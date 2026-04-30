Spis treści: Marynata kluczem do pysznej karkówki Karkówka po wietnamsku: składniki Jak grillować karkówkę?

Marynata kluczem do pysznej karkówki

Jeśli chcemy, żeby grillowana karkówka była pyszna, nie możemy pominąć marynowania, co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy dotyczy smaku finalnego dania, ponieważ wcześniejsze przygotowanie pozwala przeniknąć się składnikom. Drugi wymiar jest praktyczny: karkówka jest zbita, a marynowanie sprawia, że kawałek mięsa będzie kruchy i delikatny. Jeśli ten proces pominiemy, mięso w trakcie grillowanie może zrobić się twarde.

W czym można marynować karkówkę? Propozycji jest bez liku, ponieważ zawsze marynatę można dostosować do swoich gustów albo oczekiwań gości. Jeśli niestraszne są nam azjatyckie smaki, czas wypróbować karkówkę po wietnamsku, ale czas wcześniej skompletować składniki.

Karkówka po wietnamsku: składniki

Do przygotowania karkówki będziemy potrzebować:

500 g karkówki w plastrach,

3 łyżki sosu rybnego (można zastąpić sojowym),

2 łyżki cukru brązowego (można sięgnąć po biały),

2 łodygi trawy cytrynowej (lub łyżeczka suszonej),

1 szalotka lub cebula,

pieprz do smaku,

opcjonalnie: sezam biały lub czarny do posypania.

Sposób przygotowania:

Trawę cytrynową oraz szalotkę drobno posiekać, dodać do miski. Pozostałe składniki wrzucić wymieszać, a następnie dodać mięso i ponownie wymieszać tak, aby karkówka była dokładnie pokryta mieszanką. Całość schłodzić w lodówce minimum trzy godziny przed grillowaniem, ale najlepiej, by w warunkach chłodniczych karkówka spędziła całą noc.

Jak grillować karkówkę?

Karkówkę można zjeść w kawałku albo ją pokroić 123RF/PICSEL

Jak grillować karkówkę, aby była soczysta? Tutaj jest kilka patentów, ale najlepiej wykorzystać ten najłatwiejszy. Aby kawałki mięsa były soczyste, trzeba smażyć je na dużym ogniu przez około 4 minuty z każdej strony, ale trzeba również uważać, aby nie spalić powierzchni.

Jeśli jednak grill się dopala, ale nadal utrzymuje żar, to nadal karkówkę można zgrillować, ale będzie potrzebowała ona nawet 20 minut, jednak trzeba często kawał mięsa obracać. Nieważne, jaką strategię obierzemy, warto poczekać, zanim karkówka wyląduje na talerzach. Warto ją odstawić i poczekać około dwóch/trzech minut, aby soki rozpłynęły się po kawałkach mięsa, przez co będzie bardziej soczysta.

