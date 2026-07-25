Spis treści: Zadbaj o to, a lawenda zachwyci wyglądem Zrób z lawendą do połowy sierpnia. Zakwitnie na nowo Kiedy przycinać lawendę? Kluczowe terminy

Ogrodowa piękność - takie określenie nie bez powodu przylgnęło do lawendy. W sezonie zachwyca fioletowymi lub różowymi czy białymi kwiatami. Kwitnie od czerwca do października i może dorastać do 50 cm wysokości. Jest nie tylko efektowną dekoracją ogrodu. Słynie też z mało skomplikowanych wymagań co do uprawy.

Zadbaj o to, a lawenda zachwyci wyglądem

Należy jej przede wszystkim zapewnić odpowiednie stanowisko - roślina bujnie kwitnie na miejscach nasłonecznionych i ciepłych, ale osłoniętych od wiatru. Gleba powinna być piaszczysta, przepuszczalna i bogata w wapń. Kluczowe, by miała odczyn od zasadowego do obojętnego (pH 6,5-7,5). Lawenda nie znosi zbyt wilgotnego podłoża i zastojów wody. Roślina będzie przez to marnieć w oczach. Powód? Gnicie korzeni.

Przycinanie lawendy to ważny zabieg pielęgnacyjny 123RF/PICSEL

Zrób z lawendą do połowy sierpnia. Zakwitnie na nowo

Co zrobić, by lawenda zakwitła w sezonie po raz drugi? Istnieje prosty sposób na to, by nadal dekorowała ogród i przyciągała motyle czy pszczoły. Chodzi o cięcie, które latem najlepiej przeprowadzić w sierpniu. Należy usunąć przekwitłe kwiaty i uszkodzone łodygi. Dzięki temu lawenda otrzyma motywację do bujnego wzrostu. Nie należy jej przycinać zbyt nisko - może to prowadzić do uszkodzeń wiązek przewodzących. A to prosta droga do chorób.

Kiedy przycinać lawendę? Kluczowe terminy

Cięcie lawendy rządzi się swoimi prawami i terminami. Pierwszy zabieg należy przeprowadzić zaraz po posadzeniu. Jeżeli roślina już od jakiegoś czasu zajmuje miejsce w ogrodowej przestrzeni, zabieg należy wykonywać systematycznie wiosną (zamiennie z jesienią) i latem. Wiosenne cięcie najlepiej przeprowadzić pod koniec marca, a letnie - w lipcu i sierpniu.

Jeżeli przycinamy lawendę jesienią, najlepiej zrobić to w połowie września. Ważne, by we wrześniu cięcie miało miejsce w ciepły i bezdeszczowy dzień. Należy usunąć młode i zielone pędy, a pozostawić zdrewniałe łodygi.

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