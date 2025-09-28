Zniżki dla seniorów po 60. i 65 roku życia: O czym warto wiedzieć?

Polscy seniorzy mogą liczyć na wiele zniżek i ulg, ale skierowane są one głównie do osób posiadających legitymację emeryta-rencisty. Aby senior mógł otrzymać taki dokument, musi osiągnąć wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn.

Legitymacja emeryta-rencisty przysługuje każdej osobie w momencie przejścia na emeryturę lub rentę i wydawana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby otrzymać legitymację emeryta-rencisty, senior musi złożyć właściwy wniosek do jednostki ZUS. Może to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty. Co ważne, od 1 stycznia 2023 roku legitymacja wydawana jest wyłącznie w formie elektronicznej i dostępna za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Zniżki dla seniorów: Do czego uprawnia legitymacja emeryta-rencisty?

Jedną z najważniejszych zniżek przysługujących seniorom jest ta uprawniająca do tańszych przejazdów komunikacją miejską oraz pociągami. O wysokości tej pierwszej decydują władze miast, ale zazwyczaj wynosi ona 50 proc. Czasem seniorom przysługuje też całkowite zwolnienie z opłat.

Emeryci i renciści mogą także korzystać ze zniżki na przejazdy pociągami. Wynosi ona najczęściej 30 proc. i dotyczy przejazdów pierwszą i drugą klasą. Dwa razy w roku emerytom należy się także ustawowa ulga 37 proc.

Emeryci i renciści korzystać mogą z licznych ulg na wypoczynek i rekreację. Czekają one na nich w hotelach i pensjonatach, ale także w teatrach, kinach, muzeach, ogrodach botanicznych czy zoologicznych. Wynoszą one zazwyczaj 30-50 proc. Seniorzy mogą liczyć także na 50 proc. ulgi podczas wyrabiania paszportu.

Zniżki dla seniorów: Do czego uprawnia Karta seniora?

Seniorzy, którzy nie mają jeszcze legitymacji emeryta-rencisty, ale skończyli już 60 lat, mogą starać się o Ogólnopolską Kartę Seniora, wydawaną przez stowarzyszenie MANKO.

Karta upoważnia do zniżek w ponad 4,5 tysiącach punktów na terenie całej Polski - można z niej korzystać między innymi w restauracjach, obiektach sportowych, uzdrowiskach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury oraz w sanatoriach. Lista punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora dostępna jest w sieci.

Wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora na rok kosztuje jedynie 35 zł, a w wielu regionach Polski dokument ten jest bezpłatny.

Seniorzy skorzystać mogą także z dodatkowych ulg w komunikacji miejskiej i w pociągach. Dla seniorów od 60. roku życia zniżka wynosi od 1 do 50 procent na przejazdy pociągami POLREGIO, Łódzką Koleją Aglomeracyjną, Kolejami Dolnośląskimi oraz SKM w Trójmieście.

Zniżki dla osób po 50. roku życia: Kto może skorzystać?

Osoby, które skończyły 50 lat nie mogą niestety liczyć na żadne zniżki i ulgi, chyba że przeszły na wcześniejszą emeryturę. Należy się ona osobom, które urodziły się w latach 1949-1968 i pracowały w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, a na 31 grudnia 2008 roku spełniły następujące warunki:

osiągnęły wiek emerytalny, który zależy od płci oraz rodzaju pracy,

mogą udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

mają udokumentowany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego OFE albo za pośrednictwem ZUS-u złożą wniosek o przekazanie zgromadzonych na rachunku środków na rzecz budżetu państwa.

Aby seniorowi przysługiwała wcześniejsza emerytura, jego czas pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze musi trwać 15 lat w przypadku kobiet do osiągnięcia przez nie 55 lat i dla mężczyzn do osiągnięcia przez nich 60 lat. Do tych prac zalicza się między innymi:

w górnictwie i energetyce,

w hutnictwie i przemyśle metalowym,

w zakładach chemicznych,

w przemyśle drzewnym i papierniczym,

w transporcie i łączności,

w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym,

w przemyśle poligraficznym,

w służbie zdrowia i opiece społecznej,

wykonywane na statkach żeglugi powietrznej i w portach morskich,

w hutnictwie,

przy przetwórstwie azbestu, produkcji ołowiu i kadmu,

wykonywane przez dziennikarzy pod warunkiem objęcia ich układem zbiorowym dziennikarzy,

wykonywane w Najwyższej Izbie Kontroli oraz pracowników organów kontroli państwowej i administracji celnej,

nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku-Karta Nauczyciela,

żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Granicznej i Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie spełniają warunków lub utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

Na wcześniejszą emeryturę mogą też przejść m.in.: tancerze, akrobaci, gimnastycy, kaskaderzy, treserzy zwierząt drapieżnych, ale także osoby, które zrezygnowały z pracy, by opiekować się dzieckiem, wymagającym stałej opieki.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 146: Pola Pietucha-Gretkowska i Piotr Pietucha INTERIA.PL