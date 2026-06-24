Żółty vs. czerwony arbuz

Gdy tylko pojawiają się na działach owocowych żółte arbuzy, rozpoczyna się coroczna dyskusja na temat tego, która odmiana jest lepsza. Wielu zwolenników żółtej odmiany twierdzi, że są smaczniejsze, bardziej soczyste i mają mniej pestek. Oraz że o wiele łatwiej trafić na dobrego żółtego arbuza kupując owoc w całości, niż gdy decydujemy się na jego klasyczną, czerwoną wersję. Amatorzy najpopularniejszej odmiany twierdzą jednak, że żółte arbuzy mają inny smak i są bardziej wodniste i mniej aromatyczne. Jak jest naprawdę?

Różnice między odmianami

Który arbuz będzie lepszy: żółty czy czerwony? Robert Kneschke 123RF/PICSEL

Zaznaczmy na wstępie, że żółty i czerwony arbuz to odmiany tego samego owocu. Główne różnice między nimi to:

Kolor miąższu - czerwony arbuz zawiera dużo likopenu - barwnika, który nadaje czerwony kolor pomidorom. Żółty arbuz ma bardzo mało likopenu lub nie ma go prawie wcale, zamiast tego ma karotenoidy. To nie oznacza od razu, jak uważa wiele osób, że jest "bardziej naturalny" albo "bardziej modyfikowany" - oba typy istnieją od dawna i są efektem selekcji odmian.

Smak - czerwony arbuz zwykle kojarzy się z klasycznym, świeżym i "orzeźwiającym" smakiem. Żółty często jest opisywany jako bardziej miodowy albo z nutą mango czy moreli. To jednak nie jest sztywna reguła - dwie odmiany żółte mogą smakować bardziej różnie między sobą niż jedna żółta i jedna czerwona.

Skład odżywczy - czerwony arbuz ma przewagę w zawartości likopenu, który jest silnym przeciwutleniaczem. Żółty może mieć inne proporcje karotenoidów. Pod względem kalorii, zawartości wody, witaminy C czy ogólnej wartości odżywczej różnice są zwykle niewielkie.

Wygląd zewnętrzny - po skórce raczej trudno odróżnić je od siebie. Niektóre żółte odmiany mają bardziej podłużny kształt albo jaśniejsze pasy, ale nie da się po samym wyglądzie zgadnąć koloru miąższu.

Pestki - liczba pestek nie zależy od tego, czy miąższ jest żółty czy czerwony, tylko od konkretnej odmiany i sposobu uprawy. Można znaleźć żółte arbuzy niemal bezpestkowe i czerwone niemal bezpestkowe, ale też bardzo "napakowane" pestkami w obu kolorach.

Dostępność i cena - żółte arbuzy są zwykle mniej popularne i częściej kosztują trochę więcej. Powód jest prosty: uprawia się ich mniej i są bardziej niszowe.

Żółty czy czerwony arbuz — który wybierasz? Żółty – jest słodszy i smaczniejszy Czerwony – klasyka nie do pobicia Nie widzę różnicy w smaku Lubię oba tak samo Zagłosuj

"Żółty jest słodszy i ma mniej pestek" - prawda czy mit?

Wokół żółtych arbuzów narosło wiele mitów - czy któryś z nich to prawda? 123RF/PICSEL

Rozprawmy się raz na zawsze z mitem dotyczącym tego, że żółte arbuzy wygrywają w przedbiegach z czerwonymi, bo rzekomo są zawsze słodkie i niemal bezpestkowe. Fakty przedstawiają się następująco: twierdzenie, że żółta odmiana arbuzów ma bardziej słodki smak wynika z dwóch powodów. Pierwszy to fakt, że aromat żółtego arbuza jest nieco bardziej miodowy, przez co nasz mózg odbiera go jako automatycznie pełen słodyczy, nawet gdy zawartość cukru jest podobna lub taka sama jak w arbuzie czerwonym.

Drugi to fakt, że do sprzedaży zwykle trafiają porządnie wyselekcjonowane arbuzy żółte, zatem rzeczywiście dominować mogą bardziej soczyste i słodkie egzemplarze. Ponieważ jest ich mniej, producenci "przykładają się" do selekcji, podczas gdy arbuzy czerwone często po prostu trafiają masowo do sklepów i częściej może zdarzyć się mniej słodki lub bardziej "suchy" egzemplarz.

Co do pestek, tutaj absolutnie nie ma reguły - zarówno w żółtych jak i czerwonych arbuzach bywa ich mniej lub więcej.

Ostatni mit, który często można usłyszeć, to że "łatwiej trafić na świetnego żółtego arbuza niż czerwonego, dlatego lepiej właśnie na tę odmianę się decydować". Powody powielania takiej opinii są dość przyziemne i wynikają z faktu, który został opisany wyżej. Ze względu na mniejszą masowość produkcji żółtej odmiany, do sklepów trafiają najlepsze owoce, tzw. "premium", przez co może zdawać się, że są lepsze.

Jeśli znalazłeś/aś już swój niezawdowny sposób na wybranie dojrzałego, soczystego arbuza: pukanie w skórkę i poszukiwanie "pustego" odgłosu, obserwowanie wielkości śladu po łodydze (im mniejszy, tym arbuz słodszy), lub poszukiwanie żółtych plam na skórce - trzymaj się tego sposobu kupując zarówno czerwonego jak i żółtego arbuza.

Jeśli wolisz mieć większą pewność i kupujesz pokrojone w sklepie owoce, upewnij się, że zrobiono to czystym nożem oraz że cząstki nie leżą zbyt długo w folii.

Smacznego!

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