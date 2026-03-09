Spis treści: Dlaczego na przedwiośniu czujemy się źle? Oczekiwanie na wiosnę. Jak poprawić nastrój? Codzienna rutyna dla dobrego samopoczucia Prosta czynność zaraz po przebudzeniu Sport to zdrowie i dobry humor Zadbaj o relacje

Dlaczego na przedwiośniu czujemy się źle?

Zimę da się lubić. Z tym zdaniem zgodzą się miłośnicy szusowania po stokach i entuzjaści śnieżnych krajobrazów. Podczas grudniowych świąt wiele osób daje się porwać uroczystej atmosferze, wypełnionej spotkaniami z bliskimi. Z kolei początek nowego roku obfituje w plany, postanowienia, świeże nadzieje.

Potem zaczyna robić się trudniej. Znikają okazje do hucznego świętowania. Pogoda nie sprzyja wyjściom z domu i spotkaniom towarzyskim. Tam samo zresztą, jak infekcje, o które w chłodnych miesiącach nietrudno. Pojawia się uczucie samotności oraz izolacji, a do tego u niejednej osoby dochodzi do obniżenia poziomu serotoniny oraz witaminy D. Niedobory sprzyjają zmęczeniu, rozdrażnieniu i kiepskiemu samopoczuciu. Dlatego na przełomie zimy i wiosny wielu z nas czuje się jak dętka.

Oczekiwanie na wiosnę. Jak poprawić nastrój?

Z niecierpliwością wyczekujemy pierwszych oznak wiosny. Zdarza się jednak, że nawet pierwsze promienie słońca i coraz przyjemniejsza aura nie są w stanie nas zmotywować do cieszenia się zmieniającą się porą roku w pełni. Jak przełamać zimową stagnację? Nie zawsze trzeba radykalnych kroków.

Nie daj się sezonowemu przygnębieniu 123RF/PICSEL

Codzienna rutyna dla dobrego samopoczucia

Staraj się budzić, jeść, pracować i chodzić spać codzienne o tej samej porze. Stały rytm dnia i jego przewidywalność okazują się bardzo kojące, a także pozwalają wrócić na właściwe tory. Sprzyjają odzyskiwaniu energii, niezbędnej dla radzenia sobie z sezonowym spadkiem nastroju.

Prosta czynność zaraz po przebudzeniu

Masz wolny dzień i marzysz o tym, aby spędzić go w ciemnym pokoju pod kocem? A może pracujesz zdalnie, ale mimo obowiązków przez pół dnia nie możesz całkiem się obudzić? Nie bagatelizuj znaczenia nawyku, który może wydawać się banalny. Odsłaniaj rolety lub zasłony zaraz po przebudzeniu. Światło słoneczne działa jak naturalny budzik, który działa znacznie przyjemniej niż ostry dźwięk zegara.

Sport to zdrowie i dobry humor

Nie trzeba od razu planować kariery w sportach wyczynowych. Nawet krótki spacer w naturalnym świetle poprawia nastrój i zmniejsza stres. Warto wygospodarować na niego 20-30 minut o poranku lub wczesnym popołudniem.

Zadbaj o relacje

Mimo że rozdrażnienie i znużenie sprawiają, że nie czujemy się duszami towarzystwa, nie warto zaniedbywać kontaktów z bliskimi. Nawet krótkie wymiany zdań dają poczucie podtrzymywania relacji społecznych. To z kolei działa odświeżająco i pomaga wyrwać się z zimowej stagnacji.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Miuosh: Wstydziłem się powiedzieć, że jestem muzykiem INTERIA.PL