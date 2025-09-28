Zniżki i ulgi, z których mogą korzystać osoby po 50. i 60. roku życia. Komu się należą?
Osoby po 60. (w przypadku kobiet) i 65. roku życia ( w przypadku mężczyzn) mogą liczyć na wiele ulg. Nie wszyscy wiedzą jednak, że pewne zniżki dotyczą też osób po 50. roku życia. Muszą jednak spełnić jeden warunek!
Zniżki dla seniorów po 60. i 65 roku życia: O czym warto wiedzieć?
Polscy seniorzy mogą liczyć na wiele zniżek i ulg, ale skierowane są one głównie do osób posiadających legitymację emeryta-rencisty. Aby senior mógł otrzymać taki dokument, musi osiągnąć wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn.
Legitymacja emeryta-rencisty przysługuje każdej osobie w momencie przejścia na emeryturę lub rentę i wydawana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Aby otrzymać legitymację emeryta-rencisty, senior musi złożyć właściwy wniosek do jednostki ZUS. Może to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty. Co ważne, od 1 stycznia 2023 roku legitymacja wydawana jest wyłącznie w formie elektronicznej i dostępna za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
Zniżki dla seniorów: Do czego uprawnia legitymacja emeryta-rencisty?
Jedną z najważniejszych zniżek przysługujących seniorom jest ta uprawniająca do tańszych przejazdów komunikacją miejską oraz pociągami. O wysokości tej pierwszej decydują władze miast, ale zazwyczaj wynosi ona 50 proc. Czasem seniorom przysługuje też całkowite zwolnienie z opłat.
Emeryci i renciści mogą także korzystać ze zniżki na przejazdy pociągami. Wynosi ona najczęściej 30 proc. i dotyczy przejazdów pierwszą i drugą klasą. Dwa razy w roku emerytom należy się także ustawowa ulga 37 proc.
Emeryci i renciści korzystać mogą z licznych ulg na wypoczynek i rekreację. Czekają one na nich w hotelach i pensjonatach, ale także w teatrach, kinach, muzeach, ogrodach botanicznych czy zoologicznych. Wynoszą one zazwyczaj 30-50 proc. Seniorzy mogą liczyć także na 50 proc. ulgi podczas wyrabiania paszportu.
Zniżki dla seniorów: Do czego uprawnia Karta seniora?
Seniorzy, którzy nie mają jeszcze legitymacji emeryta-rencisty, ale skończyli już 60 lat, mogą starać się o Ogólnopolską Kartę Seniora, wydawaną przez stowarzyszenie MANKO.
Karta upoważnia do zniżek w ponad 4,5 tysiącach punktów na terenie całej Polski - można z niej korzystać między innymi w restauracjach, obiektach sportowych, uzdrowiskach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury oraz w sanatoriach. Lista punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora dostępna jest w sieci.
Wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora na rok kosztuje jedynie 35 zł, a w wielu regionach Polski dokument ten jest bezpłatny.
Seniorzy skorzystać mogą także z dodatkowych ulg w komunikacji miejskiej i w pociągach. Dla seniorów od 60. roku życia zniżka wynosi od 1 do 50 procent na przejazdy pociągami POLREGIO, Łódzką Koleją Aglomeracyjną, Kolejami Dolnośląskimi oraz SKM w Trójmieście.
Zniżki dla osób po 50. roku życia: Kto może skorzystać?
Osoby, które skończyły 50 lat nie mogą niestety liczyć na żadne zniżki i ulgi, chyba że przeszły na wcześniejszą emeryturę. Należy się ona osobom, które urodziły się w latach 1949-1968 i pracowały w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, a na 31 grudnia 2008 roku spełniły następujące warunki:
- osiągnęły wiek emerytalny, który zależy od płci oraz rodzaju pracy,
- mogą udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
- mają udokumentowany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
- nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego OFE albo za pośrednictwem ZUS-u złożą wniosek o przekazanie zgromadzonych na rachunku środków na rzecz budżetu państwa.
Aby seniorowi przysługiwała wcześniejsza emerytura, jego czas pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze musi trwać 15 lat w przypadku kobiet do osiągnięcia przez nie 55 lat i dla mężczyzn do osiągnięcia przez nich 60 lat. Do tych prac zalicza się między innymi:
- w górnictwie i energetyce,
- w hutnictwie i przemyśle metalowym,
- w zakładach chemicznych,
- w przemyśle drzewnym i papierniczym,
- w transporcie i łączności,
- w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym,
- w przemyśle poligraficznym,
- w służbie zdrowia i opiece społecznej,
- wykonywane na statkach żeglugi powietrznej i w portach morskich,
- w hutnictwie,
- przy przetwórstwie azbestu, produkcji ołowiu i kadmu,
- wykonywane przez dziennikarzy pod warunkiem objęcia ich układem zbiorowym dziennikarzy,
- wykonywane w Najwyższej Izbie Kontroli oraz pracowników organów kontroli państwowej i administracji celnej,
- nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku-Karta Nauczyciela,
- żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Granicznej i Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie spełniają warunków lub utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.
Na wcześniejszą emeryturę mogą też przejść m.in.: tancerze, akrobaci, gimnastycy, kaskaderzy, treserzy zwierząt drapieżnych, ale także osoby, które zrezygnowały z pracy, by opiekować się dzieckiem, wymagającym stałej opieki.