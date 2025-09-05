Monstera jest w modzie

Monstera pochodzi z terenów tropikalnych lasów Ameryki Środkowej i Południowej. W naturalnym środowisku rośnie jako pnącze, które wspina się po drzewach w poszukiwaniu dostępu do światła. Choć jej środowisko naturalne brzmi dla nas dość egzotycznie, świetnie zaaklimatyzowała się w nadwiślańskich mieszkaniach.

W warunkach domowych może osiągać imponujące rozmiary, a jej liście z naturalnymi otworami nadają wnętrzu unikalnego charakteru, przywołując na myśl dżunglę z odległych zakątków świata. Popularność monstery wynika nie tylko z jej efektownego wyglądu, ale także z odporności i stosunkowo niewielkich wymagań pielęgnacyjnych.

Jak często podlewać monsterę?

Nie istnieje jedna uniwersalna odpowiedź na to pytanie, ponieważ częstotliwość dostarczania roślinie wody zależy od pory roku i etapu rozwoju, na jakim znajduje się monstera, temperatury oraz wilgotności powietrza. W okresie między wiosną a jesienią, kiedy okaz jest w okresie intensywnego wzrostu, zwykle wystarcza podlewanie co 7-10 dni. Z kolei zimą, gdy monstera naturalnie zwalnia, zaleca się podlewać ją rzadziej - nawet co dwa-trzy tygodnie.

Nie przesadzaj z podlewaniem, a monstera będzie urodziwa 123RF/PICSEL

Skąd wiadomo, że monstera potrzebuje wody? Sprawdź podłoże

Nie uważasz się za wytrawnego znawcę roślin doniczkowych? Dopiero zaczynasz swoją przygodę z zieloną kolekcją? Drobny szczegół ułatwi pielęgnację monstery. Najlepszym wskaźnikiem jest stan podłoża. Zanim chwycisz za konewkę, włóż do doniczki palec na głębokość dwóch-trzech centymetrów. Jeśli ziemia jest sucha - czas na podlewanie.

Liście mogą również delikatnie się zwijać lub opadać, sygnalizując niedobór wody. Należy jednak unikać sytuacji, kiedy roślina stoi w mokrej glebie przez długi czas. Taki stan rzeczy grozi gniciem korzeni.

Monstera będzie duża i dorodna. Trzymaj się tych zasad

Jaki jest największy błąd w pielęgnacji monstery? Musisz pamiętać, że roślina nie toleruje nadmiaru wody. Nadgorliwość w podlewaniu prowadzi nie tylko do uszczerbku na korzeniach, ale także żółknięcia liści i rozwoju chorób grzybowych. Drugim poważnym niedociągnięciem jest używanie zimnej wody prosto z kranu. Lepiej podawać jej letnią i odstaną lub przefiltrowaną.

Jak dobrze żyć na skróty? Codzienność bez przebodźcowania Content Studio