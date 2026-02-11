Spis treści: Mało znany cytrus o wielkiej mocy Właściwości zdrowotne yuzu Yuzu nie dla każdego

Mało znany cytrus o wielkiej mocy

Yuzu to cytrus pochodzący z Azji Wschodniej, najczęściej kojarzony z Japonią, Koreą i Chinami, gdzie uprawiany jest od setek lat. Drzewa yuzu rosną w chłodnym, górskim klimacie, dlatego owoc ten jest odporny na niskie temperatury.

W Azji yuzu cenione jest nie tylko za oryginalny smak (słodki, kwaśny i z posmakiem ziołowym), ale także za symboliczne znaczenie - w Japonii tradycyjnie wykorzystuje się je zimą, bo ma wzmacniać organizm i chronić przed przeziębieniem. Oprócz tego, z tego egzotycznego owocu przygotowuje się tam sosy, pasty, herbaty, marmolady i napoje, a jego skórka często trafia do deserów i dań wytrawnych. Yuzu spożywa się raczej w niewielkich ilościach, jako dodatek, a nie owoc jedzony na surowo, co może sugerować jego podobieństwo do mandarynki czy grejpfruta.

Pachnie niezwykle świeżo, cytrusowo, ale z wyraźnymi nutami grejpfruta i mandarynki, a w smaku jest kwaśne, lekko gorzkie i bardzo aromatyczne. To właśnie to połączenie smaku i zapachu idzie w parze z bogactwem składników aktywnych, dzięki którym yuzu uznawane jest za owoc o cennych właściwościach zdrowotnych. Świetnie wpływa na równowagę całego organizmu, wzmacnia go i dostarcza wielu cennych witamin.

Właściwości zdrowotne yuzu

Wygląda jak połączenie grejpfruta, mandarynki i cytryny, ale ma aż trzykrotnie więcej witaminy C, a do tego potas i wapń. Jednak nie tylko za wspomaganie odporności yuzu jest cenione.

Przekrojone yuzu może zmylić wyglądem - jest w nim coś z mandarynki i z cytryny 123RF/PICSEL

Oto dlaczego warto włączyć je do diety:

Bardzo wysoka zawartość witaminy C - yuzu zawiera nawet kilkukrotnie więcej witaminy C niż cytryna. Wspiera odporność, pomaga w walce z infekcjami, skraca czas przeziębienia i wspiera produkcję kolagenu, co ma swoje odbicie w promiennym wyglądzie skóry.

Silne działanie antyoksydacyjne - owoc yuzu jest bogaty we flawonoidy i polifenole, które neutralizują wolne rodniki. Dzięki temu może wspierać ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym i spowalniać procesy starzenia organizmu.

Wsparcie dla układu krążenia - związki bioaktywne zawarte w yuzu mogą pomagać w obniżaniu stanów zapalnych oraz wspierać elastyczność naczyń krwionośnych. Regularne spożywanie yuzu może wiązać się nawet z mniejszym ryzykiem chorób serca.

Działanie przeciwzapalne - olejki eteryczne obecne w skórce yuzu wykazują właściwości przeciwzapalne.

Wspomaganie trawienia - kwasowość yuzu stymuluje wydzielanie soków trawiennych, co może poprawiać trawienie i zmniejszać uczucie ciężkości po posiłkach.

Popularny napar z yuzu to świetnie rozgrzewające remedium na przeziębienie 123RF/PICSEL

Potencjalne działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe - ekstrakty z yuzu wykazują aktywność wobec niektórych bakterii i wirusów, co może wspierać naturalne mechanizmy obronne organizmu, zwłaszcza w sezonie infekcyjnym.

Wpływ na samopoczucie i redukcję stresu - aromat yuzu, stosowany w aromaterapii, może działać relaksująco, poprawiać nastrój i redukować napięcie. Badania sugerują, że zapach yuzu może obniżać poziom stresu i wspierać koncentrację.

Wsparcie dla zdrowia skóry - dzięki połączeniu witaminy C i antyoksydantów, yuzu może wspomagać ochronę skóry przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, poprawiać jej elastyczność i wspierać procesy regeneracyjne.

Niska kaloryczność i wsparcie diety - yuzu jest owocem niskokalorycznym, a jednocześnie intensywnym w smaku, dzięki czemu może wzbogacać potrawy i napoje bez zwiększania kaloryczności diety.

Yuzu nie dla każdego

Yuzu 123RF/PICSEL

Yuzu w formie świeżego owocu rzadko dostępne jest w marketach. Łatwiej zamówić je przez internet. Dostępne są także: soki z yuzu, koncentraty, marmolady i sosy. Jeśli chcemy wprowadzić yuzu do diety, warto zacząć łagodnie, od łyżki soku dziennie.

Choć ma wiele benefitów zdrowotnych, yuzu nie będzie dobrym wyborem dla:

alergików uczulonych na cytrusy,

osób cierpiących na nadkwasotę żołądka lub wrzody,

osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.

