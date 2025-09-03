Odłączanie urządzeń elektrycznych z prądu zwykle kojarzy się z dłuższymi wyjazdami wakacyjnymi. Należy jednak pamiętać, że również w przypadku krótszej nieobecności - nawet kilkugodzinnego wyjścia do pracy czy na spotkanie ze znajomymi - zostawianie sprzętów w gniazdkach może być na dłuższą metę nie tylko kosztowne, ale i ryzykowne.

Dlaczego należy odłączać urządzenia od prądu?

Po pierwsze - to się zwyczajnie opłaca. Wiele urządzeń pozostając w trybie czuwania, nadal pobiera energię. Choć może się wydawać, że jedna ładowarka do telefonu pozostawiona w gniazdku nie doprowadzi nas do finansowej ruiny, nie jest to do końca słuszny tok myślenia.

Trzeba wziąć pod uwagę, że współcześnie jesteśmy otoczeni elektroniką. Przy kilkunastu sprzętach podłączonych do prądu non stop możemy spodziewać się zauważanie wyższych rachunków. W skali roku wyniesie to nawet od kilkudziesięciu do kilkuset złotych więcej na fakturze.

africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Co więcej, nawyk wyciągania wtyczek z gniazda wydłuża żywotność elektroniki. W ten sposób urządzenia są chronione przed skutkami przepięć w sieci elektrycznej, np. w czasie awarii sieci lub burzy.

Niepozorny nawyk chroni przed zagrożeniem

Sprzęty podłączone do sieci i pozostawione w trybie czuwania mogą w razie awarii przegrzewać się i powodować zwarcia. To szczególnie niebezpieczne w przypadku starszych urządzeń lub instalacji elektrycznej w gorszym stanie technicznym. W skrajnych przypadkach może dojść do pożaru. Choć nie zdarza się to nagminnie, ryzyko pozostaje, a podczas nieobecności w domu nie będzie szans na szybką reakcję.

Jakie urządzenia należy odłączać przed wyjściem z domu?

Praca nad nawykiem może zająć chwilę, ale przyniesie rezultaty - z czasem przestaną cię dręczyć nagłe myśli na temat tego, czy na pewno w domu jest wszystko w porządku podczas twojej nieobecności. Zwracaj szczególną uwagę na kilka sprzętów.

Ładowarki do telefonów i laptopów - pobierają prąd nawet wtedy, gdy nie ładują urządzenia. Dodatkowo tanie modele mogą nagrzewać się nadmiernie i stanowić potencjalne zagrożenie pożarowe.

Elektryczny czajnik, ekspres do kawy i toster - po zakończeniu pracy nadal przez długi czas utrzymują ciepło, a to zwiększa prawdopodobieństwo przegrzania.

Żelazko - kończąc prasowanie, należy się skupić, by w ferworze domowych obowiązków nie zostawiać go włączonego. Podobną koncentrację zachowuj podczas używania prostownicy do włosów i lokówki.

Mikrofalówka - często stoi w kuchennym kącie i nie zwracamy na nią uwagi. To błąd, ponieważ jest kolejnym sprzętem, który pobiera prąd np. w celu zasilania wyświetlacza i zegara.

