ZUS na nowo przeliczy emerytury tysięcy Polaków. Nie trzeba składać wniosku
Politycy partii rządzących poparli projekt ponownego przeliczenia tzw. emerytur czerwcowych, przyznanych w latach 2009 - 2019. Złożono także poprawki do projektu, zakładające m.in. wypłacenie wyrównania za zaniżone świadczenia. Kto skorzysta na tych zmianach?
Rząd przegłosuje projekt przeliczenia emerytur. Tak przywróci sprawiedliwość
Poparty projekt dotyczy osób, które składały w latach 2009-2019 wniosek o emeryturę w czerwcu i otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju. Ówczesne przepisy nie przewidywały uwzględniania dodatkowych waloryzacji kwartalnych, lecz wyłącznie roczną, więc tacy czerwcowy emeryci mogli liczyć na świadczenia niższe nawet o kilkaset złotych!
Według polityków, nowy projekt ma więc na celu przywrócenie sprawiedliwości i oddanie emerytom tego, co od początku się im należało.
ZUS na nowo przeliczy emerytury tysięcy Polaków. Politycy zapowiadają jednak poprawki
Zanim nowy projekt wejdzie w życie, czeka nas jeszcze przegłosowanie zmian, które złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Projekt nie przewiduje bowiem wypłaty wyrównania za lata niesłusznie zaniżonych świadczeń - posłowie PiS chcieliby uzupełnić go więc o "niezbędne elementy", w tym właśnie wypłatę wyrównań.
Wiemy już natomiast, że projekt ustawy poprą zarówno politycy KO jak i PSL.
- "Projektowana ustawa jest krokiem w stronę sprawiedliwości społecznej i naprawienia wieloletnich zaniedbań w systemie ubezpieczeń społecznych" - powiedziała Agnieszka Maria Kłopotek z PSL-TD.
Tego samego zdania są również politycy Lewicy i Konfederacji.
Procedowany projekt zakłada, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł bez konieczności składania wniosku przez "czerwcowego" emeryta ponownie ustalić wysokość jego świadczenia. Jeżeli ktoś przeszedł na emeryturę w czerwcu, to wysokość emerytury ustalona będzie tak, jakby przeszedł na emeryturę w maju tego samego roku. Ponownie ustalone emerytury i renty rodzinne będą podlegać następnie waloryzacji na zasadach, jakie obowiązywały po dniu przyznania świadczenia.
WAŻNE: Nowa kwota świadczenia nie będzie mogła być niższa niż ta dotychczas wypłacana.
Ze wstępnych założeń wynika, że nowy projekt będzie adresowany do ok. 95 tys. emerytów i rencistów rodzinnych. Świadczenia w nowej kwocie będą wypłacane od 2026 roku.
To nie pierwszy raz, gdy rząd pochyla się nad problemem emerytur czerwcowych. W 2021 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która częściowo go rozwiązywała, zmieniając zasady wyliczania emerytur na stałe. Osoby przechodzące obecnie na emeryturę w czerwcu, mogą już spać spokojnie. Teraz sprawiedliwości doczekają się także emeryci z lat 2009 - 2019.