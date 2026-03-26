Czas na cięcie. Tuje podziękują ci za ten zabieg

Masz tuje w ogrodzie? Wiosna to ważny czas w kalendarium pielęgnacji tui. Najważniejszym zabiegiem jest przycinanie. Dzięki niemu żywotniki stają się gęstsze, odporniejsze na choroby, a do tego zyskują estetyczny kształt. W marcu należy przyciąć krzewy od góry i skrócić przewodnie pędy o ok. 15 cm. To sprawi, że staną się silniejsze i będą rozrastać się na boki. Warto też usunąć suche, martwe lub uszkodzone pędy.

Ostatni etap zabiegu to cięcie formujące. W jego ramach należy przyciąć pędy o 1/3 długości. Tuje zyskają odpowiedni kształt, a do tego będzie im łatwiej wypuszczać nowe pędy.

Zrób to z tujami jeszcze przed Wielkanocą. W sezonie stworzą zielony mur

Cięcie to popularny, ale nie jedyny zabieg pielęgnacyjny dla żywotników. W marcu warto zafundować tujom coś więcej. Zdrowy rozwój wspomoże również odpowiednia odżywka. Jeśli tylko warunki pogodowe są korzystne i nie ma już przymrozków, lepiej nie zwlekać z nawożeniem. W sezonie rośliny będą się prezentowały jeszcze efektowniej.

Pod koniec marca warto zaserwować żywotnikom nawóz na bazie drożdży. Są cennym źródłem żelaza, fosforu, potasu, wapnia i magnezu. Mieszanka składników odżywczych z pewnością "zasmakuje" tujom. Rozpuść 100 g drożdży w 10 litrach ciepłej wody i odstaw na godzinę. Po tym czasie przygotowaną miksturą możesz podlać krzewy. Żywotniki polubią też kompost, klasyczny obornik czy skoszoną trawę.

W roli naturalnego nawozu sprawdzą się również fusy po kawie. Wzbogacą podłoże w azot i pomagają zachować jej kwaśny odczyn. Tuje dzięki takiemu "zastrzykowi" zyskają soczysty zielony kolor i będą się lepiej rozwijać.

Pielęgnacja tui wiosną. Pamiętaj o jeszcze jednej rzeczy

Ważnym punktem pielęgnacyjnym jest również podlewanie. Należy o nim pamiętać zwłaszcza po przycięciu. Podłoże nie powinno być przesuszone, ponieważ krzew zamiast zbierać siły na nowy sezon, będzie marnieć. Dzięki wodzie przycięte pędy będą się szybciej regenerować.

