Spis treści: Słodki smak i łagodność dla żołądka Luteina i beta-karoten zamiast klasycznego likopenu Wsparcie dla serca i układu krążenia Kto powinien zaprosić te warzywa do swojej kuchni?

Słodki smak i łagodność dla żołądka

Główną różnicą, którą zauważymy już przy pierwszym kęsie, jest smak żółtych pomidorów, zdecydowanie delikatniejszy, słodszy i bardziej owocowy niż w przypadku odmian czerwonych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że żółte warzywa zawierają znacznie mniej kwasów organicznych. Ta niska kwasowość sprawia, że są one wyjątkowo łagodne dla układu pokarmowego i nie podrażniają wrażliwej błony śluzowej żołądka. Owoce te stanowią dobrą alternatywę dla osób, które po zjedzeniu klasycznych pomidorów zmagają się ze zgagą, refluksem lub innymi dolegliwościami trawiennymi. Słodki, pozbawiony charakterystycznej cierpkości smak sprawia również, że te słoneczne owoce są chętnie wybierane przez dzieci, które zazwyczaj podchodzą z dystansem do warzyw o mocnym, kwaskowatym posmaku.

Luteina i beta-karoten zamiast klasycznego likopenu

Choć to czerwone pomidory słyną z dużej zawartości likopenu, ich żółte odpowiedniki wcale nie ustępują im pod względem wartości odżywczych, po prostu oferują inny zestaw dobroczynnych substancji. Swoją jasną barwę zawdzięczają wysokiej koncentracji beta-karotenu oraz luteiny, czyli silnych przeciwutleniaczy, które są bardzo ważne dla zachowania dobrego wzroku i ochrony oczu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Organizm przekształca beta-karoten w witaminę A, która dba o prawidłowy stan skóry, kości oraz błon śluzowych. Żółte odmiany zawierają sporo polifenoli, co oznacza, że wykazują silne działanie antyoksydacyjne, skutecznie wspierając organizm w walce ze stresem oksydacyjnym i wzmacniając naturalną odporność.

Wsparcie dla serca i układu krążenia

Regularne sięganie po żółte pomidory to także prosty sposób na wsparcie pracy serca oraz całego układu krwionośnego. Dostarczają one mnóstwo potasu, który pomaga w regulacji ciśnienia tętniczego krwi oraz zapobiega powstawaniu obrzęków poprzez dbanie o prawidłową gospodarkę wodną w organizmie. Żółte owoce charakteryzują się również nieco wyższą zawartością żelaza niż ich czerwoni krewniacy, co sprzyja produkcji czerwonych krwinek i przeciwdziała osłabieniu. Warto też wiedzieć, że naturalny śluz otaczający nasiona pomidora zawiera substancje utrudniające zlepianie się płytek krwi. Działa on bardzo łagodnie i naturalnie, ułatwiając prawidłowe krążenie i wspierając profilaktykę układu krążenia.

Dlaczego warto wybierać żółte pomidory? 123RF/PICSEL

Kto powinien zaprosić te warzywa do swojej kuchni?

Żółte pomidory to świetny wybór przede wszystkim dla osób o wrażliwym żołądku, które z racji problemów z kwasowością musiały dotychczas ograniczać spożycie tradycyjnych, czerwonych odmian. Powinni po nie regularnie sięgać także seniorzy, ponieważ zawarte w nich składniki pomagają chronić oczy przed naturalnymi procesami starzenia oraz wspierają pamięć i funkcje poznawcze. Są one również dobrym elementem diety osób dbających o linię, gdyż dostarczają minimalną ilość kalorii przy jednoczesnym skutecznym nawodnieniu organizmu. Warto traktować je jako urozmaicenie codziennego jadłospisu, ponieważ łączenie różnych kolorów warzyw na jednym talerzu daje nam pewność, że dostarczamy ciału pełnego spektrum niezbędnych składników mineralnych.

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