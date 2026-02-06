Spis treści: Drzewa i krzewy owocowe - cięcie na dobry start sezonu Krzewy ozdobne - więcej kwiatów latem Iglaki i zasady bezpiecznego przycinania

Drzewa i krzewy owocowe - cięcie na dobry start sezonu

Koniec zimy to jeden z najlepszych momentów na prześwietlenie koron drzew owocowych. Rośliny pozostają w stanie spoczynku, więc zabieg nie powoduje dużego stresu, a rany szybciej się goją. Usunięcie starych, chorych i krzyżujących się gałęzi poprawia dostęp światła i powietrza, co przekłada się na lepsze zawiązywanie owoców.

W lutym szczególnie warto zająć się gatunkami, które później rozpoczynają wegetację. Cięcie wykonane teraz pobudza je do wypuszczania silnych, zdrowych pędów i zapobiega drobnieniu plonów. Pod koniec miesiąca można też formować pnącza owocowe, by latem łatwiej było zebrać dorodne kiście.

W lutym przycinamy m.in.:

jabłonie

grusze

porzeczki (czarne i czerwone)

agrest

aronię

borówkę amerykańską

maliny jesienne

jeżynę bezkolcową

winorośl

Krzewy ozdobne - więcej kwiatów latem

Nie tylko sad potrzebuje zimowej pielęgnacji. Luty to idealny czas na cięcie krzewów kwitnących na tegorocznych pędach. Skrócenie zeszłorocznych przyrostów sprawia, że rośliny wypuszczają młode, silne gałęzie, na których pojawi się najwięcej kwiatów.

To prosty sposób, by latem ogród wyglądał efektowniej i bardziej kolorowo. Dodatkowo cięcie pomaga utrzymać ładny pokrój krzewów oraz zapobiega ich nadmiernemu zagęszczeniu, co ogranicza rozwój chorób grzybowych.

Do zimowego cięcia nadają się:

budleja Dawida

hortensja bukietowa i krzewiasta

pięciornik

pęcherznica

tawuły letnie

krzewuszki

żywopłoty z ligustru, grabu i tui

Iglaki i zasady bezpiecznego przycinania

Rośliny iglaste zazwyczaj nie wymagają intensywnego formowania zimą, jednak koniec lutego to dobry moment na porządki. Warto usunąć połamane, przemarznięte lub suche gałęzie, które mogły ucierpieć podczas śnieżnych dni. Taki zabieg poprawia wygląd roślin i zapobiega rozwojowi infekcji.

Niezależnie od gatunku trzeba pamiętać o kilku zasadach. Cięcie wykonujmy w suchy dzień, gdy temperatura utrzymuje się powyżej zera, najlepiej około 5 st. C. Używajmy ostrych, zdezynfekowanych narzędzi i skracajmy pędy tuż nad pąkiem, lekko pod kątem - dzięki temu rany szybciej obeschną i roślina szybciej się zregeneruje.

Lutowe porządki w ogrodzie mogą wydawać się drobiazgiem, ale to one często decydują o tym, jak rośliny będą wyglądać przez cały sezon. Kilka godzin pracy z sekatorem teraz oznacza więcej kwiatów, zdrowsze krzewy i kosze pełne owoców latem.

