Rząd przegłosuje projekt przeliczenia emerytur. Tak przywróci sprawiedliwość

Poparty projekt dotyczy osób, które składały w latach 2009-2019 wniosek o emeryturę w czerwcu i otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju. Ówczesne przepisy nie przewidywały uwzględniania dodatkowych waloryzacji kwartalnych, lecz wyłącznie roczną, więc tacy czerwcowy emeryci mogli liczyć na świadczenia niższe nawet o kilkaset złotych!

Według polityków, nowy projekt ma więc na celu przywrócenie sprawiedliwości i oddanie emerytom tego, co od początku się im należało.

ZUS na nowo przeliczy emerytury tysięcy Polaków. Politycy zapowiadają jednak poprawki

Zanim nowy projekt wejdzie w życie, czeka nas jeszcze przegłosowanie zmian, które złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Projekt nie przewiduje bowiem wypłaty wyrównania za lata niesłusznie zaniżonych świadczeń - posłowie PiS chcieliby uzupełnić go więc o "niezbędne elementy", w tym właśnie wypłatę wyrównań.

Wiemy już natomiast, że projekt ustawy poprą zarówno politycy KO jak i PSL.

- "Projektowana ustawa jest krokiem w stronę sprawiedliwości społecznej i naprawienia wieloletnich zaniedbań w systemie ubezpieczeń społecznych" - powiedziała Agnieszka Maria Kłopotek z PSL-TD.

Tego samego zdania są również politycy Lewicy i Konfederacji.

Procedowany projekt zakłada, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł bez konieczności składania wniosku przez "czerwcowego" emeryta ponownie ustalić wysokość jego świadczenia. Jeżeli ktoś przeszedł na emeryturę w czerwcu, to wysokość emerytury ustalona będzie tak, jakby przeszedł na emeryturę w maju tego samego roku. Ponownie ustalone emerytury i renty rodzinne będą podlegać następnie waloryzacji na zasadach, jakie obowiązywały po dniu przyznania świadczenia.

WAŻNE: Nowa kwota świadczenia nie będzie mogła być niższa niż ta dotychczas wypłacana.

Ze wstępnych założeń wynika, że nowy projekt będzie adresowany do ok. 95 tys. emerytów i rencistów rodzinnych. Świadczenia w nowej kwocie będą wypłacane od 2026 roku.

To nie pierwszy raz, gdy rząd pochyla się nad problemem emerytur czerwcowych. W 2021 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która częściowo go rozwiązywała, zmieniając zasady wyliczania emerytur na stałe. Osoby przechodzące obecnie na emeryturę w czerwcu, mogą już spać spokojnie. Teraz sprawiedliwości doczekają się także emeryci z lat 2009 - 2019.

"Polacy za granicą": Ma pod sobą ponad 500 pracowników. „Nietutejsza twarz pomaga” Polsat Play