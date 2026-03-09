Zwłaszcza kobiety powinny jeść jak najczęściej. Działa lepiej niż kremy i suplementy

Chcesz jak najdłużej cieszyć się młodą i promienną cerą? Odpowiednia pielęgnacja skóry jest ważna, ale jeszcze lepsze efekty możesz osiągnąć, stosując zdrową i zbilansowaną dietę. Zdaniem dietetyka klinicznego jeden z popularnych produktów spożywczych jest szczególnie cenny dla kobiet. Nie tylko odmładza skórę, ale ma zbawienny wpływ na cały organizm. Sprawdź, jakiego produktu szukać w sklepie.

Jeden ze sklepowych produktów to prawdziwe złoto dla skóry i całego ciała. Działa lepiej niż suplementyIakov Filimonov (JackF)123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pomidorowa passata - działa jak tarcza dla skóry
  2. Naturalny sposób na zdrowie całego ciała
  3. Jak wybrać najlepszą passatę?
  4. Do czego używać passaty?

Pomidorowa passata - działa jak tarcza dla skóry

Pomidorowa passata to zdaniem Bartka Szemraja, dietetyka klinicznego i autora książki "Metoda na cukier", jeden z najzdrowszych produktów na sklepowych półkach. Ekspert podzielił się swoimi spostrzeżeniami na ten temat na swoim koncie na Instagramie. Podkreśla, że passata, a więc gotowane do miękkości pomidory, są skarbnicą likopenu, a więc silnego antyoksydantu, który wykazuje zbawienny wpływ na kondycję cery. Przede wszystkim działa jak tarcza - nie tylko chroni skórę przed stresem oksydacyjnym, ale uodpornia ją też na promieniowanie UV. Usuwa też wolne rodniki, które odpowiadają za procesy starzenia się i powstawanie zmarszczek.

Naturalny sposób na zdrowie całego ciała

Likopen rewelacyjnie wpływa też na całe ciało. Zwalcza stany zapalne, rozszerza naczynia krwionośne i pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze. Dzięki temu zmniejsza ryzyko nie tylko schorzeń serca, ale i nowotworów.

W passacie pomidorowej znajdują się również duże ilości witaminy A, C oraz witamin z grupy B. Spożywanie tego produktu wzmacnia więc odporność, poprawia kondycję układu nerwowego i stymuluje produkcję kolagenu. Z kolei znajdujące się w przetworzonych pomidorach magnez, żelazo, potas i cynk odpowiadają za produkcję czerwonych krwinek. Pomidory po obróbce termicznej warto więc jeść każdego dnia.

Soczyste pomidory oraz świeże liście bazylii leżą na drewnianym stole obok metalowego przecieraka do warzyw i butelki z domowym przecierem pomidorowym.
Passata pomidorowa to najlepsze źródło likopenu - silnego antyoksydantu123RF/PICSEL

Jak wybrać najlepszą passatę?

Passata powstaje w procesie obróbki termicznej pomidorów - gotuje się je, aż staną się miękkie, a następnie w zależności od potrzeb - usuwa się skórki i pestki. Na koniec dodaje się sól, ewentualnie cukier i pasteryzuje całość. Bartek Szemraj zwraca uwagę, by kupować passatę o jak najkrótszym składzie - najlepiej wybierać produkty, w których znajdują się jedynie pomidory i sól. Radzi też, by unikać plastikowych i kartonowych opakowań i kupować passatę w szklanych pojemnikach.

Do czego używać passaty?

Passata pomidorowa to podstawowy składnik spaghetti. Można z niej przyrządzić zupę, dodawać do gulaszu, pizzy czy zapiekanek. To także dobra baza do przyrządzania sosów, np. do gołąbków czy dań jednogarnkowych.

