosy: znasz je z babcinego ogrodu
Widać je z daleka. Okazałe kwiaty "wspinają się" na delikatnych, niemalże niewidocznych łodygach. Może zerkają na niebo? W końcu nazwa kosmos zobowiązuje. Im więcej ich w ogrodzie, tym bardziej spektakularny efekt. Roślina szczególną popularność zyskała w czasach PRL-u i często zdobiła babcine ogródki.
Kosmos podwójnie pierzasty (Cosmos bipinnatus) należy do rodziny astrowatych i jest znany również jako onętka, ponętka i warszawianka.
Nazwa wiąże się z pewną legendą. Według podań, hiszpańscy kapłani uprawiali kwiaty o nazwie Cosmos w misyjnych ogrodach w Meksyku. Określenie otrzymały ze względu na równe ustawienie płatków. Nazwa "kosmos" pochodzi od greckiego słowa oznaczającego harmonię i ład Wszechświata. Do Europy kosmosy zawitały pod koniec XVIII wieku. Prawdziwa ekspansja nastąpiła dopiero 100 lat później, dzięki czemu kosmosy zawitały też do południowej części Afryki.
W naszym kraju kosmosy są określane potocznie jako "warszawianki". Najprawdopodobniej były pierwszymi kwiatami, które po zakończeniu drugiej wojny światowej wyrastały na gruzach stolicy. Dopiero w późniejszych latach zaczęły pojawiać się w różnych regionach Polski.
Moc kolorów, czyli odmiany kosmosu
Kosmos to rozmaite odmiany. Do najpopularniejszych i najbardziej interesujących należą:
- Purity: ma duże, białe kwiaty, polecany ze względu na długi czas kwitnienia,
- Sensation: ma białe kwiaty z ciemnoróżowymi krawędziami płatków,
- Picotee: ma kwiaty o barwie jasnoczerwonej z ciemniejszą otoczką,
- Sea shells: odmiana o węższych kwiatach w kolorze szkarłatnym i różowym,
- Cho-camocha: ma koszyczki w kolorze czekoladowym i lancetowate liście,
- C. sulphureus: odmiany o pomarańczowych i żółtych kwiatach, czyli kosmosy siarkowe. Dorastają do półtora metra wysokości.
Wysiej kosmosy w kwietniu. Latem ogród zachwyci
Kosmosy rosną, kwitną i zamierają w ciągu jednego sezonu. Pędy mogą osiągać wysokość do ponad 1 m wysokości. To na nich znajdują się charakterystyczne, pojedyncze kwiaty ze średnicą do 10 cm. Ich płatki mają głębokie kolory - różowy, liliowy, biały czy fioletowy. Środek jest żółty.
Roślina kwitnie od lipca do października, aż do momentu wystąpienia pierwszych przymrozków.
Nasiona kosmosu do gruntu wysiewa się w kwietniu lub maju. Najpiękniej prezentują się w grupie, ale można je też sadzić pojedynczo. Ze względu na wysokość będą doskonałym uzupełnieniem rabat, na których rosną rośliny o innych barwach. Pięknie wyglądają w towarzystwie floksów czy rudbekii.
W uprawie kosmosów kluczowe jest zapewnienie im jak największej ilości miejsca. Dlatego też warto sadzić je wzdłuż ogrodzenia czy na klombie otoczonym trawnikiem.
Tajniki uprawy. Tak zadbasz o kosmosy w ogrodzie
Kosmosy uwielbiają miejsca nasłonecznione, ale osłonięte od wiatru. Nie mają specjalnych wymagań co do podłoża. Na tym bardziej żyznym będą się bujniej rozrastać, a na mniej - zakwitną w późniejszym terminie i nie będą mieć aż tylu kwiatów. Pewne jest jedno: poradzą sobie niemal w każdych warunkach.
Roślina jest dość odporna na choroby, ale może stać się łatwym celem dla ślimaków. Czasami wymaga też ochrony przed mszycami.
Kosmosy poradzą sobie bez deszczu, ale w trakcie trwającej dość długo suszy trzeba zapewnić im dawkę wody. Najlepiej podlewać je obficie raz w tygodniu. Nie wymagają nawożenia, ale jeśli podłoże nie jest wystarczająco żyzne, trzeba im trochę pomóc. Gdy będą się już zawiązywały pąki kwiatowe, dobrze jest podać roślinie nawóz z większą ilością potasu i fosforu.
